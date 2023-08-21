Еременко о работе с Морозовым: «Николай по-другому учит каким-то вещам. Вообще не понял, каким образом у нас сложились обе программы»

Фигурист Игорь Еременко поделился впечатлениями от работы с Николаем Морозовым.

В феврале стало известно, что Еременко встал в танцевальный дуэт с . Пара работала под руководством в США.

– Чем тренер Морозов отличается от тех специалистов, с которыми вам доводилось работать раньше?

: Всем. Не скажу, что тренировки под его руководством потребовали какой-то длительной адаптации, мы быстро нашли общий язык, но поначалу было непривычно.

Это совершенно другое построение тренировочного процесса. У нас в Америке было много льда. Когда время тренировки жестко ограничено, всегда знаешь, чем именно и в каком порядке будешь заниматься. Я во всяком случае привык именно к этому.

А здесь мы выходили на лед и никогда нельзя было сказать, в какую сторону может пойти процесс и какая именно деталь на это повлияет. Николай в этом плане невероятно творческий человек.

– Аннабель, вы-то как раз должны были давно привыкнуть к тренировочным взглядам отца.

Морозов: Я-то привыкла. Но видела, до какой степени это удивляет Игоря.

Еременко: Не только это. Николай вообще по-другому учит каким-то вещам. Для меня это было прямо «Вау!». Совершенно потрясающий опыт.

Очень неожиданной для меня оказалась постановочная работа. Я вообще не понял, если честно, каким образом у нас сложились обе программы. Думал, что процесс у всех идет примерно по одной схеме: придумали идею, начало, и дальше все по кирпичику добавляется по ходу музыки.

Здесь же мы достаточно беспорядочно работали над какими-то частями, не слишком задумываясь о том, в каком порядке все это может быть скомпоновано. Помню, вернулись с тренировки домой и Аннабель сказала: «Слушай, а программа-то у нас, получается, уже есть?»

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