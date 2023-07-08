Софья Федченко о травме Алины Горбачевой: «Она упала на тренировке при исполнении тройного акселя»
Фигуристка Алина Горбачева получила травму во время тренировки тройного акселя.
Об этом сообщила тренер спортсменки Софья Федченко.
«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — сказала Федченко.
Горбачевой 15 лет, она является чемпионкой России среди юниоров.
Успешного и полноценного восстановления.
Жаль. Тяжело, конечно, с трикселем...
Надеюсь, что быстро восстановится. Программы поставила, до следующего сезона время есть, да и сезон внутренний опять. Так что Гран-При начнутся не с августа, а с октября.