Соколовская о непопадании Самарина в Пхенчхан: «Я потом три или четыре дня «умирала». Многие стучались ко мне в эти дни, я не открывала дверь»

Светлана Соколовская и Евгений Рукавицын высказались о непопадании Александра Самарина на Игры-2018.

Самарин тренируется в группе , – у .

– Алиев и Самарин боролись за путевку на Олимпиаду 2018 года. Алиев в поехал, Самарин – нет. Эту ситуацию надо было разруливать?

Соколовская: Да, у Сашки уже, считай, билеты на Олимпиаду были куплены, он на чемпионате России у Димы выиграл, по рейтингу сезона стоял выше. И вот он, чемпионат Европы за месяц до Олимпиады. И Саша у меня «лежит». Так случилось, психология.

Естественно, я Женю обняла, поцеловала, но потом три или четыре дня «умирала». Продлила номер в гостинице, не поехала домой. Тупо лежала в гостинице, не ела, пила только воду и все. Конечно, с одной стороны, я понимала, что Дима правильно выиграл, он молодец, я была рада за него. Но у меня горе преобладает над радостью. И я осознаю, что у Жени тоже смешиваются эти эмоции – радость и горе. Это сложно, очень сложно.



Многие стучались ко мне в эти дни, я не открывала дверь. Но потом пришли ко мне Саша Свинин и Ира Жук, посидели, потом Галина Петровна Голубкова, а затем моя дочка с внучкой. И я, увидев их, поняла – хватит умирать, жизнь продолжается. Ну вот так получилось, все честно.

Рукавицын: Я, конечно, с одной стороны, был очень счастлив, но с другой, говорю это без пафоса, переживал по этому поводу. Два дня друг друга мы не трогали. Но потом встретились, обнялись втроем – я, Светлана Владимировна, Ольга Германовна. Были слезы, были какие-то откровенные слова. Вы знаете, мы, тренеры, ведь очень ранимые люди. С одной стороны, сильные и жесткие, а с другой – чувствительные и уязвимые в смысле проигрышей. Это единственная наша ахиллесова пята.

Соколовская: Меня в этой ситуации очень волновал Самарин. Я за него очень переживала. Но у меня сработала некая интуиция. Я пошла на предолимпийское совещание, где присутствовали министр спорта, руководители федерации. Обсуждали разные вопросы – отлет, прилет, предолимпийские сборы в Японии… И тут вдруг мне приходит мысль, и я спрашиваю министра: «А запасные могут поехать на сбор?» Он отвечает: «Да, конечно, почему нет?»



После этого люди, которые работали со мной рядом, коллеги, меня не то что не поддержали, а обвинили в непрофессионализме. Сказали: «Ты дура, зачем тебе это надо?» Я не буду называть имен и фамилий, но это было.

– А что плохого-то было в такой просьбе, не понимаю?

Соколовская: Я тоже не поняла. Наверное, логика такая была: провалился и провалился, сиди на своем месте. Но я спасала Сашку, и мне было все равно на них. Мы в Японию в итоге поехали, побыли на сборе, и я поняла, что он будет кататься дальше.