Татьяна Тарасова о прокатах юниоров: «У нас есть достойные мальчишки. Кого-то одного выделять не буду, это было бы неправильно»

Татьяна Тарасова не стала выделять лучшего юниора по итогам контрольных прокатов.

«Я хочу сказать, что у нас есть достойные мальчишки. Все, кто катался, все хорошие.

Кого‑то одного выделять не буду, потому что это было бы неправильно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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