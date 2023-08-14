Росляков о свадьбе Косторной и Куницы: «Они уже вернулись на лед и тренируются»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница возобновили тренировки после свадьбы.

Об этом сообщил тренер дуэта Сергей Росляков.

«Они уже вернулись на лед и тренируются. Я это вам говорю прям с тренировки, на данный момент они катают свою программу», – сказал Росляков.

Косторная и Куница выступают в парном катании. Они поженились 12 августа.

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6 комментариев

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Анастасия Платонова
Судя по всему, это инициатива Алёнки, и она с Гоши " не слезет", в хорошем смысле этого слова.
Свадебное путешествие - на льду, в мир парного фигурного катания....
А что, очень оригинально и заманчиво
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Katerina Sunny
Если серьёзно готовятся к сезону, то свадебное путешествие подождёт.
+7
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Mari Gams
Так нормально , сезон не за горами ) они кататься собираются , а не путешествовать , никто другого и не ждал . Праздник закончился , теперь пахать на тренировках , все по плану .
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Лека-Лека
С бала на корабль.
Молодцы Аленка и Гоша!
Желаю им отточить программы и произвести фурор.
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Nata Nata
Ответ 22somebody22
Куница сделал главное-поставил штамп в паспорте Косторки. Свадебное путешествие он себе устроит,когда на Косторкином горбу станет ОЧ И ЧМ.
Почему Вы так решили? Как раз на фото от самой Алены видно, как она смотрит на Георгия - влюблена по уши. Да и титулы, если они у пары и будут, обоим не помешают. Для Алены это тоже шанс, пока у нее только ЧЕ.
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