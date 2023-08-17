У Жилиной – вокал Анкудиновой, у Базылюк и Лабутиной – «Малефисента», У Куликовой – Пелагея: музыка к новым коротким программам у юниорок

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Елизавета Куликова Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Виктория Морозова Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Елизавета Лабутина Агата Петрова Кира Трофимова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Российские юниорки представили музыку к новым коротким программам.

Виктория Морозова – Sunduk «Верните мне меня»

Агата Петрова – Маттиа Морлео «The Flying of a Leaf»

Анастасия Марасанова – Kovacs «My Love», «The Devil You Know»

Елизавета Куликова – Пелагея «Ой, да не вечер»

Мария Гордеева – Илья Бешевли «Сострадание»

Алена Принева – Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро»

Софья Титова – Indila «Dernière Danse»

Маргарита Базылюк – Lana Del Rey «Once Upon A Dream», Bebe Rexha «You Can’t Stop the Girl» (из фильма «Малефисента: Владычица тьмы»)

Вероника Жилина – Диана Анкудинова «Can’t help falling in love»

Таисия Коробицина – 2WEI, Эдда Хейс, League of Legends «Warriors»

Кира Трофимова – Николь Кидман «Sparkling Diamonds» (из фильма «Мулен Руж!»)

Елизавета Лабутина – саундртек к фильму «Малефисента: Владычица тьмы»

Алиса Двоеглазова – Monnot / Orch. Ducros «Hymne à l’amour»

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13 комментариев

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Надежда Смирнова
Ответ Kon Shem
У Титовой лучшая программа, как по мне. На втором месте я бы Жилину выделила, тоже хорошая программа. Почитала комментарии тут и в ужасе, люди оскорбляют этих девочек. Куда смотрит модерация?
Оскорбления - последнее дело, конечно, но мы с вами походу разные программы смотрели..
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Татьяна Вересова
Ну и куда же мы без Мулен Руж и Лебединого озера 😂
+7
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arisstopane
что отличает базылюк и двоеглазову от остальных участниц:
у всех какая-никакая пластика, а у хрусталят - грация в абсолютной гармонии с музыкой...
лучшая же у плющенко - кира трофимова,
титова/жилина привычно мало того, что мимо музыки,
они ещё и борятся с ней...
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+5
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Ягун Ягунини
Пелагея, тем более "Ой да не вечер" это здорово. Но Куликова под неё катала "Во поле березонька стояла". Претензии тут не к Лизе, а к постановщику.
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Татьяна Вересова
У Куликовой, конечно, очень необычный выбор.
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Маргарита В Сафронова
Рита уверенно держит музыку, чувствуется сила и большой запас.
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<vella>
Лиза Куликова вступила в пубертат, или на ней так отражается работа с Соколовской?
нравилась эта девочка, звезд с неба не хватала, в сборную никогда бы не пробилась, но ее прокаты меня цепляли эмоциональностью и воплощением образов.
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Veronika G
Как-то немного странно выглядела программа Лизы Куликовой (это при том, что сама Лиза мне очень нравится). Но как эту музыка у постановщика ассоциируется именно с такой хореографией – загадка, лично для меня
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Veronika G
Больше всех сегодня мне понравились Алиса, Кира и Маша, интересно будет на произвольные программы посмотреть :)
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Jessi
Ответ Kon Shem
У Титовой лучшая программа, как по мне. На втором месте я бы Жилину выделила, тоже хорошая программа. Почитала комментарии тут и в ужасе, люди оскорбляют этих девочек. Куда смотрит модерация?
Просто из оскорбляют многие хрустоботы и модеры не успевают удалять. Плюс на эти комменты не жалуются, поклонники других штабов не так воинственно настроены, у всех работа и т.д.
Хочется верить, что это так, а не то что модеры сами хейтеры АП
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Elena Polkina
Чуется мне, что Кира Трофимова - открытие по девушкам в этом году. Очень понравилась.
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galik55
Ответ Татьяна Вересова
У Куликовой, конечно, очень необычный выбор.
Да, но интересно, когда отшлифуют , будет здорово. Лиза очень легко вливается в любой образ, катание взрослое, не юниорское. Вращения красивые
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