Жилина прыгнула триксель со степ-аутом в короткой на контрольных прокатах юниоров, Титова ошиблась на лутце, Базылюк и Двоеглазова откатали чисто

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Елизавета Куликова Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Виктория Морозова Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Елизавета Лабутина Агата Петрова Кира Трофимова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Российские юниорки показали короткие программы на контрольных прокатах.

Вот их контент:

Виктория Морозова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

Агата Петрова – тройной флип – тройной тулуп, двойной аксель, тройной лутц (падение)

Анастасия Марасанова – двойной аксель, тройной флип, тройной лутц

Елизавета Куликова – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной лутц (падение)

Мария Гордеева – тройной лутц, двойной аксель, тройной риттбергер – тройной тулуп

Алена Принева – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

Софья Титова – двойной аксель, двойной лутц, тройной флип – тройной тулуп

Маргарита Базылюк – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

Вероника Жилина – тройной аксель (степ-аут), тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп

Таисия Коробицина – тройной лутц, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп

Кира Трофимова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп

Елизавета Лабутина – двойной аксель, лутц (бабочка), тройной флип – тройной тулуп

Алиса Двоеглазова – двойной аксель, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.

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39 комментариев

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Элла Бурс
Такие интересные прокаты юниорские, и у мальчишек, и у девчонок. Много по-настоящему интересных программ, причем у разных учеников разных тренеров. Но на главной висит реклама фильма с Соколовской со слоганом: "Она тренирует суперзвезд", просто рука/лицо.
+37
-3
+34
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margo_rita
уважаемы редакторы новости, не надоело разгонять противоборство тренерских штабов Плющенко и Тутбертдзе? может, смените пластинку и заметите, что были на этих прокатах и другие девочки, которые откатались чисто, и были другие, кто ошибся?
+31
-1
+30
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Voronok
По итогам прокатов ТШТ лучше всех готовы к сезону, и по качеству программ и по форме спортсменов
+26
-10
+16
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Татьяна Вересова
Вероника, молодец, на триксель зашла!
Пересмотрю в записи прокаты, в прямом эфире, жаль, не смогла
+19
-6
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Anna Kovaleva
Ответ margo_rita
уважаемы редакторы новости, не надоело разгонять противоборство тренерских штабов Плющенко и Тутбертдзе? может, смените пластинку и заметите, что были на этих прокатах и другие девочки, которые откатались чисто, и были другие, кто ошибся?
Просмотры сами себя не нагонят. Лучше всего на нынешнем Спортсе в клики конвертируются скандалы, сплетни и соцсети.
+11
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Anna
Ответ Е...С
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Это Тутберидзе, оказывается, впихнула на прокаты Трофимову, а не Андрееву. И за Автушенко похлопотала. Ну, какая же мировая женщина)
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Black&White
Но на триксель пошла только Вероника, за что ей большое уважение.
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Руслан Карелов
Какие у Ники красивые, быстрые вращения!
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Нина Юдина
Начало у всех не плохое!!!
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galik55
Ника красотка. Очень импонирует, что рискует, триксель был, приземление не очень, второй прыжок не прицепить. Но Ника очень понравилась, вращения круть.
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Charliz
Ответ Элла Бурс
Такие интересные прокаты юниорские, и у мальчишек, и у девчонок. Много по-настоящему интересных программ, причем у разных учеников разных тренеров. Но на главной висит реклама фильма с Соколовской со слоганом: "Она тренирует суперзвезд", просто рука/лицо.
Да, все понравились! Сплошное удовольствие
+6
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+5
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фынский аксель
Ответ Oleandra
Если честно, то одиночного трикселя Жилиной не должно было быть здесь.. должен быть в каскаде.. она не по правилам каталась.
Это если ещё помнить, что не было 2а и сольного 3л. Вообщем, Фёдоров и Жилина катали по взрослой раскладке.
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galik55
Ответ Oleandra
Если честно, то одиночного трикселя Жилиной не должно было быть здесь.. должен быть в каскаде.. она не по правилам каталась.
Это не соревнования, прицепить прыжок из-за приземления не смогла. А так молодец
+5
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Мила Расковалова
Ответ Татьяна Вересова
Вероника, молодец, на триксель зашла! Пересмотрю в записи прокаты, в прямом эфире, жаль, не смогла
Девочки ещё разгоняются, много интересных моментов))
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Маргарита В Сафронова
Алиса выкатывает музыку идеально, вся в образе.
Понравилась КП у Ники Жилиной, такая уверенная сильная и красиво катает.
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динамовец1923
Молодец
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Charliz
Не могу понять, а почему Вероничка еще по юниорам?
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Док Аксель
Для августа девочки смотрелись на хорошем уровне и катали КП старательно и большинство качественно. В ПП уже будет более интересно из-за наличия прыжков ультра-си.
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galik55
Девочки молодцы, это начало сезона, все получится.
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Orange carrot
Ответ Charliz
Не могу понять, а почему Вероничка еще по юниорам?
Да по взрослым она будет, явно макет по взрослым катала.
Зато сколько обсуждений)) Рудковские умеют нагнать интригу.
+10
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Oleandra
Если честно, то одиночного трикселя Жилиной не должно было быть здесь.. должен быть в каскаде.. она не по правилам каталась.
+12
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Olga Krayz
Молодец Вероника, рискнула. Удачи в дальнейшем.
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Е...С
Ответ Charliz
Не могу понять, а почему Вероничка еще по юниорам?
Хотят на нее посмотреть, достойна ли на взрослых КП кататься.
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Jul__ver
Ответ Зиля Бадриева
Вроде юниорки, все ультраси должны быть, а по факту триксель только у одной.
Одиночный триксель юниоркам нельзя прыгать в КП, а прыгать каскад с 3А очень рискованно. При плохом приземлении с трикселя, можно остаться без каскада.
+1
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Зиля Бадриева
Вроде юниорки, все ультраси должны быть, а по факту триксель только у одной.
+10
-9
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