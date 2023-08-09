«Музыка очень приятная – стилизованная классика для показа одного из самых известных модных домов». Морошкин о произвольной Угожаева

Теги Дмитрий Хромин Тамара Москвина сборная России мужское катание Николай Морошкин контрольные прокаты Николай Угожаев Фигурное катание

Произвольная Николая Угожаева поставлена под классику для показа одного из модных домов.

Об этом рассказал хореограф Николай Морошкин, который работает с фигуристами из группы Тамары Москвиной.

«Коля вместе со своим тренером Дмитрием Хроминым и мной готовится к прокатам сборной команды России среди юниоров. Короткую программу мы уже вынесли на суд зрителей в [ледовом дворце] «Игора» (где 5 августа проходил мастер‑класс фигуристов Тамары Москвиной – Sports.ru), получили положительный отклик.

Произвольную мы завтра покажем судьям Санкт‑Петербурга у нас на катке. Мне эта программа очень нравится. Точнее будет сказать, нравится Коля в своей произвольной программе. Музыка очень приятная – стилизованная классика для показа одного из самых известных модных домов.

Четверные прыжки напрыгиваются, есть сильный прогресс в их качестве. Коля исполняет эти прыжки на публике и чувствует в них уверенность», – рассказал Морошкин.

Угожаеву 17 лет, в минувшем сезоне он стал бронзовым призером Российско‑китайских молодежных игр. Также он занял 5-е место на юниорском финале Гран-при России и 6-е на первенстве страны среди юниоров.

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1 комментарий

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Док Аксель
Интересно будет на Николая посмотреть в новых программах в этом сезоне. В прошедшем понравился своими прокатами с хорошим хорео и пластикой.
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