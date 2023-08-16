Сергей Давыдов: «Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег»

Тренер Сергей Давыдов рассказал о новых программах своих учеников.

На этой неделе в Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию, где выступают ученики Давыдова Лев Лазарев и .

– Маше Гордеевой и Льву Лазареву поменяли обе программы?

– Да, поменяли и короткие, и произвольные. Долго определялись с музыкой. Особенно у Льва в произвольной программе. Там достаточно сложная аранжировка. Увидите – поймете.

При выборе музыки и образов отталкивались от спортсменов, чтобы раскрыть и показать в новых программах их возможности, яркие стороны, характеры, образы. Льву немного поменяли стилистику, сделали более взрослые программы. Это естественно, они взрослеют, и мы им делаем соответствующие постановки, в которых они могли бы показать новые образы, ощущения, а не просто прокатать программы.

– Кто ставил программы?

– Как и раньше, с нами работал Илья Гурылев. Он ставил базу, основу, а дальше мы всей нашей тренерской командой добавляли, дорабатывали, корректировали. Маше в постановке произвольной помогала Виктория Бондаренко. Но я бы не стал отдельно кого-то выделять. Это работа всей команды.

– По поводу контента есть планы на сезон?

– Как я уже говорил, считаю, что в программе должен быть «комплект». Не надо гнаться за пятью четверными, если у тебя после их исполнения нет программы, образа, а катание под музыку выглядит как прыжок – разбег. Если спортсмену удается совместить три своих четверных, не теряя при этом программы, катая ее чисто, насыщая прыжками, шагами, движениями, связками, фишками, образами – в этом и есть идея. Задача спортсменов катать программу качественно, сложно, чисто.

Но, конечно, мы хотим большего, и сказанное не отменяет продолжения работы над многооборотными прыжками. Если по ходу сезона получится добавить в произвольной, к примеру, четыре четверных, пожалуйста. Добавляй, катай, но надо понимать, что это должны быть не просто прыжки, – сказал Давыдов.