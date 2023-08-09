«Музыка очень приятная – стилизованная классика для показа одного из самых известных модных домов». Морошкин о произвольной Угожаева

Произвольная Николая Угожаева поставлена под классику для показа одного из модных домов.

Об этом рассказал хореограф Николай Морошкин, который работает с фигуристами из группы Тамары Москвиной.

«Коля вместе со своим тренером Дмитрием Хроминым и мной готовится к прокатам сборной команды России среди юниоров. Короткую программу мы уже вынесли на суд зрителей в [ледовом дворце] «Игора» (где 5 августа проходил мастер‑класс фигуристов Тамары Москвиной – Sports.ru), получили положительный отклик.

Произвольную мы завтра покажем судьям Санкт‑Петербурга у нас на катке. Мне эта программа очень нравится. Точнее будет сказать, нравится Коля в своей произвольной программе. Музыка очень приятная – стилизованная классика для показа одного из самых известных модных домов.

Четверные прыжки напрыгиваются, есть сильный прогресс в их качестве. Коля исполняет эти прыжки на публике и чувствует в них уверенность», – рассказал Морошкин.

Угожаеву 17 лет, в минувшем сезоне он стал бронзовым призером Российско‑китайских молодежных игр. Также он занял 5-е место на юниорском финале Гран-при России и 6-е на первенстве страны среди юниоров.