Кутовой о короткой под Depeche Mode: «Идея программы и музыки принадлежит хореографу Валерии Чистяковой. Нам захотелось сделать то, что никто еще не делал»

Фигурист Андрей Кутовой рассказал о своей программе под Depeche Mode.

В новом сезоне Кутовой будет выступать с короткой программой под песню Depeche Mode – Personal Jesus.

– У тебя очень необычная короткая программа под Depeche Mode. Кто предложил музыку? В чем основная идея этой постановки?

– Идея программы и музыки принадлежит хореографу Валерии Чистяковой. Она предложила, чтобы я вышел в новый сезон в совершенно непривычном для меня образе, под музыку, которая никогда не играла на соревнованиях. Нам захотелось сделать то, что никто еще не делал.

– Насчет произвольной программы ты отмечал, что продолжится история «Ангела» из прошлогодней короткой. Вы каким-то образом изначально задумывали программу-сериал или же так вышло уже в процессе работы?

– Изначально при постановке той короткой программы мы не задумывались над этим. Идея пришла в начале этого сезона. Мы вместе с Николаем Юрьевичем захотели продолжить историю прошлогодней программы. Всем очень нравилось представление ангелов и демонов, поэтому захотелось завершить эту историю.

– С кем работал над постановкой новой программы?

– Над программой я работаю с Валерией Чистяковой и Николаем Морошкиным, – сказал .