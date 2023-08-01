Валиева о роли Богини: «Есть особенный момент – когда платформа поднимает меня высоко над ледовой ареной. Я боюсь высоты, поэтому это определенное преодоление»

Теги Татьяна Навка сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Валиева, Щербакова и Туктамышева поделились ожиданиями от исполнения роли Богини в шоу.

Фигуристки будут выступать в ледовом спектакле Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Сочи.

«Для меня участие в гастролях NAVKA SHOW – это всегда наслаждение. Я получаю удовольствие от работы над разными ролями, которые исполняю в спектаклях.

Репетируя Богиню, нужно было не только вжиться в новую роль, но и привыкнуть к потрясающей красоты костюму, в котором достаточно сложно двигаться.

Кстати, для меня в этой роли есть еще один особенный момент – когда платформа поднимает меня высоко над ледовой ареной. На самом деле, я боюсь высоты, поэтому это определенное преодоление.

Но в любом случае, ледовое шоу – замечательная возможность не только поработать, но и пообщаться с любимыми зрителями, выступить для них, попробовать и показать что-то новое, вдохновиться на новые свершения!» – сказала Камила Валиева.

«Что может быть лучше летних гастролей в Сочи! Я рада наконец-то присоединиться к этой поистине звездной команде! Лето, море, невероятная энергия поклонников и зрителей, самая красивая роль в шоу и возможность поддерживать форму и зарядиться энергией!» – отметила Анна Щербакова.

«Я рада возможности снова участвовать в шоу, тем более, с новой ролью! Зимой я играла властную и сильную Саис, а теперь буду красивой и справедливой Богиней!

Это красочное восточное шоу – удивительная сказка, которая увлекает и захватывает и зрителей, и нас – фигуристов! Это целый спектакль, театральное событие. Шоу наполнено спецэффектами высочайшего уровня и красочными видеопроекциями.

Сюжет, который разворачивается в нескольких действиях, требует от нас серьезной актерской подготовки! И я вижу, как зритель нас поддерживает и благодарит – это бесценно!» – добавила Елизавета Туктамышева.

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10 комментариев

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kate_ko
все три девы такие разные, а выступают в одной роли - очень интересно! приди и выбери свою собственную богиню)) хоть я отнюдь не поклонница такого типа шоу, рада, что всем хватает места на льду, и зрителям это нужно.
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Док Аксель
Всем трём Богиням по Оскару и приз зрительских симпатий...
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Алексей Токарев
Камила в прошлом сезоне изучила уже 5 программ фигурного катания и сыграла кучу ролей в шоу. Удивительно много работает.
+3
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Александр Шульгин
Денег немного заработают и хорошо
+2
-2
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Птичка певчая
Ответ Сáмсон Самсонов
Почему оч катают не главную роль
Потому что главная роль для парников или танцоров.
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