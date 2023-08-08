Софья Федченко: «Горбачева восстанавливается потихоньку. Было повреждение мышцы бедра»

Теги сборная России травмы женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Алина Горбачева продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра.

Об этом сообщила тренер 16-летней фигуристки Софья Федченко. Ранее стало известно, что в августе Горбачева пропустит контрольные прокаты юниорской сборной.

– Как сейчас самочувствие Алины?

– Хорошо, восстанавливается потихоньку. Было повреждение мышцы бедра, у нее была жесткая фиксирующая лангетка. Алина вышла на лед полторы недели назад, – рассказала Федченко.

В минувшем сезоне Горбачева выиграла первенство России среди юниоров.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Алины есть шанс поехать на Олимпиаду, у неё очень высокие четверные и если она освоит 3А то может быть в топ 3 Российского ФК.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Irina037
Опять Фндчнгко пиарят
Не про Федченко а про юниорскую чемпионку России речь.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это примерно как у Усачевой травма?
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Здоровья Алине!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Будем надеяться, что эта травма не помешает Алине выступать в новом сезоне. Здоровья и удачи !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сáмсон Самсонов
Это примерно как у Усачевой травма?
Вряд ли. Даша после своей травмы не в лангете ходила, а на инвалидном кресле ездила
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий