Горбачева, Жилина, Титова и Рубцова вошли в состав юниорской сборной России

Министерство спорта России опубликовало список кандидаток в юниорскую сборную на сезон-2023/24.

В женском одиночном катании в список вошли Алина Горбачева, Мария Гордеева, Вероника Жилина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова и Софья Титова. Юниорками считаются спортсменки от 13 до 19 лет.

Также был объявлен список фигуристок в возрастной категории от 11 до 17 лет: Маргарита Базылюк, Елена Костылева, Анастасия Марасанова и Агата Петрова.