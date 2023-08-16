Сергей Давыдов: «Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег»
Тренер Сергей Давыдов рассказал о новых программах своих учеников.
На этой неделе в Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию, где выступают ученики Давыдова Лев Лазарев и Мария Гордеева.
– Маше Гордеевой и Льву Лазареву поменяли обе программы?
– Да, поменяли и короткие, и произвольные. Долго определялись с музыкой. Особенно у Льва в произвольной программе. Там достаточно сложная аранжировка. Увидите – поймете.
При выборе музыки и образов отталкивались от спортсменов, чтобы раскрыть и показать в новых программах их возможности, яркие стороны, характеры, образы. Льву немного поменяли стилистику, сделали более взрослые программы. Это естественно, они взрослеют, и мы им делаем соответствующие постановки, в которых они могли бы показать новые образы, ощущения, а не просто прокатать программы.
– Кто ставил программы?
– Как и раньше, с нами работал Илья Гурылев. Он ставил базу, основу, а дальше мы всей нашей тренерской командой добавляли, дорабатывали, корректировали. Маше в постановке произвольной помогала Виктория Бондаренко. Но я бы не стал отдельно кого-то выделять. Это работа всей команды.
– По поводу контента есть планы на сезон?
– Как я уже говорил, считаю, что в программе должен быть «комплект». Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег. Если спортсмену удается совместить три своих четверных, не теряя при этом программы, катая ее чисто, насыщая прыжками, шагами, движениями, связками, фишками, образами – в этом и есть идея. Задача спортсменов катать программу качественно, сложно, чисто.
Но, конечно, мы хотим большего, и сказанное не отменяет продолжения работы над многооборотными прыжками. Если по ходу сезона получится добавить в произвольной, к примеру, четыре четверных, пожалуйста. Добавляй, катай, но надо понимать, что это должны быть не просто прыжки, – сказал Давыдов.
Да
Именно поэтому я больше люблю катание Мозалева и Коляды, нежели Марка. Ибо необходимо сохранять образ, программу, не катить - летать!
Какой смысл в множестве четверных, если программа в итоге выглядит как прыжок - взмах рукой - разбег - прыжок. И вставить где надо вращения.
Хотя зачем я пишу это главной фанатке Алины - непонятно.
Вам везде она мерещится)
Если он обвинил, то почему хотел подлизнуть?)) Какая вообще связь
Если не так катать, то зачем тогда вообще
Как, как?! Как у Жилиной. Программ нет, но есть четверные😂😂😂
В такой степени так больше никто и не сумел. Женя пыталась, но начала падать с прыжков.
В отличии от вас, фигуристы то прекрасно знают как это трудно исполнять все прыжковые за 90 секунд второй половины ПП независимо от того, только ли тройные это или вместе с квадами. Поэтому многие топы-мужчины чаще ошибались на трех прыжках короткой, чем на большем количестве прыжков произвольной но за большее время. И поэтому Чен не стал ОЧ в 18-м, а наши ОЧ в команде.
Вот когда смогут прыгнуть со сложных заходов, не теряя нерв программы и поднимая прокатом стадион, тогда пусть и вставляют.