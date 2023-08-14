Росляков о свадьбе Косторной и Куницы: «Они уже вернулись на лед и тренируются»
Алена Косторная и Георгий Куница возобновили тренировки после свадьбы.
Об этом сообщил тренер дуэта Сергей Росляков.
«Они уже вернулись на лед и тренируются. Я это вам говорю прям с тренировки, на данный момент они катают свою программу», – сказал Росляков.
Косторная и Куница выступают в парном катании. Они поженились 12 августа.
Свадьба Косторной и Куницы: у Алены два платья – торжественное и с декольте, Щербакова среди гостей
Свадебное путешествие - на льду, в мир парного фигурного катания....
А что, очень оригинально и заманчиво
Молодцы Аленка и Гоша!
Желаю им отточить программы и произвести фурор.