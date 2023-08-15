Семененко о новых программах: «В короткой будет конкретный образ, зритель сразу поймет, о чем речь. Насчет произвольной – музыка из золотого фонда фигурного катания»
Фигурист Евгений Семененко рассказал о своих новых программах.
– Видел твою короткую программу, но раскрывать ее нельзя. Давай скажем про образы – они снова же разные?
– Да. Я очень люблю контрастность, это можно было наблюдать в прошедшем сезоне – «Адажио» и кей-поп. В этом сезоне жанр программ тоже будет разный. В короткой будет конкретный образ, увидев программу, зритель сразу поймет, о чем речь, и костюм будет это подчеркивать. С Марией Евстигнеевой буквально на днях общались по поводу эскизов костюмов.
Насчет произвольной – музыка из золотого фонда фигурного катания. Но там вариации, можно гадать об образе. Произведение известное, а музыка из фильма, я его посмотрел, очень понравился, один из моих любимых сейчас. Надеюсь, получится показать это в новом виде.
– «Барби»?
– Нет, «Оппенгеймер»!
– Ну понятно. Смотрел?
– По мемам изучил, ха-ха. <...>
– Произвольную вы ставили с Бенуа Ришо. Как тебе работа с таким специалистом мирового уровня?
– Мне вообще нравится работать с разными специалистами, каждый дает что-то свое, что-то новое, какие-то особенные фишки. С Бенуа очень понравилось работать, надеюсь, удастся еще. Постарался взять многое за тот короткий промежуток времени, что мы занимались.
– Есть отличие в работе Ришо и российских хореографов?
– Я бы особо отметил у Бенуа характерные дорожки. Они такие контрастные, у меня будет она в программе, то есть я буду выдерживать паузы, симбиоз быстрых и медленных движений. Ну и музыка – это саундтреки из одного фильма, но микс разных тем, и каждую он ставил по-своему, чтобы она олицетворяла что-то отдельное, особенное.
Музыку к короткой программе предложила Елизавета Навиславская, мне и тренерам сразу понравилась, сразу одобрили, а ставил программу Никита Михайлов, рад, что и с ним тоже складывается работа. Никита был в Швейцарии, так что над короткой мы очень плотно поработали, – сказал Семененко.
Дерзай, Евгений. Удачи и здоровья, конечно.
Ну и желать так на все - чистых выездов с прыжков! Впрочем, это всем.