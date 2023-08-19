Базылюк о контрольных прокатах: «Сергей Викторович Дудаков сказал, что надо было увереннее все сделать и что немного зажалась. Да, это тренировки, тренировки и тренировки»

Маргарита Базылюк оценила свое выступление на юниорских контрольных прокатах.

Накануне 12-летняя фигуристка из группы Этери Тутберидзе представила произвольную программу, исполнив три четверных прыжка.

«Было волнительнее (чем в короткой программе – Sports.ru), потому что были сложнее прыжки. Сергей Викторович (Дудаков) сказал, что надо было увереннее это все сделать и что немного зажалась.

Да, это, конечно же, тренировки, тренировки и тренировки», – сказала Базылюк в эфире Первого канала.

Новое сокровище Тутберидзе – 12-летняя Базылюк, а у примы Плющенко – лунная походка. Кто очаровал на прокатах?

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