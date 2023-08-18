Татьяна Тарасова о прокатах юниоров: «У нас есть достойные мальчишки. Кого-то одного выделять не буду, это было бы неправильно»

Теги Татьяна Тарасова сборная России мужское катание контрольные прокаты Фигурное катание

Татьяна Тарасова не стала выделять лучшего юниора по итогам контрольных прокатов.

«Я хочу сказать, что у нас есть достойные мальчишки. Все, кто катался, все хорошие.

Кого‑то одного выделять не буду, потому что это было бы неправильно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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13 комментариев

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ЮИ
Конечно, выделять не надо. Он сам выделяется :) Шепотом: предполагаю, что ТАТ ОП юниоров не смотрела.
+13
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delM
Потому что этот один, кто выделяется, ученик Этери Георгиевны ?:)
+13
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Храбрая виолончелистка
Ответ delM
Потому что этот один, кто выделяется, ученик Этери Георгиевны ?:)
Можно было бы, конечно, про Лёву Лазарева из ЦСКА родного, но у него тренер не Соколовская...
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Gala Tsintsadze
Это спорт или что? Что за мода "не выделять". А потом спортсмены такие нежные становятся, что приходится говорить "они обе золотые".
+5
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Morveena Bum
Правильно, выделять кого-то одного неправильно, правильно - говорить обо всех подряд, что это не_потеря
+5
-1
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Anna
Ответ ЮИ
Конечно, выделять не надо. Он сам выделяется :) Шепотом: предполагаю, что ТАТ ОП юниоров не смотрела.
Она там была
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Karina kolesnikova
Я раньше за юниорами особо не следила, и после этих прокатов была в приятном шоке - практически все такие интересные! И постановщики постарались, такие разные программы. Всего один Нотр-Дамм :) В этом сезоне парней уж точно придется смотреть.
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Allairina
Действительно, есть достойные - вчера посмотрела
трансляцию ПП с удовольствием!
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Лакс
как же она выделит, если не знает их и запомнить не может
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altre
Ответ Anna
Она там была
И очень внимательно наблюдала.
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Светлана Романова
Да не потеряет ничего наша страна от этих юниоров.Пусть хоть все за Казахстан катаются,как из ТШ Соколовской,добавила ТАТ,
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Елена Спирина
У нас россыпь отличных юниоров. Сейчас уж точно никого не надо выделять. Все покажет сезон. Всем удачи!
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Black&White
Хитра ТАТ, как всегда. Не выделяет - значит, не выгодно.
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