Александр Жулин: «Надеюсь, что Костомаров сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни. Он замечательный человек»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что восхищается Романом Костомаровым.

Сегодня Костомаров вышел к зрителям в шоу Ильи Авербуха в Сочи. Ранее фигурист перенес несколько ампутаций из-за осложнений на фоне пневмонии, он полгода провел в больнице. 

«Я вообще Рому очень люблю и считаю, что так, как он ведет себя после того, что с ним приключилось, – это вызывает только уважение и восхищение.

Самое главное, чтобы он в этом направлении продолжал двигаться.

Надеюсь скоро с ним увидеться. Также надеюсь, что он сможет встать на коньки, но это не самое главное в жизни, самое главное, чтобы он нашел смысл и двигался в том же направлении.

У него замечательная жена, потрясающие дети, и сам он замечательный человек», – сказал Жулин.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mari Gams
Самое главное в этой жизни - жить ! И Рома с этим справился . Здоровья и счастья всей его семье .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lina Dzhanibek
Выход Оксаны и Романа на лед - до слез. Хочется, чтоб Роман и дальше продолжил работать над восстановлением с мотивацией и энтузиазмом и нашел, где реализоваться
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий