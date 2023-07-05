Туктамышева, Семененко, Гуменник, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский вошли в сборную Петербурга, Коляда – в резерве

Объявлен список кандидатов в сборную Санкт-Петербурга по фигурному катанию на новый сезон.

В основной состав в мужском одиночном катании входят Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Николай Логинов, в женском – Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, София Захарова, Полина Свириденко.

Парное катание представляют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Танцы на льду – Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Одним из тренеров числится чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова.

Михаил Коляда, Анна Фролова и другие фигуристы вошли в резервный состав.

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