Валерий Ангелопол: «Я поседел за этот сезон. Я рад, что мы смогли собраться, быстро адаптировались»

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол оценили итоги прошедшего сезона.

Дуэт выступает в танцах на льду. В марте они стали победителями финала Гран-при России.

– Когда начинали сезон, могли ожидать таких результатов? Или возможности раскрывались во время сезона?

Кагановская: У меня во время сезона. Если вспомнить, как мы ехали на эти контрольные прокаты, как у нас получилось откатать программу, показать на соревнованиях… Я даже не представляла. Мы шагали в страшную неизвестность. Такой трясучки, как на контрольных прокатах, у меня еще не было. Было очень волнительно.

Ангелопол: Я поседел за этот сезон, ха-ха.

Кагановская: Сезон был очень классный, несмотря на все трудности, которых было много. Раньше мы с таким не сталкивались.

Ангелопол: Я как сейчас помню: неделя до контрольных прокатов, мы не знали даже, что это в сравнении с юниорскими прокатами. Нам было тяжело, потому что два последних сезона по юниорам мы катали при пустых трибунах. Только это уже давило.

Мы когда приехали в «Мегаспорт», вышли на разминку короткой программы, я стою, смотрю: полные трибуны. Мы до этого выступали, было до 100 максимум человек, а тут несколько тысяч сидят, все хлопают, разговаривают, очень громко. Арена в пять раз больше тех, на которых мы выступали.

Мы первые секунд 30 не понимали, что делать и куда ехать. Я рад, что мы смогли собраться, мы к этому быстро адаптировались. Психика может очень сильно подводить.