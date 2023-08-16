Анжелика Крылова: «Морозов и Еременко приехали к нам с готовыми программами, мы сейчас все дорабатываем. Будем готовить ребят к контрольным прокатам»

Теги Николай Морозов танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко контрольные прокаты Аннабель Морозов Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о работе с дуэтом Аннабель Морозов – Игорь Еременко.

«Впечатления от работы с Аннабель и Игорем самые хорошие. Они приехали на прошлой неделе, впервые вышли на лед в субботу. Мы с ними были на связи, и я была в курсе, какие программы они делали. Общалась все время с Николаем Морозовым. Все замечательно, думаю, что им у нас понравилось, будем работать.

Ребята приехали к нам с готовыми программами, мы сейчас все дорабатываем, оттачиваем нюансы. Будем готовить ребят к контрольным прокатам. Я считаю, что Аннабель и Игорь выглядят очень хорошо. Им просто нужно немного привыкнуть друг к другу. У нас очень хороший контакт с ними, все очень позитивно.

Появление Аннабель и Игоря в группе – плюс для молодой пары Кагановская/Ангелопол. Это уже дало им толчок, они смотрят на взрослую пару, на их эмоциональное и техническое катание. Я уже вижу положительные сдвиги», – сказала тренер.

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4 комментария

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Елена Спирина
Пусть все получится. Интересная пара.
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Katerina Sunny
Не прошло и недели, Крылова уже видит положительные сдвиги.
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Tatiana Klm
Пока это только позитивный настрой - и хорошо, что он есть! Про сдвиги в группе все-таки слишком рано говорить. И честно говоря, не верю в Ангелопола, он собственными руками развалит свою пару,.
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Татьяна Вересова
Оптимизм-это хорошо, но не рановато ли для сдвигов? Пять дней как работают
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