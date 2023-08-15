Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Двоеглазова, Гордеева, Титова, Базылюк представят короткие программы

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Любовь Рубцова Елизавета Куликова Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Виктория Морозова Надежда Понтелеенко Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Елизавета Лабутина Агата Петрова Кира Трофимова Маргарита Базылюк Фигурное катание

17 августа фигуристки-юниорки покажут короткие программы на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Девушки

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени (17 августа), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участницы

Маргарита Базылюк

Алиса Двоеглазова

Елизавета Куликова

Агата Петрова

Алена Принева

Виктория Морозова

Вероника Жилина

Софья Титова

Кира Трофимова

Мария Гордеева

Надежда Понтелеенко

Любовь Рубцова

Елизавета Лабутина

Анастасия Марасанова

Таисия Коробицина

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

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46 комментариев

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Беглый*
Наконец-то наша русская ракета и королева квадов Маргарита Базылюк переходит на юниорский уровень! От всей души желаю ей и Двоеглазовой успешного сезона, чистых прокатов и счастливых болельщиков! Равных им по этому возрасту нет, так что будем ждать ярких побед от самых юных звёзд тренерского штаба Тутберидзе!
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Olga.t
Ответ Руслан Карелов
Не надо приписывать чужие прозвища ноунеймам. Пусть заработают свои
До Саши Трусовой русской ракетой называли и Павла Буре (хоккей), и Максима Чудова (биатлон). Так что это не эксклюзив.
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Лека-Лека
Держу кулачки за Риту и Алису.
Всем девочкам чистых прокатов!!!
+18
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Леди Брэкнелл
Ответ Девочка с севера
А где Костылева?
На следующей год будет по возрасту.
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Беглый*
Ответ Руслан Карелов
А что ж вы тогда ей собственное прозвище не придумали, а решили позаимствовать у "деревянного катания"? В том то и дело что назло. Не дают покоя чужие лавры.
Вообще-то "Русская Ракета" прозвище Павла Буре (если знаете такого). Почему трусофанам можно его взаимствовать, а другим болельщикам нельзя?
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Беглый*
Ответ Мурманчанин37
А может он уже там? Как у Фаины Раневской: "Я бы вас послала, да вижу, вы оттуда. Вам в тех краях понравилось, видать"
В воду глядите, поэтому и не стал грубить)
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Беглый*
Ответ Руслан Карелов
А королева квадов может это вы?
А вы сами посудите, кто королева квадов. Та, что завалила более 70% таковых прыжков в своей карьере или та, что прыгает их 9 из 10?
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Беглый*
Ответ Руслан Карелов
Просыпаетесь и засыпаете с именем Александры-Русской ракеты и Королевы квадов на устах, считаете процент её прыжков ?! 😏😂Хорошая работа! Ведь лучше быть хейтером легенды и рекордсменки, чем поклонником посредственности.
Не, лучше радоваться настоящим протокольным победам, титулам, чем пребывать в иллюзиях, выдумывать басни и рассказывать о никому не нужных рекордах, чтоб хоть как-то оправдать неудачи своего кумира, истерической легенды фигурного катания.
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Мурманчанин37
Ответ Беглый*
Комментарий удален модератором
А может он уже там? Как у Фаины Раневской: "Я бы вас послала, да вижу, вы оттуда. Вам в тех краях понравилось, видать"
+8
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Светлана М
Успешных прокатов девочкам!
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Лека-Лека
Ответ Лека-Лека
Держу кулачки за Риту и Алису. Всем девочкам чистых прокатов!!!
Те, кто понаставил мне минусов, НЕ желают спортсменкам чистых прокатов? Ну и болельщики!!!
+11
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Девочка с севера
А где Костылева?
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Беглый*
Ответ Руслан Карелов
Я не даю вам совет. Я ставлю перед фактом. Пытаться навесить непонятно на кого чужие заслуги высшая подлость
Какие чужие заслуги? Для меня Базылюк - настоящая русская ракета со стабильными четверными, выносящими всех и вся, а не то, что нам пытались впарить все эти годы с многократными падениями, без единого титула и с деревянным катанием.
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Лека-Лека
Ответ Мурманчанин37
А может он уже там? Как у Фаины Раневской: "Я бы вас послала, да вижу, вы оттуда. Вам в тех краях понравилось, видать"
+++
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АннаФ
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Когда же Нику на взрослые уже выпустят, очень долго в юниорах уже находится!
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Olga.t
Ответ Руслан Карелов
Хотя бы в разных дисциплинах, и вряд ли они пытались обесценить заслуги других.
Сашины заслуги в ФК невозможно обесценить, их признал весь мир ФК. Просто спорт развивается, появляются новые имена...
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Мурманчанин37
Ответ АннаФ
Когда же Нику на взрослые уже выпустят, очень долго в юниорах уже находится!
В сезоне 20/21 Фролова и Усачева выступали на прокатах юниоров, а по сезону неплохо пошумели по взрослым
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Леди Брэкнелл
Ответ АннаФ
Когда же Нику на взрослые уже выпустят, очень долго в юниорах уже находится!
А кто сказал, что не выпустили? Алина например прошлый сезон по взрослым выступала, но едет в Новогорск сейчас, выступать, разумеется, не будет из-за травмы, но она как и Ника в юниорской сборной. Думаете она снова по юниорам пойдет? 😂
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АннаФ
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Ответ Леди Брэкнелл
Это для,вас она бриллиант, а для федры угроза. С ней как с Титовой не получится.
Не для федры, для Этери лично. Но опять же, есть вечная Лиза, ей не режут же, хотя она девам Этери тоже как кость в горле.
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Katerina Sunny
Ответ АннаФ
Когда же Нику на взрослые уже выпустят, очень долго в юниорах уже находится!
Это пока контрольные прокаты. Основные соревнования начнутся в октябре. С учётом того, что выход во взрослые по правилам ИСУ у них в один год с Акатьевой, то должны Вероничку в этом году допустить и до взрослых соревнований и до ЧР.
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Адриана
Ответ Руслан Карелов
Вас это заботит?
Да нет, что Вы, всё для удовольствия, наслаждайтесь.
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Руслан Карелов
Ответ Адриана
А Вас, по моему , сильно возбуждает...
Вас это заботит?
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АннаФ
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Ответ Леди Брэкнелл
Федра и Этери - всё одно, неужели не видно? Ну а Лиза это памятник, у неё особая ситуация да и тренер авторитетный.
Не видно. Потому что есть пример Горбачевой и других! Федре выгодна конкуренция. Нет смысла все лучшее отдавать Этери. Конкуренция наше всё
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Лека-Лека
Ответ Беглый*
Вообще-то "Русская Ракета" прозвище Павла Буре (если знаете такого). Почему трусофанам можно его взаимствовать, а другим болельщикам нельзя?
Кто смотрит биатлон, знает, что русской ракетой называли нашего Максима Чудова.
Так что зря Трусова претендует на эксклюзив. Она и тут далеко не первая.
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Леди Брэкнелл
Ответ АннаФ
Так почему они в юниорах, та же Акатьева во взрослых. Справедливо? Не думаю.
Некоторые выступают и на юниорских, и на взрослых прокатах. Кондратюк например. Ну и если на взрослых дев квота 12 человек, то туда просто не умещаются все.
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