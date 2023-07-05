Туктамышева, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский вошли в сборную Петербурга, Коляда – в резерве

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Михаил Коляда Дмитрий Алиев Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Софья Самодурова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Макар Игнатов Евгений Семененко Артур Даниелян Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Екатерина Миронова Евгений Устенко Ясмина Кадырова Глеб Лутфуллин Анна Фролова Владислав Дикиджи Полина Свириденко София Захарова Ксения Гущина Николай Логинов Фигурное катание

Объявлен список кандидатов в сборную Санкт-Петербурга по фигурному катанию на новый сезон.

В основной состав в мужском одиночном катании входят Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Николай Логинов, в женском – Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, София Захарова, Полина Свириденко.

Парное катание представляют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Танцы на льду – Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Одним из тренеров числится чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.

Михаил Коляда, Анна Фролова и другие фигуристы вошли в резервный состав.

Кого взяли в сборную России? Трусова и Щербакова мимо, Тарасова – тренер мужчин, врач Шветский в новой роли

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Логинов? А почему Логинов-то, а не Соловьёв? Семён же лучше по сезону выступал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vesel79
Ответ Додик Аксель
С Мишей нет определённости, будет соревноваться или только в ледовых шоу участвовать.
Пенсия. Почему нет определённости?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
В смысле, БК?... Они разве в Москву не перешли? Т.е. на дне москомспорта были питерские засланцы?))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
С Мишей нет определённости, будет соревноваться или только в ледовых шоу участвовать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
БК и здесь и там. Вроде бы недавно на дне Московского спорта выступали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий