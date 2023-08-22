Татьяна Тарасова: «Я же говорила, что Костомаров выйдет на лед. Мы счастливы за него, вся страна молилась»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала большой радостью выход Романа Костомарова на лед.

Сегодня олимпийский чемпион вышел к зрителям в шоу Ильи Авербуха в Сочи. В этом году он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии. 

«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед.

Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены.

Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» – сказала заслуженный тренер СССР.

«Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

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2 комментария

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Wayne Gretzky 99
Я не стоял на коленях и свечки не жег. Молодец, что выкарабкался!
+4
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Аврора кубик
Здоровья Роману!!! ❤️
0
0
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