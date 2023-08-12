«До встречи на контрольных прокатах». Валиева обратилась к болельщикам после шоу Навки

Теги Татьяна Навка сборная России видео женское катание контрольные прокаты Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева высказалась об участии в контрольных прокатах.

Сейчас спортсменка находится в Сочи, где проходят ледовые шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и «История любви Шахерезады».

«Сегодня закончилось предпоследнее шоу. Посмотрите, сколько подарочков мне подарили!

Завтра уже заканчивается шоу у Navka.Show, и хочется сказать большое спасибо за столько эмоций, за такую прекрасную красоту. Просто спасибо. Этот панда, этот единорог! (показывает подарки – Sports.ru)

Переполняют только положительные эмоции. И хочется сказать: до встречи уже тогда завтра и на контрольных прокатах», – сказала Валиева в видео для телеграм-канала.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16 и 17 сентября в Москве.

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10 комментариев

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Док Аксель
На следующей неделе уже посмотрим контрольные прокаты юниоров, а через месяц дождёмся и взрослых. Всем здоровья, удачи и без травм на тренировках !
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Lapo Elkann
Ну я с детства не люблю плюшевых игрушек , но верю в ее уникальность , невиновность и желаю долго оставаться в спорте. И сама жду от Камилы подарков с нетерпением на контрольных прокатах - кп и пп. 🥰
+6
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papadok
Как им, наверное, надоели эти надувные и меховые знаки внимания.
+6
-2
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Sveta Arhipova
Сколько радости в глазах ребёнка)
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Мурманчанин37
Милота какая
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Зиля Бадриева
Как быстро летит время! Ещё месяц и новый сезон начнётся! Лишь бы не терять наших спортсменов, вот уже Самоделочка от нас ушла...
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Большой Влад
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Прекрасный веселый Ками
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Татьяна Вересова
А прокаты все ближе, уже через месяц!
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papadok
Лучший подарок - деньги. Никто еще не сказал: "У меня такие уже есть".
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Lapo Elkann
Ответ papadok
Как им, наверное, надоели эти надувные и меховые знаки внимания.
Надоели или нет , кидать на лед можно только мягкие игрушки. Я все думаю , чем их можно заменить , ведь девушки уже выросли. Надо пиарщикам что то придумать оригинальное. Хотя Камила пока юная девушка , а Трусова и Щербакова явно пероросли мишек и сусликов
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