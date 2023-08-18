Тренер о выступлении Петровой: «В произвольной Агата справилась с психологическими трудностями, которые создала себе в короткой»

Тренер Владислав Сезганов оценил прокат Агаты Петровой с произвольной программой.

Фигуристка выступила с программой под композицию Thieves – Arrival of the Birds.

«В произвольной Агата справилась с психологическими трудностями, которые создала себе в короткой. Все прыжки сделала, но это был тренировочный прокат.

Может, где‑то небольшие помарки и были, но для августа это нормально. Есть, над чем работать, чтобы собрать все вместе», – сказал Сезганов.

Агата Петрова: «Очень волновалась на прокатах. Хочу катать каждую программу чисто и стабильно, добить четверной тулуп»