Соколовская о Самарине: «Был момент, когда он мог закончить. Он пришел и сказал: «Не могу, не получается, я устал»
Тренер фигуриста Александра Самарина сообщила, что он мог завершить карьеру.
Самарину 25 лет, с 2014 года он тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской. Фигурист является серебряным призером чемпионата Европы-2019.
«Мне говорили, что он никогда не прыгнет четверной, но я видела его трудолюбие. Думала: ну, запрыгает или не запрыгает, но попробовать‑то можно.
Наверное, это первый мой спортсмен, в которого я начала так верить. Подумала, что можно попробовать с тем, в которого никто не верит. Ну, если получится – вау, не получится – я по крайней мере дала шанс и себе, и ему. У нас шанс был один на двоих.
Был момент, когда он мог закончить. Он ко мне пришел и сказал: «Светлана Владимировна, не могу, не получается, я устал». Отвечаю: «Окей, но знай только одно, есть ты хочешь попробовать где‑то в другом месте – пробуй. Не бойся меня обидеть. У тебя одна жизнь в спорте и ты должен это пробовать».
Через неделю он заходит ко мне с букетом цветов и шампанским. Меня аж в жар бросило, потому что поняла, что он не закончил. Он меня обнимает, а я плачу уже, не зная того, что он мне скажет. Говорит: «Я очень долго думал. Никуда от вас не уйду никогда – давайте попробуем еще раз», – сказала Соколовская в эпизоде документального сериала «Один на один» на сайте PREMIER.
А 4Л вживую - да, впечатляет, особенно в каскаде!
Но это вопрос не к Саше, он же не сам себе эти оценки рисует
И тот же Мозалев выступает с 5 квадами на 2 программы, а Самарин даже с 2 квадами за 2 программмы чисто не может выполнить прыжки! И при этом грибуют Сашу как будто у него контент как у Чена и скольжение Ханю. Противно смотреть на этот судейский цирк, а Самарин со Светой ещё и радуются в КИКе таким грибам!
Я вообще Петю и Диму Алиева люблю)