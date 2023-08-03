Соколовская о непопадании Самарина в Пхенчхан: «Я потом три или четыре дня «умирала». Многие стучались ко мне в эти дни, я не открывала дверь»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 мужское катание Евгений Рукавицын Александр Самарин Светлана Соколовская Дмитрий Алиев Фигурное катание

Светлана Соколовская и Евгений Рукавицын высказались о непопадании Александра Самарина на Игры-2018.

Самарин тренируется в группе Соколовской, Дмитрий Алиев – у Рукавицына

– Алиев и Самарин боролись за путевку на Олимпиаду 2018 года. Алиев в Пхенчхан поехал, Самарин – нет. Эту ситуацию надо было разруливать?

Соколовская: Да, у Сашки уже, считай, билеты на Олимпиаду были куплены, он на чемпионате России у Димы выиграл, по рейтингу сезона стоял выше. И вот он, чемпионат Европы за месяц до Олимпиады. И Саша у меня «лежит». Так случилось, психология.

Естественно, я Женю обняла, поцеловала, но потом три или четыре дня «умирала». Продлила номер в гостинице, не поехала домой. Тупо лежала в гостинице, не ела, пила только воду и все. Конечно, с одной стороны, я понимала, что Дима правильно выиграл, он молодец, я была рада за него. Но у меня горе преобладает над радостью. И я осознаю, что у Жени тоже смешиваются эти эмоции – радость и горе. Это сложно, очень сложно.
 
Многие стучались ко мне в эти дни, я не открывала дверь. Но потом пришли ко мне Саша Свинин и Ира Жук, посидели, потом Галина Петровна Голубкова, а затем моя дочка с внучкой. И я, увидев их, поняла – хватит умирать, жизнь продолжается. Ну вот так получилось, все честно.

Рукавицын: Я, конечно, с одной стороны, был очень счастлив, но с другой, говорю это без пафоса, переживал по этому поводу. Два дня друг друга мы не трогали. Но потом встретились, обнялись втроем – я, Светлана Владимировна, Ольга Германовна. Были слезы, были какие-то откровенные слова. Вы знаете, мы, тренеры, ведь очень ранимые люди. С одной стороны, сильные и жесткие, а с другой – чувствительные и уязвимые в смысле проигрышей. Это единственная наша ахиллесова пята.

Соколовская: Меня в этой ситуации очень волновал Самарин. Я за него очень переживала. Но у меня сработала некая интуиция. Я пошла на предолимпийское совещание, где присутствовали министр спорта, руководители федерации. Обсуждали разные вопросы – отлет, прилет, предолимпийские сборы в Японии… И тут вдруг мне приходит мысль, и я спрашиваю министра: «А запасные могут поехать на сбор?» Он отвечает: «Да, конечно, почему нет?»
 
После этого люди, которые работали со мной рядом, коллеги, меня не то что не поддержали, а обвинили в непрофессионализме. Сказали: «Ты дура, зачем тебе это надо?» Я не буду называть имен и фамилий, но это было.

– А что плохого-то было в такой просьбе, не понимаю?

Соколовская: Я тоже не поняла. Наверное, логика такая была: провалился и провалился, сиди на своем месте. Но я спасала Сашку, и мне было все равно на них. Мы в Японию в итоге поехали, побыли на сборе, и я поняла, что он будет кататься дальше.

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10 комментариев

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Пускай спасибо и на этом скажет, Самарину каждый турнир компоненты рисуют, как будто перед нами Патрик Чан катался, это ее не смущает. То что ЧЕ определяет во многом кто поедет на олимпиаду, очевидно как Божий день, более того, не только ОИ, но и перед ЧМ часто делают замены после результатов ЧЕ. Почему даже мне это понятно, а тренер такого уровня не в курсе 🥴🥴🥴 видимо привыкли к самаринскому блату
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Когда Самарин перейдет в шоу?
А то я переживаю,что в случае вдруг единственной квоты отдадут ее Саньку деревянному
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Сейчас начнут опять накидывать.
Но человек поделился своими переживаниями.
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Актуальная новость...
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Очень интересно узнавать такие подробности. Спасибо! Хорошо помню, как было радостно за Диму Алиева (особенно за его прокат КП на ОИ и попадание в сильнейшую разминку на ПП) и очень больно за Сашу Самарина --- как за родного! У него тогда ботинок сломался и не удалось показать свой мощный технический потенциал на ЧЕ.
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Быть тренером-это очень непросто, люди сгорают порой от такого давления и ответственности
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У Соколовской и Рукавицына такие тёплые отношения, такие хорошие друзья. Я бы их зашипперила, если бы у каждого не было своей семьи.
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В спорте победы и радости одних и горечь поражения у других. Такова спортивная жизнь с её драмами и триумфами.
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Безотносительно этого отрывка, само интервью Соколовский/Рукавицына очень интересное
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Скорую вызывали?
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