Николай Морошкин: «Гуменник в спокойном режиме накатывает программы с очень сложным прыжковым контентом. У него вполне хорошая форма для августа»

Теги сборная России мужское катание Николай Морошкин Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Хореограф Николай Морошкин рассказал о подготовке фигуриста Петра Гуменника к сезону.

«Петр Гуменник в спокойном режиме накатывает свои программы с очень сложным прыжковым контентом.

В субботу он представил свою короткую программу на мастер‑классе в «Игоре». Мы с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) остались довольны тем, как он себя показал. У него вполне хорошая форма для августа.

Мы ищем различные идеи и способы развития пластики в хореографии, а также много работаем над актерской игрой в программах.

В данный момент мы занимаемся шлифовкой программ в хореографическом плане и подготовкой костюмов к сезону.

В среду у нас начнутся контрольные прокаты сборной команды Санкт‑Петербурга среди юниоров. Там мы представим короткие и произвольные программы своих учеников, которые входят в сборную», – сказал Морошкин.

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8 комментариев

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Katerina Sunny
Главное, чтобы у Петра была хорошая форма в нужный момент на соревнованиях. И в Питере привычно свои КП.
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
Т.е. они упрощают хрустальную ПП..
Где вы умудрились это прочитать? Пётр накатывает программы со сложным контентом и они вычищают поставленные программы. Это то, что делают в любой группе.
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Док Аксель
Это мы уже успели заметить, что Петя в августе находится в хорошей спортивной форме. Важно будет её сохранить в сезоне и быть в лучше форме на наших ГС.
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Светлана М
Желаю Петру оставаться в хорошей форме
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Oleandra
Ответ Katerina Sunny
Где вы умудрились это прочитать? Пётр накатывает программы со сложным контентом и они вычищают поставленные программы. Это то, что делают в любой группе.
вот именно, вычищают.. а контент сложный у них это только сами прыжки.
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
вот именно, вычищают.. а контент сложный у них это только сами прыжки.
Прыгать нужно обязательно, чтобы бороться за первое место. Но даже здесь Морошкин говорит, что они шлифуют программы в хореографическом плане.
Вы же не возмущаетесь, когда Тутберидзе дорабатывает поставленные программы тому же Грасслю.
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