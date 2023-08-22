Дмитрий Губерниев: «Костомаров еще и Паралимпиаду выиграет – может, даже не одну. Главное, чтобы нас туда допустили»

Дмитрий Губерниев заявил, что Роман Костомаров может выиграть Паралимпиаду.

Сегодня олимпийский чемпион Турина-2006 вышел на лед к зрителям шоу Ильи Авербуха в Сочи.

В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел в больнице полгода.

«Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров – пример для всех нас. Невероятное жизнелюбие, упорство!

Он был большим спортсменом и остается им. Когда мы говорим «несгибаемый человек, несгибаемый спортивный дух, невероятная воля», это все про Романа Костомарова.

Я его безгранично люблю и уважаю. Я хорошо с ним знаком, был его поклонником на льду, когда он выступал. Сейчас, конечно, я внимательно слежу за происходящим. И я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно!

Когда мы говорим «человек с безграничными возможностями» в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров. Он еще и Паралимпиаду выиграет и, может, даже не одну! Главное, чтобы нас туда допустили», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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