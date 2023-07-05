Федерация фигурного катания Петербурга назвала планы на ЧР: от Туктамышевой ждут место от 2-го до 4-го, от Семененко, Алиева, Гуменника, Игнатова или Мозалева – топ-3

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Евгений Семененко Андрей Мозалев Екатерина Миронова Евгений Устенко Ясмина Кадырова Фигурное катание

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга озвучила планы на следующий чемпионат России.

Ранее был объявлен список кандидатов в сборную города. В нем федерация указала планируемые результаты спортсменов на чемпионате России, который в декабре пройдет в Челябинске.

В частности, ожидается, что в мужском одиночном катании на топ-3 (в том числе на победу) будут претендовать пять человек – это Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Макар Игнатов.

В женском катании планируется, что Елизавета Туктамышева займет место от второго до четвертого.

Также прогнозируется, что пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский займут места не ниже второго. От Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова ждут третье или четвертое место, а от танцевального дуэта Екатерины Мироновой и Евгения Устенко – место со второго по четвертое.

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14 комментариев

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Н.Ф.
Я планов наших люблю громадьё ©
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ribikorto
Ответ Алеся Ткаченко
Не помню,чтобы в прошлом году заранее писали какие места они ждут о фигуристов.
В списках сборной СПб всегда были планы на места. Только непонятно это планы самих фигуристов или ожидания федерации. И на спортсе раньше это не публиковали. Так-то ничего нового, всегда они были и всегда были завышенными
+3
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Ирина С
Главное, чтоб не сглазили и удачу не спугнули: прогнозы - дело неблагодарное!
+2
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Алеся Ткаченко
Зачем такие завышенные требования да еще заранее?Если что,это ко всем фигуристам относится,не только к питерским
+3
-2
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Анастасия Внукова
Ответ Алеся Ткаченко
Зачем такие завышенные требования да еще заранее?Если что,это ко всем фигуристам относится,не только к питерским
В прошлом году большинство питерских в планы уложились. а Семененко перевыполнил.
+3
-2
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Алеся Ткаченко
Ответ Анастасия Внукова
В прошлом году большинство питерских в планы уложились. а Семененко перевыполнил.
Не помню,чтобы в прошлом году заранее писали какие места они ждут о фигуристов.
+2
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Додик Аксель
У федры нет других обязанностей и мероприятий, чем распределение мест и медалей по плану ?...
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Kareglazaya
Жаль, что озвучили "вилку" от и до. Надо было прям сразу: этот первый, этот второй, этот третий. Чего уж стесняться-то 😂
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Алеся Ткаченко
Ответ ribikorto
В списках сборной СПб всегда были планы на места. Только непонятно это планы самих фигуристов или ожидания федерации. И на спортсе раньше это не публиковали. Так-то ничего нового, всегда они были и всегда были завышенными
Написано что федры
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ribikorto
Ответ Алеся Ткаченко
Написано что федры
Это спортс так написал. В самих списках написано просто "Планируемые результаты". Кем планируемые, не уточняется.
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Maria L
Ответ Алеся Ткаченко
Не помню,чтобы в прошлом году заранее писали какие места они ждут о фигуристов.
было было, это каждый год происходит
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Алеся Ткаченко
Ответ Ирина С
Главное, чтоб не сглазили и удачу не спугнули: прогнозы - дело неблагодарное!
Вот и я про это же.
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