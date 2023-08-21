Еременко о работе с Морозовым: «Николай по-другому учит каким-то вещам. Вообще не понял, каким образом у нас сложились обе программы»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Фигурист Игорь Еременко поделился впечатлениями от работы с Николаем Морозовым.

В феврале стало известно, что Еременко встал в танцевальный дуэт с Аннабель Морозов. Пара работала под руководством Николая Морозова в США.

– Чем тренер Морозов отличается от тех специалистов, с которыми вам доводилось работать раньше?

Еременко: Всем. Не скажу, что тренировки под его руководством потребовали какой-то длительной адаптации, мы быстро нашли общий язык, но поначалу было непривычно. 

Это совершенно другое построение тренировочного процесса. У нас в Америке было много льда. Когда время тренировки жестко ограничено, всегда знаешь, чем именно и в каком порядке будешь заниматься. Я во всяком случае привык именно к этому.

А здесь мы выходили на лед и никогда нельзя было сказать, в какую сторону может пойти процесс и какая именно деталь на это повлияет. Николай в этом плане невероятно творческий человек. 

– Аннабель, вы-то как раз должны были давно привыкнуть к тренировочным взглядам отца.

Морозов: Я-то привыкла. Но видела, до какой степени это удивляет Игоря.

Еременко: Не только это. Николай вообще по-другому учит каким-то вещам. Для меня это было прямо «Вау!». Совершенно потрясающий опыт.

Очень неожиданной для меня оказалась постановочная работа. Я вообще не понял, если честно, каким образом у нас сложились обе программы. Думал, что процесс у всех идет примерно по одной схеме: придумали идею, начало, и дальше все по кирпичику добавляется по ходу музыки.

Здесь же мы достаточно беспорядочно работали над какими-то частями, не слишком задумываясь о том, в каком порядке все это может быть скомпоновано. Помню, вернулись с тренировки домой и Аннабель сказала: «Слушай, а программа-то у нас, получается, уже есть?»

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Николай Морозов, конечно, незаурядный хореограф и постановщик. Очень интересно, как с ним раскроется Еременко
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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