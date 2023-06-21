Автограф Валиевой на шоу «Спящая красавица» можно получить за 1000 рублей. Она расписывалась на программках с фото Загитовой (Sport24)

Автограф Камилы Валиевой после шоу в Сочи можно было приобрести за 1000 рублей.

выступает в роли Леи в шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств», которое проходит в Сочи с 20 июня по 30 сентября. Сегодня фигуристка участвовала в премьерном спектакле.

Как сообщает Sport24, после выступления проходила автограф-сессия Валиевой. Автограф можно было получить только на приобретенную заранее программку, стоимость которой – 1000 рублей. При этом на программке (на обложке и внутри) в роли Леи изображена .

Чтобы сфотографироваться с Валиевой, зрителям нужно было купить еще и талон за 1000 рублей.