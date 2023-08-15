Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Двоеглазова, Гордеева, Титова, Базылюк представят короткие программы
17 августа фигуристки-юниорки покажут короткие программы на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Девушки
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени (17 августа), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Агата Петрова
Алена Принева
Виктория Морозова
Кира Трофимова
Мария Гордеева
Надежда Понтелеенко
Любовь Рубцова
Елизавета Лабутина
Анастасия Марасанова
Таисия Коробицина
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
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