Базылюк о контрольных прокатах: «Сергей Викторович Дудаков сказал, что надо было увереннее все сделать и что немного зажалась. Да, это тренировки, тренировки и тренировки»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Сергей Дудаков Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк оценила свое выступление на юниорских контрольных прокатах.

Накануне 12-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе представила произвольную программу, исполнив три четверных прыжка.

«Было волнительнее (чем в короткой программе – Sports.ru), потому что были сложнее прыжки. Сергей Викторович (Дудаков) сказал, что надо было увереннее это все сделать и что немного зажалась.

Да, это, конечно же, тренировки, тренировки и тренировки», – сказала Базылюк в эфире Первого канала.

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

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16 комментариев

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N-fox
Ну вот, проболтался ребенок, выдал секрет ТШТ: тренировки, тренировки, тренировки))
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Маргарита В Сафронова
С таким рабочим настроем и талантом Рита далеко пойдӗт. Никакой эйфории, никаких воплей о суперюниорке. Сказали сразу о недостатках и будут работать над их исправлением. Тут корона точно не вырастет.
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фуфырка
Ответ ТМЗ
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У некотрых и квадов нет и грязища одна.
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Pennywise
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Точь-в-точь АП описал. И читерскую технику и один макет под разную музыку и отжатых спортсменов и препараты (привет Кисель).
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Алексей Токарев
Молодец Маргарита. Судя по комментарием, бракодемия уже трепещет, в ожидании нового юниорского сезона.
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Maksat Begaliev
Маргарита чудо как хороша. А через пару лет будет бомбически хороша. Будущая суперзвезда женского ФК.
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oldparakhod
Немного улыбнуло, проводя параллели с девочкой ,которую неправильно судят..)
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Катэ))
Ответ Nokolay Fomi4ev
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В других школах много языком трепятся
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Хрустальный Гусенок
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Ягун Ягунини
Мне понравились обе программ у Риты, и Малефисента и Отверженные ей явно идут. У Марго с новисов были хорошие линии, ручки, ножки всё дотянуто, но в целом было детское катание. А сейчас оно не детское не только из-за супер сложного контента, но и без прыгов на Риту интересно смотреть.
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Zbra
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Пруф дадите? Погуглила, но ничего такого не нашла.
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oldparakhod
Ответ Хрустальный Гусенок
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Она и есть, собственной персоной 😂
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