Татьяна Навка: «Очень ждем Щербакову к августу на шоу. У нас планировались три олимпийские чемпионки, но у Анны непредвиденные обстоятельства»

Татьяна Навка заявила, что ждет Анну Щербакову на шоу в августе.

Щербакова должна была выступать в шоу в Сочи с 13 по 15 июля, но потом стало известно, что ее заменит Алина Загитова. Выступление Щербаковой планируется с 1 по 5 августа.

Сообщалось, что фигуристка заболела мононуклеозом.

«Мы Анну очень ждем к августу на шоу.

Уже сегодня у нас премьера в Сочи «История любви Шахерезады», которая прошла с грандиозным успехом в Москве. У нас планировались три олимпийские чемпионки – , Алина Загитова и .

Но, к сожалению, у Анечки непредвиденные обстоятельства, и ее замещает , она просто будет больше выступать. Алина, конечно, готова, она здесь, в Сочи, мы ждем выступление», – сказала Навка.