Вероника Жилина: «В короткой программе я представляю, что оказываюсь в замкнутом пространстве, меня одолевает страх. Пытаюсь справиться с эмоциями»

Вероника Жилина рассказала о программах для будушего сезона.

«В этом сезоне я планирую выступать на взрослых соревнованиях, поэтому на юниорских прокатах показала эскизы своих программ с ультра-си. В короткой программе с тройным акселем.

Постановщик моих новых программ – Дмитрий Сергеевич Михайлов. Он впервые мне ставил программы. Я очень хотела с ним поработать, потому что мне нравится, как он ставит – движения красивые, широкие.

Думаю, в программах мне удастся все это показать. Обе программы получились эмоциональными.

Чтобы не просто исполнять элементы, а понимать, что изображаешь на льду, в короткой программе (Can’t Help Falling in love) мы придумали историю, в которой я представляю, что оказываюсь в замкнутом пространстве, меня одолевает страх.

По программе я пытаюсь справиться со своими эмоциями. Обращаюсь к людям, зрителям, судьям, которые смотрят на меня, но они меня будто не видят и не слышат. Только я сама могу помочь себе выбраться из этой ситуации.

Когда программа будет вкатана, думаю, мы сможем это скатать музыкально и выразительно. И в конце я справляюсь со всеми переживаниями и выхожу из этого пространства, нахожу выход.

Произвольная программа состоит из нескольких музыкальных композиций Майкла Джексона.

Конечно, программы будут накатываться в сезоне. Конечно, планируем исполнять ультра-си. Четверные, тройной аксель. Пока не стану ничего говорить конкретно, но контент программ будет сложным.

На прокатах мы не стали показывать все, потому что программы надо доработать. Ну и накануне прокатов мы вернулись из Китая, а на следующий день уже приехали в Новогорск.

Разница во времени не особо сказалась. Наверное, потому что в Пекине я лично получила огромный опыт. Было много репетиций, каждый день по два шоу, несколько выходов на лед. На первом выступлении было немного волнительно, а потом привыкаешь, и все становится понятным, появляется уверенность.

Ну я и сама изменилась. По сравнению с прошлым сезоном стала увереннее на льду и в жизни. Более открытой. Стала больше общаться с разными людьми. Это мне помогает», – сказала .

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