Софья Федченко: «Горбачева восстанавливается потихоньку. Было повреждение мышцы бедра»

Алина Горбачева продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра.

Об этом сообщила тренер 16-летней фигуристки Софья Федченко. Ранее стало известно, что в августе Горбачева пропустит контрольные прокаты юниорской сборной.

– Как сейчас самочувствие Алины?

– Хорошо, восстанавливается потихоньку. Было повреждение мышцы бедра, у нее была жесткая фиксирующая лангетка. Алина вышла на лед полторы недели назад, – рассказала Федченко.

В минувшем сезоне Горбачева выиграла первенство России среди юниоров.