Семененко о новых программах: «В короткой будет конкретный образ, зритель сразу поймет, о чем речь. Насчет произвольной – музыка из золотого фонда фигурного катания»

Теги сборная России мужское катание Никита Михайлов Бенуа Ришо Евгений Семененко Мария Евстигнеева Елизавета Навиславская Фигурное катание

Фигурист Евгений Семененко рассказал о своих новых программах.

– Видел твою короткую программу, но раскрывать ее нельзя. Давай скажем про образы – они снова же разные?

– Да. Я очень люблю контрастность, это можно было наблюдать в прошедшем сезоне – «Адажио» и кей-поп. В этом сезоне жанр программ тоже будет разный. В короткой будет конкретный образ, увидев программу, зритель сразу поймет, о чем речь, и костюм будет это подчеркивать. С Марией Евстигнеевой буквально на днях общались по поводу эскизов костюмов.

Насчет произвольной – музыка из золотого фонда фигурного катания. Но там вариации, можно гадать об образе. Произведение известное, а музыка из фильма, я его посмотрел, очень понравился, один из моих любимых сейчас. Надеюсь, получится показать это в новом виде.

– «Барби»?

– Нет, «Оппенгеймер»!

– Ну понятно. Смотрел?

– По мемам изучил, ха-ха. <...>

– Произвольную вы ставили с Бенуа Ришо. Как тебе работа с таким специалистом мирового уровня?

– Мне вообще нравится работать с разными специалистами, каждый дает что-то свое, что-то новое, какие-то особенные фишки. С Бенуа очень понравилось работать, надеюсь, удастся еще. Постарался взять многое за тот короткий промежуток времени, что мы занимались.

– Есть отличие в работе Ришо и российских хореографов?

– Я бы особо отметил у Бенуа характерные дорожки. Они такие контрастные, у меня будет она в программе, то есть я буду выдерживать паузы, симбиоз быстрых и медленных движений. Ну и музыка – это саундтреки из одного фильма, но микс разных тем, и каждую он ставил по-своему, чтобы она олицетворяла что-то отдельное, особенное.

Музыку к короткой программе предложила Елизавета Навиславская, мне и тренерам сразу понравилась, сразу одобрили, а ставил программу Никита Михайлов, рад, что и с ним тоже складывается работа. Никита был в Швейцарии, так что над короткой мы очень плотно поработали, – сказал Семененко.

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6 комментариев

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Виктория Устинова
Женя, удачи тебе в новом сезоне!
+4
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Katerina Sunny
ПП- золотой фонд и одновременно саундтреки из фильма. Что за фильм?
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suda net
Интересно-интересно! А у Марии Евстигнеевой костюмы, как правило, самобытные, продуманные, красивые и запоминающиеся.
Дерзай, Евгений. Удачи и здоровья, конечно.
Ну и желать так на все - чистых выездов с прыжков! Впрочем, это всем.
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Сладкий пончик
Рооооооооооксээээээн!......
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
Так шифруется, как звезда какая-то.. показал бы отрывки.. звёзды и то уже показали..
Покажет на ОП программы целиком, а не отрывки. Что вам отрывок даст?
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