Александр Жулин: «Надеюсь, что Костомаров сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни. Он замечательный человек»
Александр Жулин заявил, что восхищается Романом Костомаровым.
Сегодня Костомаров вышел к зрителям в шоу Ильи Авербуха в Сочи. Ранее фигурист перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии, он полгода провел в больнице.
«Я вообще Рому очень люблю и считаю, что так, как он ведет себя после того, что с ним приключилось, – это вызывает только уважение и восхищение.
Самое главное, чтобы он в этом направлении продолжал двигаться.
Надеюсь скоро с ним увидеться. Также надеюсь, что он сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни, самое главное, чтобы он нашел смысл и двигался в том же направлении.
У него замечательная жена, потрясающие дети, и сам он замечательный человек», – сказал Жулин.
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