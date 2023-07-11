Валиева, Акатьева, Петросян, Семененко, Гуменник вошли в новый пул допинг‑тестирования ISU
Девять российских фигуристов вошли в новый пул допинг-тестирования ISU.
В пул включены фигуристы Камила Валиева, Софья Акатьева, Аделия Петросян, Евгений Семененко и Петр Гуменник (все – одиночное катание), Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов (парное катание)
Из конькобежцев в новый пул вошли Павел Кулижников, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина (Голубева), Евгения Лаленкова, Ирина Кузнецова, Руслан Мурашов, Александр Румянцев, Сергей Трофимов, Наталья Воронина и Руслан Захаров.
Также в списке шорт-трекисты Семен Елистратов, Екатерина Константинова и Софья Просвирнова.
По Трусовой как раз понятно - врать для неё обычное дело.