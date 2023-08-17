У Жилиной – вокал Анкудиновой, у Базылюк и Лабутиной – «Малефисента», У Куликовой – Пелагея: музыка к новым коротким программам у юниорок
Российские юниорки представили музыку к новым коротким программам.
Виктория Морозова – Sunduk «Верните мне меня»
Агата Петрова – Маттиа Морлео «The Flying of a Leaf»
Анастасия Марасанова – Kovacs «My Love», «The Devil You Know»
Елизавета Куликова – Пелагея «Ой, да не вечер»
Мария Гордеева – Илья Бешевли «Сострадание»
Алена Принева – Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро»
Софья Титова – Indila «Dernière Danse»
Маргарита Базылюк – Lana Del Rey «Once Upon A Dream», Bebe Rexha «You Can’t Stop the Girl» (из фильма «Малефисента: Владычица тьмы»)
Вероника Жилина – Диана Анкудинова «Can’t help falling in love»
Таисия Коробицина – 2WEI, Эдда Хейс, League of Legends «Warriors»
Кира Трофимова – Николь Кидман «Sparkling Diamonds» (из фильма «Мулен Руж!»)
Елизавета Лабутина – саундртек к фильму «Малефисента: Владычица тьмы»
Алиса Двоеглазова – Monnot / Orch. Ducros «Hymne à l’amour»
у всех какая-никакая пластика, а у хрусталят - грация в абсолютной гармонии с музыкой...
лучшая же у плющенко - кира трофимова,
титова/жилина привычно мало того, что мимо музыки,
они ещё и борятся с ней...
нравилась эта девочка, звезд с неба не хватала, в сборную никогда бы не пробилась, но ее прокаты меня цепляли эмоциональностью и воплощением образов.
Хочется верить, что это так, а не то что модеры сами хейтеры АП