Горбачева, Жилина, Титова и Рубцова вошли в состав юниорской сборной России
Министерство спорта России опубликовало список кандидаток в юниорскую сборную на сезон-2023/24.
В женском одиночном катании в список вошли Алина Горбачева, Мария Гордеева, Вероника Жилина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова и Софья Титова. Юниорками считаются спортсменки от 13 до 19 лет.
Также был объявлен список фигуристок в возрастной категории от 11 до 17 лет: Маргарита Базылюк, Елена Костылева, Анастасия Марасанова и Агата Петрова.
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