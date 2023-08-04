Рукавицын о совместных сборах с группой Соколовской: «На тренировках ребята поглядывают друг на друга, в хорошем смысле заводятся. А мы это все видим и радуемся»

Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская рассказали, зачем проводят совместные сборы.

– Зачем вам объединяться на тех же сборах, зачем друг к другу ездить?

: У каждого из нас, из всех специалистов наших групп есть сильные стороны. Например, на совместном сборе в Кисловодске работали два тренера по скольжению, два тренера по ОФП. Мы говорим спортсменам – берите по максимуму от каждого. Кто возьмет больше – тот продвинется выше. Естественно, на тренировках ребята поглядывают друг на друга, в хорошем смысле заводятся. А мы это все видим и радуемся. Сначала прогресс будет на тренировках, потом на соревнованиях.

Соколовская: Что еще очень важно – у нас абсолютно нет ревности. У Жени по отношению к своим ученикам, а у меня – к своим. Я, например, могу посекретничать с Алиевым, с Настей Губановой, с Макаром Игнатовым, с маленькими детьми. На тренировках бывает так – стоит Рукавицын, стоит Молотов, стоит Глинка, а их ученик подъезжает ко мне и просит: «Гляньте у меня каскад». И это нормально! Могу своим сказать – сил уже нет, иди к Варежке, он тебе все объяснит. Смотрю – разговаривает, внушает.

– А если, условно, Самарин сам захочет поговорить с Евгением Владимировичем?

Соколовская: Да много раз такое было. У нас почему-то многие считают, что если тренер с чужим спортсменом поговорил, то к нему спортсмен убежит. Я хочу сказать: во-первых, вы задайте себе вопрос – не почему к кому-то бегут, а почему от вас уходят? А во-вторых, ну вот, посмотрите – у моих спортсменов есть секретики с Женей, а у его спортсменов – со мной. У всех моих ребят есть телефон Евгения Владимировича, и наоборот. И никто ни к кому не бегает! У нас есть доверие, на нем мы и держимся.

– Не сочтите за провокацию такой вопрос – но если, опять-таки условно, Алиев завтра скажет: «Хочу перейти к », что будет?

Соколовская: Исключено. Такого не будет, насколько мы их знаем. Конечно, зарекаться нельзя, но пока и близко намеков таких не было. А вот если ребята мне скажут: «Светлана Владимировна, давайте поедем в Питер, взбудоражимся», я сразу скажу: «Вперед!» Тут же отправимся, распихаем всех – кто-то у Жени живет, кто-то у Ольги Германовны, кто-то у Димы Алиева. Мне приехать в Питер с группой легче с организационной точки зрения. Но если бы было проще, точно так же и группа Жени бы к нам приезжала, и мы точно так же бы их приняли: кто-то бы у меня жил, кто-то у ...

Рукавицын: И я скажу – сколько раз я ребятам говорил: к нам едет группа Светланы Владимировны, тут же ответ мгновенный: «Да? Здорово!» Никогда ни полсекунды запинки. А в предолимпийский сезон Алиев приезжал к Светлане Владимировне и жил у нее, когда он лечил травму. И катался в ЦСКА.