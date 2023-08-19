Тренер Челошкин о травме Петровой: «Агата лечит правую ногу. Поэтому она пока не исполняет сложные прыжки»
Тренер объяснил, почему фигуристка Агата Петрова пока не прыгает ультра-си.
Накануне 13-летняя спортсменка выступала на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.
«Агата лечит правую ногу, было небольшое повреждение. Поэтому она пока не исполняет сложные прыжки.
Пойдет ли на них, когда вылечится? Для этого мы и тренируемся», – сказал тренер по ОФП в группе Алексея Мишина Егор Челошкин.
В прошлом сезоне Петрова заняла девятое место в финале юниорского Гран-при России.
Ультра сей там у/c Самодуровой не будет, как ни крути. А красоту хотелось бы.
Агате скорейшего выздоровления!