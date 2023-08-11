Попова о паре Косторной и Куницы: «Они горят работой. Произвольная программа будет немножко бунтарская»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Таисия Собинина ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф рассказала о тренировках пары Алены Косторной и Георгия Куницы.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. В январе стало известно о ее переходе в парное – к тренеру Сергею Рослякову, в чьей группе с фигуристами также работает хореограф и бывшая фигуристка Бетина Попова.

– Как дела у Алены Косторной и Гоши Куницы? Они уже достаточно давно встали в пару, к какому этапу они подошли сейчас?

– Да, Алена с Гошей катаются у нас уже давно. Свою короткую программу они уже много раз показывали в шоу – ее уже все видели, все знают. Мы немножечко ее доработаем, но плюс-минус она останется такой, какая есть. Короткую программу они уже катают целиком спокойно и уверенно.

Произвольную тоже начали катать большими объёмами – она у них уже получается на очень хорошем уровне. Им покорились все тройные элементы: и подкрутки, и выбросы. Про прыжковую часть говорить бессмысленно – тут у них вообще никаких проблем нет. Они очень много трудятся, горят работой. Взаимоотношения, все мы знаем, у них замечательные. Так что у ребят все хорошо.

– У Алены и Гоши пока мало опыта в парном катании. Получается ли у них балансировать между технической частью и хореографией?

– У Алены с Гошей мы точно так же не грузили программы чем-то сложным, чтобы им в первую очередь было удобно. Если Тася (Собинина) уже была в парах, она знает, что такое парное взаимодействие, то Алене в этом плане сложнее, но и интереснее.

Конечно, у них программа идет больше на раскат, на скольжение, на четкие линии. Мы нацелены на классическое парное катание, чтобы ребятам было все комфортно исполнять.

– В одиночном катании у Алены был чувственный, где-то дерзкий стиль. В парном катании эта линия продолжится?

– Алену мы менять не стали, она совершенно хороша в том, что умеет делать. Она невероятна как раз в этом чувственно-дерзком стиле. Короткая программа у нас «50 оттенков серого», где она полностью раскрывается, и Гоша ей в этом помогает.

Что касается произвольной программы, Алена уже намекала, что у них будет, если кто-то отгадал, тому повезло, тот знает, о чем я говорю. Она будет немножко бунтарская, – рассказала Попова.

У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

10 комментариев

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ИринаФК
Очень хочется наконец увидеть ребят на льду!
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Татьяна Вересова
Алёне желаю и дальше гореть парным катанием. Если ей будет интересно, все у них получится
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Мария Тихонова
Ответ Летняя снежинка
Как это немножко бунтарская?
Да дополнительный намёк на сойку
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Лека-Лека
Очень интересно будет посмотреть.
Но бунтарства поменьше. Алена уже набунтовала.
В любом случае желаю им успеха и стабильности.
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Маргарита В Сафронова
Жду с нетерпением. Пара получилась классная.Алёне повезло и с партнӗром, и с мужчиной.
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Katerina Sunny
Пусть бунтарства будет совсем чуть-чуть. Им ещё прыгать нужно и парные элементы делать.
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Летняя снежинка
Как это немножко бунтарская?
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Лемур
ПП Зойка-персменщица же =)))
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