Татьяна Навка: «Очень ждем Щербакову к августу на шоу. У нас планировались три олимпийские чемпионки, но у Анны непредвиденные обстоятельства»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что ждет Анну Щербакову на шоу в августе.

Щербакова должна была выступать в шоу Навки в Сочи с 13 по 15 июля, но потом стало известно, что ее заменит Алина Загитова. Выступление Щербаковой планируется с 1 по 5 августа.

Сообщалось, что фигуристка заболела мононуклеозом. 

«Мы Анну очень ждем к августу на шоу.

Уже сегодня у нас премьера в Сочи «История любви Шахерезады», которая прошла с грандиозным успехом в Москве. У нас планировались три олимпийские чемпионки – Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Но, к сожалению, у Анечки непредвиденные обстоятельства, и ее замещает Алина Загитова, она просто будет больше выступать. Алина, конечно, готова, она здесь, в Сочи, мы ждем выступление», – сказала Навка.

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3 комментария

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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
А в Луганск когда, бюджетные деньги отрабатывать?
не раньше чем Газманов в Изюме выступит
+3
-1
+2
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Nata Nata
1 июля Алина показала, что две активности подряд ей по плечу. Два шоу Навки за вечер - это сложнее, поскольку это костюмированные сказки, но верю в Алину. А вот что касается Анны, то очень тоже жду августа, чтобы просто посмотреть, и готова сломать все свои стереотипы, если она тоже сможет выдержать такой марафон. В любом случае, всем желаю здоровья и успеха)
+1
-1
0
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