Базылюк о контрольных прокатах: «Сергей Викторович Дудаков сказал, что надо было увереннее все сделать и что немного зажалась. Да, это тренировки, тренировки и тренировки»
Маргарита Базылюк оценила свое выступление на юниорских контрольных прокатах.
Накануне 12-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе представила произвольную программу, исполнив три четверных прыжка.
«Было волнительнее (чем в короткой программе – Sports.ru), потому что были сложнее прыжки. Сергей Викторович (Дудаков) сказал, что надо было увереннее это все сделать и что немного зажалась.
Да, это, конечно же, тренировки, тренировки и тренировки», – сказала Базылюк в эфире Первого канала.
Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?
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