Дмитрий Губерниев: «Костомаров еще и Паралимпиаду выиграет – может, даже не одну. Главное, чтобы нас туда допустили»

Теги Роман Костомаров Дмитрий Губерниев Паралимпийские игры Фигурное катание

Дмитрий Губерниев заявил, что Роман Костомаров может выиграть Паралимпиаду.

Сегодня олимпийский чемпион Турина-2006 вышел на лед к зрителям шоу Ильи Авербуха в Сочи.

В этом году Костомаров перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. Он провел в больнице полгода. 

«Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров – пример для всех нас. Невероятное жизнелюбие, упорство!

Он был большим спортсменом и остается им. Когда мы говорим «несгибаемый человек, несгибаемый спортивный дух, невероятная воля», это все про Романа Костомарова.

Я его безгранично люблю и уважаю. Я хорошо с ним знаком, был его поклонником на льду, когда он выступал. Сейчас, конечно, я внимательно слежу за происходящим. И я вообще не удивлюсь, если он будет на коньках, на лыжах, на санках, где угодно!

Когда мы говорим «человек с безграничными возможностями» в контексте наших паралимпийцев, это Роман Костомаров. Он еще и Паралимпиаду выиграет и, может, даже не одну! Главное, чтобы нас туда допустили», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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3 комментария

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Rad0
Человек с атрофированным чувством такта
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FS.Nika1
Дайте человеку нормально прийти в себя. Надоели со своими навязывающими фразами и комментариями. Человек , конечно, благодарен за все теплые слова поддержки, но я думаю, что чисто по-человечески ему не очень приятно слышать про ограниченные возможности, Паралимпиаду и тд.
Здоровья Роману Костомарову!
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Ягун Ягунини
Костомарову огромное уважение.
А Губерниев уже утомил тем, что везде лезет со своим "бесценным комментарием".
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