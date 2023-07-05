Федерация фигурного катания Петербурга назвала планы на ЧР: от Туктамышевой ждут место от 2-го до 4-го, от Семененко, Алиева, Гуменника, Игнатова или Мозалева – топ-3

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга озвучила планы на следующий чемпионат России.

Ранее был объявлен список кандидатов в сборную города. В нем федерация указала планируемые результаты спортсменов на чемпионате России, который в декабре пройдет в Челябинске.

В частности, ожидается, что в мужском одиночном катании на топ-3 (в том числе на победу) будут претендовать пять человек – это Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Макар Игнатов.

В женском катании планируется, что Елизавета Туктамышева займет место от второго до четвертого.

Также прогнозируется, что пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский займут места не ниже второго. От Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова ждут третье или четвертое место, а от танцевального дуэта Екатерины Мироновой и Евгения Устенко – место со второго по четвертое.