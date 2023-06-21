Автограф Валиевой на шоу «Спящая красавица» можно получить за 1000 рублей. Она расписывалась на программках с фото Загитовой (Sport24)

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова Камила Валиева деньги ледовые шоу Фигурное катание

Автограф Камилы Валиевой после шоу в Сочи можно было приобрести за 1000 рублей.

Валиева выступает в роли Леи в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств», которое проходит в Сочи с 20 июня по 30 сентября. Сегодня фигуристка участвовала в премьерном спектакле.

Как сообщает Sport24, после выступления проходила автограф-сессия Валиевой. Автограф можно было получить только на приобретенную заранее программку, стоимость которой – 1000 рублей. При этом на программке (на обложке и внутри) в роли Леи изображена Алина Загитова.

Чтобы сфотографироваться с Валиевой, зрителям нужно было купить еще и талон за 1000 рублей.

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45 комментариев

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Hardy
позор
+44
-13
+31
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PsichoEscape
Платные афтографы🤣🤣🤣
+33
-4
+29
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Duck Nightingale
Что за фетишизм гоняться за автографами знаменитостей? Совершенно бесполезная вещь
+28
-3
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Ритт
Не Камила же это придумала. В том году Загитова так же за деньги давала автограф и фоткалась. Навка стрижет купоны со всего. А если есть желающие за деньги взять автограф и сфоткаться, то почему бы и нет.
+22
-7
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Ебздрогыч
Автограф с дедом Валиевой существенно дороже
+28
-20
+8
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Ритт
Ответ AllaS
Неправда в шоу Алина ещё не выступала, это раз, во вторых Загитова раздаёт автографы каждому желающему во всех городах России где она была с шоу ЭГТ . Это зафиксировано на видео буквально в каждом городе, где ее ждут зрители и она подписывает любой листок бумаги и остаётся со зрителями после окончания шоу. А там где она выступала на спектаклях в течение года тоже есть кадры , как ее ждут зрители и она прямо на катке раздаёт автографы .
в Сочи в прошлом году загитова за деньги давала автографы. А в шоу у Этери все девочки не отказывают. При чем здесь эти шоу? Речь идет про шоу Навки в Сочи.
+9
-1
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Always_sam
В связи с этим событием в некоторых семьях мужьям пришлось платить по тысяче рублей за борщ
+8
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vanessa2021
У Навки всегда так было. Автограф и фотографию можно получить только купив программку.

У фигуристок век очень короткий, монетизируют как могут. Имеют право.
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закрыт по беспределу
Навка знает, как надо зарабатывать.
+7
0
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Евгения Гринева
Ответ AllaS
Неправда в шоу Алина ещё не выступала, это раз, во вторых Загитова раздаёт автографы каждому желающему во всех городах России где она была с шоу ЭГТ . Это зафиксировано на видео буквально в каждом городе, где ее ждут зрители и она подписывает любой листок бумаги и остаётся со зрителями после окончания шоу. А там где она выступала на спектаклях в течение года тоже есть кадры , как ее ждут зрители и она прямо на катке раздаёт автографы .
Речь о шоу Навки, а не Тутберидзе
+6
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Ad notam
Не вижу никаких проблем. По сути раздача афтогрфов и фото это работа выполненная после завершения шоу. Артист устал, но должен улыбаться и быть приветливым. Работа имеет рыночную расценку. Не хотите не берите. IMHO
+6
-1
+5
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sfilatov13
Ответ Always_sam
В связи с этим событием в некоторых семьях мужьям пришлось платить по тысяче рублей за борщ
да какие там мужья, максимум кошки
+3
0
+3
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Николь Тян
Хорошо хоть выход с этого шоу не платный )
+2
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Competition Score
И были желающие получить платный автограф допингистки?
+21
-19
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Евгения Гринева
Ответ Маргарита Михайловна
Конечно фотографии Алины Загитовой могут стоить и дороже. Но только Валиева додумалась их продавать.
В прошлом году тоже продавали с Загитовой, вряд ли вы не в курсе
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smoky eyes
Понятно, что Навка диктует условия. Кто заказывает музыку…. Но у человека всегда есть выбор. У Ками отказаться, да и у поклонников не сходить с ума: покупать автографы, обогащая не бедных )))
+5
-4
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ezhik38
Мерзость какая...
+7
-6
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Ксюша Каблукова
Даже футболистов обошли в своей наглости))
А вы все про феечек рассказываете))Ленивые и продажные...
Завершают карьеру сразу же как только появляется возможность развести лохов...
+5
-4
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Go-go-love
Охренели уже совсем???!!?
+3
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Mister Heisenberg
Усатый научил как делать бизнес
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Варлампий Варлампий
платный автограф? Месси с Роном до такого не додумались. А кто эта Валиева?
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Fils de joi
Камила «все по косарю» Валиева
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Jefri AG
Я бы даже даром не взял... ну если только чтобы кому-нибудь перепродать)
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Adeen
На моей памяти, самая мерзкая фотосессия за деньги прошла после концерта в Сочи, когда Крачковская и Моргунов конвейер устроили. Хоть я и маленький был тогда, но хорошо помню те ощущения неправильности, которые исходили от всей этой ситуации и Крачковскую, озвучивающую цену.
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На Пекин
Ответ Ad notam
Не вижу никаких проблем. По сути раздача афтогрфов и фото это работа выполненная после завершения шоу. Артист устал, но должен улыбаться и быть приветливым. Работа имеет рыночную расценку. Не хотите не берите. IMHO
Согласна, тем более, что для зрителей это дело добровольное.
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