Жилина, Двоеглазова, Гордеева, Титова, Базылюк, Федотов и Лазарев выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России

ФФКР опубликовала список участников юниорских контрольных прокатов.

Стало известно, кто выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России в одиночном катании.

Юноши: Вадим Воронов, Никита Сарновский, Лев Лазарев, Александр Чмиль, , , Михаил Тихонов, , Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Дмитрий Шелковников, , Макар Пузин, Николай Логинов.

Девушки: Маргарита Базылюк, , Елизавета Куликова, Агата Петрова, Алена Принева, Виктория Морозова, Вероника Жилина, Софья Титова, Кира Трофимова, Мария Гордеева, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Елизавета Лабутина, Анастасия Марасанова, Таисия Коробицина.

Контрольные прокаты девушек и юношей пройдут с 16 по 18 августа.

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал