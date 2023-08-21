Андрей Кутовой: «Готовлю необычный роман, который, надеюсь, затронет души людей и останется в их памяти как вдохновляющий и интересный»

Фигурист Андрей Кутовой рассказал об увлечении писательством.

– На что ты обычно тратишь свободное время, если оно есть?

– Я стараюсь посвящать свободное время моральному и физическому отдыху. Занимаюсь йогой, растяжкой, хожу в бассейн и баню. Также занимаюсь творчеством и читаю книги. В последнее время увлекся игрой на музыкальных инструментах.

И, конечно же, не забываю про учебу и саморазвитие. Впереди непростой учебный год. Мне предстоит сдавать программу 11-го класса и ЕГЭ. Придется постараться с распределением времени, чтобы все успевать.

– Как пришла идея вести страницу в соцсетях в формате блога? Есть ли у тебя какие-то цели как у блогера?

– Идея пришла внезапно. Я понял, что у меня накопилось очень много историй, и мне захотелось ими поделиться с людьми. Получил много позитивных откликов, мне было приятно.

Скорее всего, в ближайшее время не смогу быть столь активным в социальных сетях, как раньше. Учеба не позволяет, а для меня она важна.

Не считаю себя блогером, я прежде всего спортсмен. В этом плане я скорее просто человек, который активен в социальных сетях.

– На своем канале ты снимал видео про книги. Что читаешь сейчас? Можешь ли что-то посоветовать поклонникам, какое-то произведение, от которого сам остался в восторге?

– В основном я читаю научные или классические произведения. Сейчас дочитываю «Анну Каренину», читается на одном дыхании. Произведения у Льва Николаевича Толстого гениальные.

Посоветую из того, что недавно прочитал: произведение Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Книга трогает до глубины души.

Кстати говоря, недавно начал писать свою вторую книгу. Первая получилась немного личная, поэтому не публиковал. А сейчас готовлю необычный роман, который, надеюсь, затронет души людей и останется в их памяти как вдохновляющий и интересный, – сказал .