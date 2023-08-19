Тренер Челошкин о травме Петровой: «Агата лечит правую ногу. Поэтому она пока не исполняет сложные прыжки»

Теги травмы женское катание контрольные прокаты Егор Челошкин Агата Петрова Фигурное катание

Тренер объяснил, почему фигуристка Агата Петрова пока не прыгает ультра-си.

Накануне 13-летняя спортсменка выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Агата лечит правую ногу, было небольшое повреждение. Поэтому она пока не исполняет сложные прыжки.

Пойдет ли на них, когда вылечится? Для этого мы и тренируемся», – сказал тренер по ОФП в группе Алексея Мишина Егор Челошкин.

В прошлом сезоне Петрова заняла девятое место в финале юниорского Гран-при России.

 

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16 комментариев

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romeo5555
Агате выздоровления и войти в отличную форму!
+15
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Люся Т
Скорейшего восстановления Агате!
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Аленка_76
Агате здоровья! Удачи в сезоне!
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Tytti
Здоровья Агате, скорейшего восстановления!
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Аврора кубик
Скорейшего выздоровления Агате!!!
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Елена Спирина
Здоровья Агате и пусть больше травм не будет
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Илларион
Здоровья Агате и всем нашим спортсменам, удачи в новом сезоне!
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Мария Коваленко
Здоровья и скорейшего восстановления
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Olga Krayz
Скорейшего выздоровления Агате!
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Рус Киссенжер
она такая лапушка. пусть ножка быстрее заживает.
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suda net
Ответ romeo5555
Агате выздоровления и войти в отличную форму!
Отличное пожелание. Поддерживаю!
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Алеся Ткаченко
Лучше сейчас как следует пролечиться чтобы не было последствий.
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Док Аксель
Агате здоровья, успешного лечения и реабилитации. Освоить и исполнить прыжки ультра - си в ПП в новом сезоне. Удачи !
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Мила Расковалова
Быстрейшего восстановления и успешного сезона!
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Lennuci
Здоровья Агате, но непонятно чего оправдывают. Нужно, пусть лечится. Как то испуганно выглядела даже с чудесной ПП прошлого года, в программе то неуверенность откуда вдруг?
Ультра сей там у/c Самодуровой не будет, как ни крути. А красоту хотелось бы.
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Mari Gams
Пусть новый сезон будет без травм у всех спортсменов !
Агате скорейшего выздоровления!
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