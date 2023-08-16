Гордеева о новых программах: «Короткая у меня лирическая, даже драматическая, о преодолении себя. А в произвольной я предстаю в образе Матильды Кшесинской»

Фигуристка Мария Гордеева рассказала о своих новых программах.

На этой неделе спортсменка выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России, которые проходят в Новогорске.

«Весной мы приступили к работе над новыми программами. Короткая (на музыку Ilya Beshevli – Wind, Compassion) у меня лирическая, даже драматическая, о преодолении себя.

Прошлый сезон помог мне многое понять. Главное – не опускать руки, когда что-то не получается, потому что трудности будут всегда, и если ты сможешь через них пройти, станешь сильней и тогда 100 процентов будет легче и успех придет. Так что можно сказать, новая короткая программа и обо мне, потому что основная тема – преодоление.

А произвольная – «Матильда», где я предстаю в образе балерины Матильды Кшесинской. Программа поставлена на музыку из фильма «Матильда». Программа красивая, необычная, можно сказать, «балетная», потому что мы пытались использовать и балетные элементы в том числе.

Мне было очень интересно работать над этой программой, потому что в ней есть то, чего не было в моих предыдущих. Я с большим удовольствием занималась с постановщиком Ильей Гурылевым, когда мы начали искать, пробовать разные фишечки, связочки.

Платье для этой программы будет классное. Очень хочу его показать. Это не балетная пачка, потому что в ней сложновато прыгать, но все равно платье для балерины.

Обе мои новые программы получились более взрослыми, и я не просто их катаю, а пропускаю через себя, чувствую тему, музыку, стараюсь подчеркнуть музыкальные акценты. Конечно, в сезоне программа будет нарабатываться, но хотелось, чтобы при первом показе она запомнилась зрителям», – сказала .