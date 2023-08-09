Жилина, Двоеглазова, Гордеева, Титова, Базылюк, Федотов и Лазарев выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России
ФФКР опубликовала список участников юниорских контрольных прокатов.
Стало известно, кто выступит на контрольных прокатах юниорской сборной России в одиночном катании.
Юноши: Вадим Воронов, Никита Сарновский, Лев Лазарев, Александр Чмиль, Арсений Федотов, Григорий Федоров, Михаил Тихонов, Николай Колесников, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Дмитрий Шелковников, Николай Угожаев, Макар Пузин, Николай Логинов.
Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Елизавета Куликова, Агата Петрова, Алена Принева, Виктория Морозова, Вероника Жилина, Софья Титова, Кира Трофимова, Мария Гордеева, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Елизавета Лабутина, Анастасия Марасанова, Таисия Коробицина.
Контрольные прокаты девушек и юношей пройдут с 16 по 18 августа.
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал
А шума то было...
А вот Лера Лукашова по возрасту уже годится, и то, что её не позвали на прокаты, очень жаль.
Будет интересно увидеть Маргариту против Вероники.
Но, видимо, позвали по решению тренерского совета. В любом случае нужно дождаться прокатов.
Но жаль, что не будет Садковой, Костылевой, Принёвой и тд.
Всегда хочется Большего!✌️