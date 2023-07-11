Валиева, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник вошли в новый пул допинг‑тестирования ISU

Девять российских фигуристов вошли в новый пул допинг-тестирования ISU.

В пул включены фигуристы , , , и (все – одиночное катание), – , – (парное катание)

Из конькобежцев в новый пул вошли , Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина (Голубева), Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров.

Также в списке шорт-трекисты Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова.