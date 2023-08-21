Кутовой о короткой под Depeche Mode: «Идея программы и музыки принадлежит хореографу Валерии Чистяковой. Нам захотелось сделать то, что никто еще не делал»

Теги сборная России мужское катание Николай Морошкин Андрей Кутовой Валерия Чистякова Фигурное катание

Фигурист Андрей Кутовой рассказал о своей программе под Depeche Mode.

В новом сезоне Кутовой будет выступать с короткой программой под песню Depeche Mode – Personal Jesus.

– У тебя очень необычная короткая программа под Depeche Mode. Кто предложил музыку? В чем основная идея этой постановки?

– Идея программы и музыки принадлежит хореографу Валерии Чистяковой. Она предложила, чтобы я вышел в новый сезон в совершенно непривычном для меня образе, под музыку, которая никогда не играла на соревнованиях. Нам захотелось сделать то, что никто еще не делал.

– Насчет произвольной программы ты отмечал, что продолжится история «Ангела» из прошлогодней короткой. Вы каким-то образом изначально задумывали программу-сериал или же так вышло уже в процессе работы?

– Изначально при постановке той короткой программы мы не задумывались над этим. Идея пришла в начале этого сезона. Мы вместе с Николаем Юрьевичем захотели продолжить историю прошлогодней программы. Всем очень нравилось представление ангелов и демонов, поэтому захотелось завершить эту историю.

– С кем работал над постановкой новой программы?

– Над программой я работаю с Валерией Чистяковой и Николаем Морошкиным, – сказал Кутовой.

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2 комментария

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Ataklena
Заинтриговал Андрюша) Ждем! Пусть все получится!
+2
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natali5228
Морошкин классный. Его "Отверженные" для Андрея была бомбической прогой
+2
0
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