Софья Федченко о травме Алины Горбачевой: «Она упала на тренировке при исполнении тройного акселя»

Теги сборная России травмы женское катание ТАСС Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева получила травму во время тренировки тройного акселя.

Об этом сообщила тренер спортсменки Софья Федченко

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — сказала Федченко. 

Горбачевой 15 лет, она является чемпионкой России среди юниоров. 

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7 комментариев

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Ирина Иванова
Желаю Алине благоприятных результатов обследования и полного восстановления.
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Valdai
Фигурное катание не бывает без травм. Скорейшего выздоровления!
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ДИАНА
Алине удачи и выздоравления ! ❤️
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Додик Аксель
Сами фигуристы к этому готовы и нас приучили, что травмы на тренировках были есть и будут, к сожалению, а тем более при исполнении прыжков ультра-си. Здоровья Алине, успешного лечения, реабилитации и возвращения в строй. Надеюсь, что характер травмы позволит восстановиться к контрольным прокатам. Удачи !
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Lebedstory
Как пишет Алина: предварительный диагноз - надрыв мышцы бедра.
Успешного и полноценного восстановления.
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Defender64
Плохие новости подъехали.
Жаль. Тяжело, конечно, с трикселем...
Надеюсь, что быстро восстановится. Программы поставила, до следующего сезона время есть, да и сезон внутренний опять. Так что Гран-При начнутся не с августа, а с октября.
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