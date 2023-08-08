Федченко о травме Горбачевой: «Никто точно не знает, когда можно будет прыгать. Пока мы работаем в щадящем режиме»

Тренер Софья Федченко рассказала о травме фигуристки Алины Горбачевой.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка пропустит контрольные прокаты юниорской сборной в августе.

«Никто точно не знает, когда можно будет прыгать. Это зависит от ноги, ориентируемся по ощущениям Алины. Когда полностью пройдут болевые ощущения – можно будет полностью ее нагружать.

А пока мы работаем в щадящем режиме – скользим, катаем макеты программ, вращаемся», – сказала Федченко.