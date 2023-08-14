Росляков о свадьбе Косторной и Куницы: «Они уже вернулись на лед и тренируются»

Алена Косторная и Георгий Куница возобновили тренировки после свадьбы.

Об этом сообщил тренер дуэта Сергей Росляков.

«Они уже вернулись на лед и тренируются. Я это вам говорю прям с тренировки, на данный момент они катают свою программу», – сказал Росляков.

Косторная и Куница выступают в парном катании. Они поженились 12 августа.

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