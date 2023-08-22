Александр Жулин: «Надеюсь, что Костомаров сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни. Он замечательный человек»

Александр Жулин заявил, что восхищается Романом Костомаровым.

Сегодня Костомаров вышел к зрителям в шоу в Сочи. Ранее фигурист перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии, он полгода провел в больнице.

«Я вообще очень люблю и считаю, что так, как он ведет себя после того, что с ним приключилось, – это вызывает только уважение и восхищение.

Самое главное, чтобы он в этом направлении продолжал двигаться.

Надеюсь скоро с ним увидеться. Также надеюсь, что он сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни, самое главное, чтобы он нашел смысл и двигался в том же направлении.

У него замечательная жена, потрясающие дети, и сам он замечательный человек», – сказал .

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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