Горбачева, Жилина, Титова и Рубцова вошли в состав юниорской сборной России

Теги сборная России женское катание Министерство спорта России Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Любовь Рубцова Мария Гордеева Елена Костылева Надежда Понтелеенко Анастасия Марасанова Агата Петрова Маргарита Базылюк Фигурное катание

Министерство спорта России опубликовало список кандидаток в юниорскую сборную на сезон-2023/24.

В женском одиночном катании в список вошли Алина Горбачева, Мария Гордеева, Вероника Жилина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова и Софья Титова. Юниорками считаются спортсменки от 13 до 19 лет.

Также был объявлен список фигуристок в возрастной категории от 11 до 17 лет: Маргарита Базылюк, Елена Костылева, Анастасия Марасанова и Агата Петрова.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Где Двоеглазова? Странно, что Жилину в предыдущие годы тренерским решением пропихивали в состав несмотря на ее результаты, а Алисе отказано, хотя ежу понятно, что она сильнее Понтелеенко, Гордеевой и Рубцовой, как минимум
+26
-6
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Ларина
А говорили, что Сихарулиздзе приличный человек и его дружба с Плющенко никак на результаты влиять не будет…
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фуфырка
А что по мальчикам? И почемуДвоеглазовой нет? Значит Жилину можно с 12места два года пихать(типо переспективная) а тут что? Двойные стандарты. Судью на мыло!
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
А Титова, которая недокручивает, по какому блату сюда попала? Помнится мне, на последнем соревновании она проиграла Садковой. Ох, настрадается наша фигурка с этими Рудковскими и Сихарулидзе
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Единственная прыгающая лутц юниорка не вошла.. не вошла с квадами и наверняка уже трикселем Садкова.. зато Рубцова, Понтелеенко тут.. ещё и недокрутчица Титова)
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ Jessi
«Недокручивает»оне не больше хрустальных , есть девочки, которые недокручивают больше , но они блатные, избранные , в правильном штабе
У Титовой самая кривая техника среди юниоров. Рудковские научили)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Loliloo
Титова выиграла оба этапа и стала 4 на ПР и ФГП, а Садкова занимала места за десяткой. Двоеглазова весь сезон пропустила
знаем уже, за счёт чего Титова выигрывала.. когда ей судьи всё поставили, у начинающего глаза на лоб полезли.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ Jessi
Двоеглазова весь сезон пропустила, какая ей сборная? Жилина попала в сборную на основе золота международного ЭГП
В сезоне 20/21 были международные турниры? Как там Жилина попала?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Бездушная машина формировала эти списки. Двоеглазова Наверно самая сильная юниорка сейчас, а её вообще не добавили.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фуфырка
Ответ Jessi
Двоеглазова весь сезон пропустила, какая ей сборная? Жилина попала в сборную на основе золота международного ЭГП
Два года подряд?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Сихарулидзе начал исправлять ситуацию с женским одиночным в Питере)) Отдельная вишенка: а где Лукашова с Приневой?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ Jessi
Судьям на ПР не позавидуешь! Титова откатала идеально с квадами и трикселями ПП. Как им нужно было опустить Софу ниже 3 места, вот как? Только нарисовав ей вымышленные недокруты и нагрибовав по максимуму ближайших соперниц. Гордеева и Садкова должны благодарить Титову за свои медали
На ПР Титова упала (откатала идеально). Садкова заняла 9-е место (но отобрала медаль у Титовой).

На любом дне найдется крышка с надписью Джесси))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ k4rmazin2007
Вопрос для фанов ТШТ, ограничивающих ответы к своим набросам. А как Садкова попала в сборную в начале прошлого сезона? Она весь позапрошлый сезон пропустила. Про это чё молчите) Причём её впихнули решением тренерского совета
Садкова попала в основу? Или поставили в резерв (как всегда делают с пропустившими сезон из-за травм)?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Ларина
Ответ k4rmazin2007
Вопрос для фанов ТШТ, ограничивающих ответы к своим набросам. А как Садкова попала в сборную в начале прошлого сезона? Она весь позапрошлый сезон пропустила. Про это чё молчите) Причём её впихнули решением тренерского совета
Так же как и Жилина 2 года подряд перед этим с 12 го места. Или этодругое?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ответ Oleandra
Единственная прыгающая лутц юниорка не вошла.. не вошла с квадами и наверняка уже трикселем Садкова.. зато Рубцова, Понтелеенко тут.. ещё и недокрутчица Титова)
Что-то непонятное, от слова совсем.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loliloo
Ответ Oleandra
Единственная прыгающая лутц юниорка не вошла.. не вошла с квадами и наверняка уже трикселем Садкова.. зато Рубцова, Понтелеенко тут.. ещё и недокрутчица Титова)
Титова выиграла оба этапа и стала 4 на ПР и ФГП, а Садкова занимала места за десяткой. Двоеглазова весь сезон пропустила
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Нику жду во взрослых.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фуфырка
Ответ k4rmazin2007
Лутц Двоеглазовой? Вы про слегка перекрученный тройной лутц? Не знал что за такой недоквад должны давать место в основе сборной)
Недоквады у Титовой
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ k4rmazin2007
Лутц Двоеглазовой? Вы про слегка перекрученный тройной лутц? Не знал что за такой недоквад должны давать место в основе сборной)
а за какой должны? за перекрученный тройной тулуп Титовой? ну так лутц всё равно выше по стоимости)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ Loliloo
Комментарий удален модератором
Меня тоже возмутило 4-е место Титовой. Она обошла Лабутину с 10-го места на 6 баллов. Причем этот отрыв был за счет компонентов - чистая Лабутина проиграла компами 6 баллов Титовой с падением и прочими ошибками. Ну и конечно, е на лутце Титовой, за который в ГОЕ меньше единицы сняли. Надеюсь, этот произвол закончится))
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Тренерский совет скорей всего дополнит список по юниорам.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raduga
Федра отпусиила Дишу в обмен на невзятие в сборную Алису?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Ответ Loliloo
Титова выиграла оба этапа и стала 4 на ПР и ФГП, а Садкова занимала места за десяткой. Двоеглазова весь сезон пропустила
А ТС как же?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k4rmazin2007
Ответ Ирина Ларина
Так же как и Жилина 2 года подряд перед этим с 12 го места. Или этодругое?
Так боты беридзе только Жилину замечают, а про Садкову молчат)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фуфырка
Ответ Мурманчанин37
Сихарулидзе начал исправлять ситуацию с женским одиночным в Питере)) Отдельная вишенка: а где Лукашова с Приневой?
Приневс есть, а вот Лукашовой нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий