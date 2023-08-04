«Мы свою монополию с Морозов и Еременко сделаем, еще потягаемся». Ангелопол о конкуренции и переходах в танцах на льду

Фигурист Валерий Ангелопол ответил на вопрос о «монополии» в российских танцах на льду.

Этой весной в группу Александра Жулина перешли дуэты Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин. Ангелопол, выступающий с Василисой Кагановской, тренируется под руководством Анжелики Крыловой.

– Сейчас много топ‑дуэтов нашей страны собрались в одной группе. Нет ощущения, что это некая монополия? Не может ли это все танцы в стране заставить идти по модели одной школы?

– Будем ломать этот стереотип. Они монополия, а мы семья. Монополией это не станет, пока есть много разных групп и везде есть свои лидеры.

Сейчас есть юниоры, которые переходят во взрослые и которых не надо списывать со счетов. Они могут так же, как и мы, завтра стрельнуть. Мы сейчас свою монополию с Аннабель (Морозов) и Игорем (Еременко) сделаем, мы еще потягаемся, ха-ха, – сказал Ангелопол.

В сезоне-2022/23 Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран при России.