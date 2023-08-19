Тренер Челошкин о травме Петровой: «Агата лечит правую ногу. Поэтому она пока не исполняет сложные прыжки»

Тренер объяснил, почему фигуристка Агата Петрова пока не прыгает ультра-си.

Накануне 13-летняя спортсменка выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Агата лечит правую ногу, было небольшое повреждение. Поэтому она пока не исполняет сложные прыжки.

Пойдет ли на них, когда вылечится? Для этого мы и тренируемся», – сказал тренер по ОФП в группе Алексея Мишина Егор Челошкин.

В прошлом сезоне Петрова заняла девятое место в финале юниорского Гран-при России.