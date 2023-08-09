Жилина, Двоеглазова, Гордеева, Титова, Базылюк, Федотов и Лазарев выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России

Теги сборная России ФФКР мужское катание женское катание контрольные прокаты Софья Титова Николай Колесников Вероника Жилина Арсений Федотов Любовь Рубцова Никита Сарновский Елизавета Куликова Николай Угожаев Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Алена Принева Лев Лазарев Григорий Федоров Виктория Морозова Эдуард Карартынян Дмитрий Шелковников Надежда Понтелеенко Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Макар Пузин Елизавета Лабутина Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Агата Петрова Кира Трофимова Маргарита Базылюк Александр Чмиль Николай Логинов Фигурное катание

ФФКР опубликовала список участников юниорских контрольных прокатов.

Стало известно, кто выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России в одиночном катании.

Юноши: Вадим Воронов, Никита Сарновский, Лев Лазарев, Александр Чмиль, Арсений Федотов, Григорий Федоров, Михаил Тихонов, Николай Колесников, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Дмитрий Шелковников, Николай Угожаев, Макар Пузин, Николай Логинов.

Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Елизавета Куликова, Агата Петрова, Алена Принева, Виктория Морозова, Вероника Жилина, Софья Титова, Кира Трофимова, Мария Гордеева, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Елизавета Лабутина, Анастасия Марасанова, Таисия Коробицина.

Контрольные прокаты девушек и юношей пройдут с 16 по 18 августа.

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

39 комментариев

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kate_ko
"на контрольных прокатов" - спооортс, ну серьезно! вас тоже можно стебать за постоянные опечатки и речевые ошибки
+13
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Defender64
А где Елена Костылева? Она как раз доросла до юниоров вместе с Базылюк и Принёвой.
+10
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Лека-Лека
Таки Рудковский не рискнул Жилину по взрослым выпускать.
А шума то было...
+12
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+7
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Док Аксель
В этот раз состав рано опубликовали. Состав интересный, есть на кого посмотреть с удовольствием. Жаль, что не выступят : Горбачёва, Сладкова и Костылева.
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Ягун Ягунини
Ответ Defender64
А где Елена Костылева? Она как раз доросла до юниоров вместе с Базылюк и Принёвой.
Нет, Лена родом из "не правильного" полугодия, поэтому на "взрослых" юниорских турнирах она сможет выступать только в следующем сезоне.
А вот Лера Лукашова по возрасту уже годится, и то, что её не позвали на прокаты, очень жаль.
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Anna Stefan
Ответ kate_ko
"на контрольных прокатов" - спооортс, ну серьезно! вас тоже можно стебать за постоянные опечатки и речевые ошибки
В своём глазу обычно и бревна не видно))
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Храбрая виолончелистка
Интересно было бы посмотреть ещё на Елизавету, Елизавету Андрееву...
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severyanka
Наконец-то смотритебельные мероприятия! Хороший состав!
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Большой Влад
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Отличные девушки. Жду этого с нетерпением, особенно Жилину со всеми ее невероятными четверными. Надеюсь, в этом сезоне она сможет откататься во взрослом чемпионате, хотя хочется, чтобы Камила со своим шикарным четверным тулупом прыгала, чтобы одержать победу.

Будет интересно увидеть Маргариту против Вероники.
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Ирина Ларина
Ответ Defender64
А где Елена Костылева? Она как раз доросла до юниоров вместе с Базылюк и Принёвой.
У нее ДР в октябре, видимо, только на след год увидим в юниорах
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Ирина Ларина
Ответ Ягун Ягунини
Нет, Лена родом из "не правильного" полугодия, поэтому на "взрослых" юниорских турнирах она сможет выступать только в следующем сезоне. А вот Лера Лукашова по возрасту уже годится, и то, что её не позвали на прокаты, очень жаль.
И Лизы Андреевой тоже нет. Видимо, в основном «старичков» позвали и прям совсем уж «звезд»). Тем более, что возраст выхода во возрослые подняли. Посчитали, видимо, что девочки успеют еще пофеерить в юниорах )
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Allairina
Интересно посмотреть на них, надеюсь, что покажут по 1 -му!
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Александр Шульгин
Странно что Жилина во взрослых не участвует. Или и там и там будет?
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Татьяна Вересова
Отлично, будет очень интересно!
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Ягун Ягунини
Ответ Ирина Ларина
И Лизы Андреевой тоже нет. Видимо, в основном «старичков» позвали и прям совсем уж «звезд»). Тем более, что возраст выхода во возрослые подняли. Посчитали, видимо, что девочки успеют еще пофеерить в юниорах )
Это да. Единственная, чьё попадание в списки не понятно, Кира Трофимова. По предыдущему сезону она никак не должна там быть.
Но, видимо, позвали по решению тренерского совета. В любом случае нужно дождаться прокатов.
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Любитель_ФК
Ответ Defender64
А где Елена Костылева? Она как раз доросла до юниоров вместе с Базылюк и Принёвой.
Костылева не проходит по возрасту в юниоры в этом сезоне , она рождена во второй половине 2011 .
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asusp527
Ответ Роман Волков
Отлично!❤️ Но жаль, что не будет Садковой, Костылевой, Принёвой и тд. Всегда хочется Большего!✌️
Понтелеенко есть.
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Pennywise
Ответ Defender64
А где Елена Костылева? Она как раз доросла до юниоров вместе с Базылюк и Принёвой.
К первенству Москвы готовится.
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Ирина Ларина
Ответ asusp527
Понтелеенко есть.
И Принева тоже
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Бильм@н
Наконец то сезон начинается
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asusp527
Ответ Defender64
А где Елена Костылева? Она как раз доросла до юниоров вместе с Базылюк и Принёвой.
Хм...
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Александр Шульгин
Ответ Алексей Токарев
Жаль Садковой нет.
По взрослым наверное будет
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наталья Головченко
Садкова, со старшими, это 💯!!!
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Леди Брэкнелл
Разочарована, что Жилина по юниорам ((( Зачем?
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Роман Волков
Отлично!❤️
Но жаль, что не будет Садковой, Костылевой, Принёвой и тд.
Всегда хочется Большего!✌️
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