Жилина прыгнула триксель со степ-аутом в короткой на контрольных прокатах юниоров, Титова ошиблась на лутце, Базылюк и Двоеглазова откатали чисто
Российские юниорки показали короткие программы на контрольных прокатах.
Вот их контент:
Виктория Морозова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
Агата Петрова – тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц (падение)
Анастасия Марасанова – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц
Елизавета Куликова – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц (падение)
Мария Гордеева – тройной лутц, двойной аксель, тройной риттбергер – тройной тулуп
Алена Принева – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
Софья Титова – двойной аксель, двойной лутц, тройной флип – тройной тулуп
Маргарита Базылюк – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
Вероника Жилина – тройной аксель (степ-аут), тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп
Таисия Коробицина – тройной лутц, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп
Кира Трофимова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп
Елизавета Лабутина – двойной аксель, лутц (бабочка), тройной флип – тройной тулуп
Алиса Двоеглазова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.
Пересмотрю в записи прокаты, в прямом эфире, жаль, не смогла
Понравилась КП у Ники Жилиной, такая уверенная сильная и красиво катает.
Зато сколько обсуждений)) Рудковские умеют нагнать интригу.