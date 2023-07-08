Фигуристка Алина Горбачева получила травму во время тренировки тройного акселя.

Об этом сообщила тренер спортсменки .

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — сказала Федченко.

15 лет, она является чемпионкой России среди юниоров.