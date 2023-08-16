Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко приехали к нам с готовыми программами, мы сейчас все дорабатываем. Будем готовить ребят к контрольным прокатам»

Анжелика Крылова рассказала о работе с дуэтом Аннабель Морозов – Игорь Еременко.

«Впечатления от работы с Аннабель и самые хорошие. Они приехали на прошлой неделе, впервые вышли на лед в субботу. Мы с ними были на связи, и я была в курсе, какие программы они делали. Общалась все время с . Все замечательно, думаю, что им у нас понравилось, будем работать.

Ребята приехали к нам с готовыми программами, мы сейчас все дорабатываем, оттачиваем нюансы. Будем готовить ребят к контрольным прокатам. Я считаю, что Аннабель и Игорь выглядят очень хорошо. Им просто нужно немного привыкнуть друг к другу. У нас очень хороший контакт с ними, все очень позитивно.

Появление Аннабель и Игоря в группе – плюс для молодой пары / . Это уже дало им толчок, они смотрят на взрослую пару, на их эмоциональное и техническое катание. Я уже вижу положительные сдвиги», – сказала тренер.