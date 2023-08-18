Вероника Жилина: «В короткой программе я представляю, что оказываюсь в замкнутом пространстве, меня одолевает страх. Пытаюсь справиться с эмоциями»
Вероника Жилина рассказала о программах для будушего сезона.
«В этом сезоне я планирую выступать на взрослых соревнованиях, поэтому на юниорских прокатах показала эскизы своих программ с ультра-си. В короткой программе с тройным акселем.
Постановщик моих новых программ – Дмитрий Сергеевич Михайлов. Он впервые мне ставил программы. Я очень хотела с ним поработать, потому что мне нравится, как он ставит – движения красивые, широкие.
Думаю, в программах мне удастся все это показать. Обе программы получились эмоциональными.
Чтобы не просто исполнять элементы, а понимать, что изображаешь на льду, в короткой программе (Can’t Help Falling in love) мы придумали историю, в которой я представляю, что оказываюсь в замкнутом пространстве, меня одолевает страх.
По программе я пытаюсь справиться со своими эмоциями. Обращаюсь к людям, зрителям, судьям, которые смотрят на меня, но они меня будто не видят и не слышат. Только я сама могу помочь себе выбраться из этой ситуации.
Когда программа будет вкатана, думаю, мы сможем это скатать музыкально и выразительно. И в конце я справляюсь со всеми переживаниями и выхожу из этого пространства, нахожу выход.
Произвольная программа состоит из нескольких музыкальных композиций Майкла Джексона.
Конечно, программы будут накатываться в сезоне. Конечно, планируем исполнять ультра-си. Четверные, тройной аксель. Пока не стану ничего говорить конкретно, но контент программ будет сложным.
На прокатах мы не стали показывать все, потому что программы надо доработать. Ну и накануне прокатов мы вернулись из Китая, а на следующий день уже приехали в Новогорск.
Разница во времени не особо сказалась. Наверное, потому что в Пекине я лично получила огромный опыт. Было много репетиций, каждый день по два шоу, несколько выходов на лед. На первом выступлении было немного волнительно, а потом привыкаешь, и все становится понятным, появляется уверенность.
Ну я и сама изменилась. По сравнению с прошлым сезоном стала увереннее на льду и в жизни. Более открытой. Стала больше общаться с разными людьми. Это мне помогает», – сказала Жилина.
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Опять какой-то "Злой рок", короче. Надо теперь всем обьяснять, к чему эта "борьба".
При чем у всех АП. Титова там с Лунной сонатой "воевала", Сарновский - как Санчо Панса, с мельницами, видимо.
У всех одни и те же махи руками, а Нике еще и телодвижений Плющенко добавили.
- На мой взгляд не очень удачное либретто к КП для девочки, которую и так постоянно одолевает страх прокатов и задавливает неуверенность в себе так, что она никак не может четко показать свой тех.арсенал. ну да ладно. Чтобы там ни было, показать это не удалось от слова совсем. ни лицом, ни языком хорео, тела, жестов. Ни даже музыкой!! А Музыка безусловно должна помогать повествованию.
- Чтобы понять как можно донести нечто подобное до зрителя надо пересмотреть прошлогоднюю "Запертую комнату" Петросян, в которой четко прослеживается сначала давление пространства, смятение, страх и даже ужас, а следом - освобождение. Про чудесную французскую КП, реально переносящую зрителя в кафешку где-нить на рю де бельвиль, и говорить нечего. Это одна из идеальных тематических прог. Про мощнейшею ПП Валиевой, в которой она практически буквально доносит до зрителя все свои переживания пекина тоже нечего сказать.... Это было гипнотически, я как будто прочитала ее личный дневник...
- У Жилиной пока ни замкнутого пространства, ни Джексона не видно. И я очень сомневаюсь что будет видно, потому что проги они с Плю наметили сложные, ультрасей туда напихают по самое немогу, раскрывать образ будет некогда. Да и не умеет этого Вероника от слова совсем. Да и харягу годную некому поставить. Так что я лично жду от нее в этом сезоне обычную физру и тщательные старания не завалить трикселя с квадами. Интересно как данные упражнения будут оцениваться на взрослом уровне))
А истинных эмоций в ее программах никогда не было.
КП была бы норм, но этот вокал… он и в прошлом году напрягал у Самоделкиной.
Мне кажется, Нике нужны сильные и индивидуальные программы, чтобы бороться за лидерство. Пригласил бы Плющенко к ней кого-то опытного. При всем уважении, но ее потенциальный уровень - это не Михайлов. Нужен тот, кто сумеет подчистить все недочеты и показать достоинства.