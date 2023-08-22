Татьяна Тарасова: «Я же говорила, что Костомаров выйдет на лед. Мы счастливы за него, вся страна молилась»

Татьяна Тарасова назвала большой радостью выход Романа Костомарова на лед.

Сегодня олимпийский чемпион вышел к зрителям в шоу Ильи Авербуха в Сочи. В этом году он перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии.

«Я же говорила, что выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед.

Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены.

Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» – сказала заслуженный тренер СССР.

«Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах», – цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

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