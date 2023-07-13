Татьяна Навка: «Очень ждем Щербакову к августу на шоу. У нас планировались три олимпийские чемпионки, но у Анны непредвиденные обстоятельства»
Татьяна Навка заявила, что ждет Анну Щербакову на шоу в августе.
Щербакова должна была выступать в шоу Навки в Сочи с 13 по 15 июля, но потом стало известно, что ее заменит Алина Загитова. Выступление Щербаковой планируется с 1 по 5 августа.
Сообщалось, что фигуристка заболела мононуклеозом.
«Мы Анну очень ждем к августу на шоу.
Уже сегодня у нас премьера в Сочи «История любви Шахерезады», которая прошла с грандиозным успехом в Москве. У нас планировались три олимпийские чемпионки – Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова.
Но, к сожалению, у Анечки непредвиденные обстоятельства, и ее замещает Алина Загитова, она просто будет больше выступать. Алина, конечно, готова, она здесь, в Сочи, мы ждем выступление», – сказала Навка.
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