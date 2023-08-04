«Мы свою монополию с Морозов и Еременко сделаем, еще потягаемся». Ангелопол о конкуренции и переходах в танцах на льду

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Игорь Еременко Аннабель Морозов Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол ответил на вопрос о «монополии» в российских танцах на льду.

Этой весной в группу Александра Жулина перешли дуэты Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин. Ангелопол, выступающий с Василисой Кагановской, тренируется под руководством Анжелики Крыловой. 

– Сейчас много топ‑дуэтов нашей страны собрались в одной группе. Нет ощущения, что это некая монополия? Не может ли это все танцы в стране заставить идти по модели одной школы?

– Будем ломать этот стереотип. Они монополия, а мы семья. Монополией это не станет, пока есть много разных групп и везде есть свои лидеры.

Сейчас есть юниоры, которые переходят во взрослые и которых не надо списывать со счетов. Они могут так же, как и мы, завтра стрельнуть. Мы сейчас свою монополию с Аннабель (Морозов) и Игорем (Еременко) сделаем, мы еще потягаемся, ха-ха, – сказал Ангелопол.

В сезоне-2022/23 Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран при России.

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12 комментариев

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Этот сезон в танца будет очень интересным! Новые пары, вернулись Букины, выходят юниоры!
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Он тратит столько сил на самопиар, что остаётся пожелать им только всего самого доброго. Есть ощущение, что он все разрушит.
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Как бы Валерина корона его же и не придавила.. Только Василька жалко, хорошая девочка. Эх, вот бы ее с Чиризано в свое время поставили .. Но увы и ах.
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Амбициозно.
Удачи конечно же. Конкуренция нам в танцах нужна.
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Ответ Anneta28
Как бы Валерина корона его же и не придавила.. Только Василька жалко, хорошая девочка. Эх, вот бы ее с Чиризано в свое время поставили .. Но увы и ах.
она сама сбежала из предыдущей пары к блатному мальчику в Москву. Чего ее жалеть?
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Амбиций у молодёжи и у вновь созданных пар предостаточно, посмотрим как они проявят себя в сезоне.
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Ответ Anneta28
Как бы Валерина корона его же и не придавила.. Только Василька жалко, хорошая девочка. Эх, вот бы ее с Чиризано в свое время поставили .. Но увы и ах.
Вот та же мысль была про Дарика, но кто ж ему отдаст
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Ответ Anneta28
Как бы Валерина корона его же и не придавила.. Только Василька жалко, хорошая девочка. Эх, вот бы ее с Чиризано в свое время поставили .. Но увы и ах.
А в чем его корона выражается? В том, что не собирается сдавать позиций? Все нормально у мальчика с самооценкой. Очень нравится их дуэт с Василисой.
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Валера прав, юники выходят яркие. Но "тягаться" в танцах с другими не стоит- пусть будет своя уникальная дорога , своя философия .
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Ответ Latika S
А в чем его корона выражается? В том, что не собирается сдавать позиций? Все нормально у мальчика с самооценкой. Очень нравится их дуэт с Василисой.
У них пока нет никаких позиций, пока есть только перспективы
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Ответ Док Аксель
Амбиций у молодёжи и у вновь созданных пар предостаточно, посмотрим как они проявят себя в сезоне.
Они и в прошлом сезоне проявляли , а побеждали заранее назначенные валяльщики... Посмотрим на честное судейство, и надеемся, что победят достойные
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