Федченко о травме Горбачевой: «Никто точно не знает, когда можно будет прыгать. Пока мы работаем в щадящем режиме»

Теги сборная России травмы женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко рассказала о травме фигуристки Алины Горбачевой.

Ранее сообщалось, что 16-летняя спортсменка пропустит контрольные прокаты юниорской сборной в августе.

«Никто точно не знает, когда можно будет прыгать. Это зависит от ноги, ориентируемся по ощущениям Алины. Когда полностью пройдут болевые ощущения – можно будет полностью ее нагружать.

А пока мы работаем в щадящем режиме – скользим, катаем макеты программ, вращаемся», – сказала Федченко.

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5 комментариев

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Здоровья Алине и скорейшего восстановления.
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Алина нравилась и до ультра-си, по умению выкатывать дорожки шагов часто на четвёртый уровень и выразительно преподносить программы, но с четверным сальховом Алина просто максимально приблизилась к первому эшелону фигуристок! Только здоровья! Хорошо, что нашли возможность в сберегающем режиме оттачивать непрыжковые.
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