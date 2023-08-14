Соколовская о Самарине: «Был момент, когда он мог закончить. Он пришел и сказал: «Не могу, не получается, я устал»

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Светлана Соколовская Фигурное катание

Тренер фигуриста Александра Самарина сообщила, что он мог завершить карьеру.

Самарину 25 лет, с 2014 года он тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской. Фигурист является серебряным призером чемпионата Европы-2019.

«Мне говорили, что он никогда не прыгнет четверной, но я видела его трудолюбие. Думала: ну, запрыгает или не запрыгает, но попробовать‑то можно.

Наверное, это первый мой спортсмен, в которого я начала так верить. Подумала, что можно попробовать с тем, в которого никто не верит. Ну, если получится – вау, не получится – я по крайней мере дала шанс и себе, и ему. У нас шанс был один на двоих.

Был момент, когда он мог закончить. Он ко мне пришел и сказал: «Светлана Владимировна, не могу, не получается, я устал». Отвечаю: «Окей, но знай только одно, есть ты хочешь попробовать где‑то в другом месте – пробуй. Не бойся меня обидеть. У тебя одна жизнь в спорте и ты должен это пробовать».

Через неделю он заходит ко мне с букетом цветов и шампанским. Меня аж в жар бросило, потому что поняла, что он не закончил. Он меня обнимает, а я плачу уже, не зная того, что он мне скажет. Говорит: «Я очень долго думал. Никуда от вас не уйду никогда – давайте попробуем еще раз», – сказала Соколовская в эпизоде документального сериала «Один на один» на сайте PREMIER.

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14 комментариев

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Alla Belova
Ответ Ирина Ларина
Знаю, что Сашу тут не любят, но вживую его 4lz+3t смотрится просто нереально круто! И после увиденного не могу болеть против него) всегда переживаю на прокатах, хотя понимаю, что он далеко не суперкатальщик))
Скорее не самого Сашу, а его грибы, когда они перечёркивают шансы других спортсменов.
А 4Л вживую - да, впечатляет, особенно в каскаде!
+16
-2
+14
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Ирина Ларина
Знаю, что Сашу тут не любят, но вживую его 4lz+3t смотрится просто нереально круто! И после увиденного не могу болеть против него) всегда переживаю на прокатах, хотя понимаю, что он далеко не суперкатальщик))
+16
-4
+12
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Ostinato
Ответ Ирина Ларина
Знаю, что Сашу тут не любят, но вживую его 4lz+3t смотрится просто нереально круто! И после увиденного не могу болеть против него) всегда переживаю на прокатах, хотя понимаю, что он далеко не суперкатальщик))
К Самарину вопросов нет. Вопрос только к его компонентам совершенно незаслуженным. Ну не катается он на уровень Мозалева или Артура Даниеляна, хореографии у него такой нет, артистизма тоже.
Но это вопрос не к Саше, он же не сам себе эти оценки рисует
+10
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+8
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Tatiana Klm
Светлану Соколовскую- как тренера и человека - есть за что уважать и любить.
+7
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Оз
Ответ Ирина Ларина
Честно - ни Мозалев, ни Даниелян с постоянными косяками, падениями и страданиями потом в Кике не вызывают у меня бОльших эмоций, чем Самарин. Я вообще Петю и Диму Алиева люблю)
Уж Самарин то как раз постоянно косячит: напомню его 10 место на ЧЕ, где Артур серебро взял между прочим. Ещё кстати из-за Самарина была квота утеряна на ЧМ в 2019 году, и напомню ещё его завал на команднике в том же году!
И тот же Мозалев выступает с 5 квадами на 2 программы, а Самарин даже с 2 квадами за 2 программмы чисто не может выполнить прыжки! И при этом грибуют Сашу как будто у него контент как у Чена и скольжение Ханю. Противно смотреть на этот судейский цирк, а Самарин со Светой ещё и радуются в КИКе таким грибам!
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Karina kolesnikova
Ответ Ирина Ларина
Честно - ни Мозалев, ни Даниелян с постоянными косяками, падениями и страданиями потом в Кике не вызывают у меня бОльших эмоций, чем Самарин. Я вообще Петю и Диму Алиева люблю)
На пресс-конференции после ЧР Самарин не очень приятные эмоции вызвал, если честно. А недавно еще было интервью Транькова с Алиевым, где тот говорил, что они с Сашей иногда пытаются приструнить молодых и дерзких (точную цитату не помню, но суть такая). Опыт и былые заслуги это хорошо, но все же честнее, когда судят по результату, который показан сегодня, а не когда-то в прошлом.
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Док Аксель
Подобное отношение и благодарность ученика к тренеру, вызывает только уважение. У них большой опыт совместной работы. А что касается судейства и грибов, я как и большинство болельщиков отношусь к этому негативно. Но это вопрос больше к ФФКР и судейскому корпусу, а не к спортсмену и тренеру. Другое дело как они к этому относятся и реагируют в КиКе и СМИ...
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Дристун
а что с тех пор изменилось то? Сейчас не устал и все может?
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Ирина Ларина
Ответ Ostinato
К Самарину вопросов нет. Вопрос только к его компонентам совершенно незаслуженным. Ну не катается он на уровень Мозалева или Артура Даниеляна, хореографии у него такой нет, артистизма тоже. Но это вопрос не к Саше, он же не сам себе эти оценки рисует
Честно - ни Мозалев, ни Даниелян с постоянными косяками, падениями и страданиями потом в Кике не вызывают у меня бОльших эмоций, чем Самарин.
Я вообще Петю и Диму Алиева люблю)
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Мурманчанин37
Ответ Оз
Уж Самарин то как раз постоянно косячит: напомню его 10 место на ЧЕ, где Артур серебро взял между прочим. Ещё кстати из-за Самарина была квота утеряна на ЧМ в 2019 году, и напомню ещё его завал на команднике в том же году! И тот же Мозалев выступает с 5 квадами на 2 программы, а Самарин даже с 2 квадами за 2 программмы чисто не может выполнить прыжки! И при этом грибуют Сашу как будто у него контент как у Чена и скольжение Ханю. Противно смотреть на этот судейский цирк, а Самарин со Светой ещё и радуются в КИКе таким грибам!
Так Мозалев и катает несоизмеримо сложнее.
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Оз
Ответ Мурманчанин37
Так Мозалев и катает несоизмеримо сложнее.
Абсолютно с Вами согласна! У Самарина пустые программы и езда на 2 ногах. И если раньше он хоть пытался сложный контент показать, то сейчас вообще и прыжков нет, и в программе не на что смотреть.
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Latika S
Ответ Док Аксель
Подобное отношение и благодарность ученика к тренеру, вызывает только уважение. У них большой опыт совместной работы. А что касается судейства и грибов, я как и большинство болельщиков отношусь к этому негативно. Но это вопрос больше к ФФКР и судейскому корпусу, а не к спортсмену и тренеру. Другое дело как они к этому относятся и реагируют в КиКе и СМИ...
Ну а что прикажите им делать, сидеть и рыдать при виде оценок?)
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