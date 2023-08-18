Мария Гордеева: «Ожидаю, что сезон будет максимально яркий, насыщенный. Понятно, что тяжелый, но я уже в предвкушении»
Мария Гордеева поделилась ощущениями от выступления на контрольных прокатах.
Фигуристка показала короткую программу на музыку Ilya Beshevli – Wind, Compassion и произвольную под композиции из фильма «Матильда».
«Не сказала бы, что было спокойно. Но при этом не чувствовала какого-то давления, которое бы мне помешало. Чувствовала приятное волнение, которое придает силы и адреналина нужного.
Особенно мне понравилось то, что я постаралась передать программу так, как я даже на тренировках ее иногда не передаю. То есть полностью вложиться в музыку, не бегать за прыжками, а именно постараться покататься и показать красивую программу.
По элементам я довольна всем, кроме каскада риттбергер – тулуп. Считаю, что его можно и нужно делать увереннее и докручивать, потому что там недокрут был.
Ожидание того, что сезон будет максимально яркий, насыщенный. При этом понятно, что тяжелый. Но я уже в предвкушении предстоящего сезона», – сказала фигуристка в репортаже Первого канала.
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