Валиева, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник вошли в новый пул допинг‑тестирования ISU

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU шорт-трек сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина Александр Румянцев пары сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) мужское катание женское катание Семен Елистратов Руслан Захаров Павел Кулижников Софья Просвирнова Ангелина Голикова Екатерина Константинова Руслан Мурашов Наталья Воронина Петр Гуменник Анастасия Мишина Елизавета Голубева (Казелина) Сергей Трофимов Евгения Лаленкова Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Камила Валиева Софья Акатьева Ирина Кузнецова Аделия Петросян Фигурное катание

Девять российских фигуристов вошли в новый пул допинг-тестирования ISU.

В пул включены фигуристы Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Евгений Семененко и Петр Гуменник (все – одиночное катание), Александра БойковаДмитрий Козловский, Анастасия МишинаАлександр Галлямов (парное катание)

Из конькобежцев в новый пул вошли Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина (Голубева), Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров.

Также в списке шорт-трекисты Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова. 

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9 комментариев

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Viktoria dek
Ответ scorp19
Валиевна напряглась )) Коричневый код
Зачем ей напрягаться, если в сезоне 22/23 она была в этом же пуле - тестирования)
+10
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+9
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*** Monik ***
За лучшими следят)
+9
-4
+5
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sasha0872
а Саша и Аня выбыли из пула. Об этом будет новость?
+6
-3
+3
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Два уха
Почему тогда Аня у Утяшевой намекала на возвращение, говорила, что азарт внутри не погас, почему в июне заезжала в Новогорск и активно восстанавливала прыжки?
По Трусовой как раз понятно - врать для неё обычное дело.
+2
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Надежда Маркова
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Ответ Два уха
Почему тогда Аня у Утяшевой намекала на возвращение, говорила, что азарт внутри не погас, почему в июне заезжала в Новогорск и активно восстанавливала прыжки? По Трусовой как раз понятно - врать для неё обычное дело.
Обе врушки еще те.
+1
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Yurij Zhemchuzhnikov
Голубева в какой пул попала , Сборной Казахстана?
0
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Verysia
Ответ sasha0872
а Саша и Аня выбыли из пула. Об этом будет новость?
Правда?
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sasha0872
Ответ Verysia
Правда?
да
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