Тренер о выступлении Петровой: «В произвольной Агата справилась с психологическими трудностями, которые создала себе в короткой»

Теги сборная России женское катание Владислав Сезганов Агата Петрова Фигурное катание

Тренер Владислав Сезганов оценил прокат Агаты Петровой с произвольной программой.

Фигуристка выступила с программой под композицию Thieves – Arrival of the Birds.

«В произвольной Агата справилась с психологическими трудностями, которые создала себе в короткой. Все прыжки сделала, но это был тренировочный прокат.

Может, где‑то небольшие помарки и были, но для августа это нормально. Есть, над чем работать, чтобы собрать все вместе», – сказал Сезганов.

Агата Петрова: «Очень волновалась на прокатах. Хочу катать каждую программу чисто и стабильно, добить четверной тулуп»

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Все правильно, надо дальше работать. О программе будем судить на соревнованиях
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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