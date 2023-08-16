Сергей Давыдов: «Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег»

Теги Сергей Давыдов сборная России мужское катание женское катание Илья Гурылев контрольные прокаты Мария Гордеева Лев Лазарев Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов рассказал о новых программах своих учеников.

На этой неделе в Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию, где выступают ученики Давыдова Лев Лазарев и Мария Гордеева.

– Маше Гордеевой и Льву Лазареву поменяли обе программы?

– Да, поменяли и короткие, и произвольные. Долго определялись с музыкой. Особенно у Льва в произвольной программе. Там достаточно сложная аранжировка. Увидите – поймете.

При выборе музыки и образов отталкивались от спортсменов, чтобы раскрыть и показать в новых программах их возможности, яркие стороны, характеры, образы. Льву немного поменяли стилистику, сделали более взрослые программы. Это естественно, они взрослеют, и мы им делаем соответствующие постановки, в которых они могли бы показать новые образы, ощущения, а не просто прокатать программы.

– Кто ставил программы?

– Как и раньше, с нами работал Илья Гурылев. Он ставил базу, основу, а дальше мы всей нашей тренерской командой добавляли, дорабатывали, корректировали. Маше в постановке произвольной помогала Виктория Бондаренко. Но я бы не стал отдельно кого-то выделять. Это работа всей команды.

– По поводу контента есть планы на сезон?

– Как я уже говорил, считаю, что в программе должен быть «комплект». Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег. Если спортсмену удается совместить три своих четверных, не теряя при этом программы, катая ее чисто, насыщая прыжками, шагами, движениями, связками, фишками, образами – в этом и есть идея. Задача спортсменов катать программу качественно, сложно, чисто.

Но, конечно, мы хотим большего, и сказанное не отменяет продолжения работы над многооборотными прыжками. Если по ходу сезона получится добавить в произвольной, к примеру, четыре четверных, пожалуйста. Добавляй, катай, но надо понимать, что это должны быть не просто прыжки, – сказал Давыдов.

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29 комментариев

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Александр Шульгин
Молодец все правильно сказал
+21
-8
+13
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ЛисаАлиса78
Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег. Если спортсмену удается совместить три своих четверных, не теряя при этом программы, катая ее чисто, насыщая прыжками, шагами, движениями, связками, фишками, образами – в этом и есть идея.

Да
Именно поэтому я больше люблю катание Мозалева и Коляды, нежели Марка. Ибо необходимо сохранять образ, программу, не катить - летать!
Какой смысл в множестве четверных, если программа в итоге выглядит как прыжок - взмах рукой - разбег - прыжок. И вставить где надо вращения.
+13
-3
+10
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Sportsfan
Ох уж эти журналисты. Заголовок выхватили из разговора, который был совсем не о том, о чем все подумали.
+7
-1
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ЛисаАлиса78
Ответ Gemma157
Погоня за сложностью только вредит красоте фигурного катания. Это стало понятно еще в 2018 году, когда золотую медаль олимпийских подарили за точно такой же разбег-прыжок. Правда, там были не квады, а юниорские тройные в формате 0-7
Ох, жаль только, что все прыжки были во второй половине, где они отлично подходили под такт музыки)

Хотя зачем я пишу это главной фанатке Алины - непонятно.
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nina1212
Ответ Jessi
Хотел в очередной раз подлизнуть Тутберидзе, но не вышло. По сути он обвинил ее бывший штаб в непрофессионализме
при чем тут Тутберидзе?)) Вы засыпаете и просыпаетесь с мыслями о Тутберидзе что ли?
Вам везде она мерещится)
Если он обвинил, то почему хотел подлизнуть?)) Какая вообще связь
+5
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Verysia
Ответ Gemma157
Погоня за сложностью только вредит красоте фигурного катания. Это стало понятно еще в 2018 году, когда золотую медаль олимпийских подарили за точно такой же разбег-прыжок. Правда, там были не квады, а юниорские тройные в формате 0-7
Халва, новость не про Алину.
+7
-3
+4
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Док Аксель
Трудно юным фигуристам катать программы, чтобы раскрыть образ и программа была цельной при усложнённом и перегруженном прыжковом контенте.
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galik55
Ответ Татьяна Вересова
Правильно говорит, если его фигуристы только с разбега могут прыгнуть пять четверных в программе, конечно вставлять не надо. Хотя в том, что в принципе вообще могут, я сильно сомневаюсь. Вот когда смогут прыгнуть со сложных заходов, не теряя нерв программы и поднимая прокатом стадион, тогда пусть и вставляют.
А в мужском катании именно так, прыжок разбег, дорожка вращения
+5
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Татьяна Вересова
Ответ galik55
А в мужском катании именно так, прыжок разбег, дорожка вращения
Обсуждаются оба вида, про Гордееву тоже есть в статье
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Oleandra
Не знаю, как Гордеева, но Лазарев пока явно не повзрослел.. ему надо было что-то классическое, и без голоса.. нелепо он в КП смотрелся..
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ЛисаАлиса78
Для меня идеальное соотношение сложности программы и её исполнения - это Чен и Шома. Легко, непринужденно, не выходя из образа

Если не так катать, то зачем тогда вообще
+7
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Pennywise
Ответ ЛисаАлиса78
Для меня идеальное соотношение сложности программы и её исполнения - это Чен и Шома. Легко, непринужденно, не выходя из образа Если не так катать, то зачем тогда вообще
Если бы еще Уно прыгал как Чен, а не оптимизировал бы прыжки до перекрученных тройных...
+2
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наталья Головченко
Ответ Брекнелл: на : А как четверные без разбега прыгать? А если их 5? Давыдов смешной конечно. Скоро полтос, а он все надежды подает.

Как, как?! Как у Жилиной. Программ нет, но есть четверные😂😂😂
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Лакс
Ответ Gemma157
Погоня за сложностью только вредит красоте фигурного катания. Это стало понятно еще в 2018 году, когда золотую медаль олимпийских подарили за точно такой же разбег-прыжок. Правда, там были не квады, а юниорские тройные в формате 0-7
комментируя еще ФЮГП16, ТАТ подчеркнула особое умение Алины исполнять прыжки с короткого разбега.
В такой степени так больше никто и не сумел. Женя пыталась, но начала падать с прыжков.
В отличии от вас, фигуристы то прекрасно знают как это трудно исполнять все прыжковые за 90 секунд второй половины ПП независимо от того, только ли тройные это или вместе с квадами. Поэтому многие топы-мужчины чаще ошибались на трех прыжках короткой, чем на большем количестве прыжков произвольной но за большее время. И поэтому Чен не стал ОЧ в 18-м, а наши ОЧ в команде.
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Ostinato
Ответ ЛисаАлиса78
Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег. Если спортсмену удается совместить три своих четверных, не теряя при этом программы, катая ее чисто, насыщая прыжками, шагами, движениями, связками, фишками, образами – в этом и есть идея. Да Именно поэтому я больше люблю катание Мозалева и Коляды, нежели Марка. Ибо необходимо сохранять образ, программу, не катить - летать! Какой смысл в множестве четверных, если программа в итоге выглядит как прыжок - взмах рукой - разбег - прыжок. И вставить где надо вращения.
Эээээ, а когда вы видели у Коляды множество четверных? Коляда даже с одним четверным умудряется разваливать программы.
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Татьяна Вересова
Правильно говорит, если его фигуристы только с разбега могут прыгнуть пять четверных в программе, конечно вставлять не надо. Хотя в том, что в принципе вообще могут, я сильно сомневаюсь.
Вот когда смогут прыгнуть со сложных заходов, не теряя нерв программы и поднимая прокатом стадион, тогда пусть и вставляют.
+6
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Lёna
Ответ Блинчик
5 четверных - это кошмарный сон коррупционеров.
да, им было сложно
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margo_rita
Ответ наталья Головченко
Ответ Брекнелл: на : А как четверные без разбега прыгать? А если их 5? Давыдов смешной конечно. Скоро полтос, а он все надежды подает. Как, как?! Как у Жилиной. Программ нет, но есть четверные😂😂😂
ох, уж эти разговоры про программы.... Одна беда, что программы принято видеть только у тех спортсменов, которые нравятся. Вернее, даже не так: у спортсменок ТШ, который нравится. У остальных тверди "программы нет" как попугай, не обращая никакого внимания на то, что в реальности катают спортсмены.
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