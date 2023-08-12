«До встречи на контрольных прокатах». Валиева обратилась к болельщикам после шоу Навки

Фигуристка Камила Валиева высказалась об участии в контрольных прокатах.

Сейчас спортсменка находится в Сочи, где проходят ледовые шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и «История любви Шахерезады».

«Сегодня закончилось предпоследнее шоу. Посмотрите, сколько подарочков мне подарили!

Завтра уже заканчивается шоу у Navka.Show, и хочется сказать большое спасибо за столько эмоций, за такую прекрасную красоту. Просто спасибо. Этот панда, этот единорог! (показывает подарки – Sports.ru)

Переполняют только положительные эмоции. И хочется сказать: до встречи уже тогда завтра и на контрольных прокатах», – сказала Валиева в видео для телеграм-канала.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16 и 17 сентября в Москве.