Николай Морошкин: «Гуменник в спокойном режиме накатывает программы с очень сложным прыжковым контентом. У него вполне хорошая форма для августа»

Хореограф Николай Морошкин рассказал о подготовке фигуриста Петра Гуменника к сезону.

« в спокойном режиме накатывает свои программы с очень сложным прыжковым контентом.

В субботу он представил свою короткую программу на мастер‑классе в «Игоре». Мы с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) остались довольны тем, как он себя показал. У него вполне хорошая форма для августа.

Мы ищем различные идеи и способы развития пластики в хореографии, а также много работаем над актерской игрой в программах.

В данный момент мы занимаемся шлифовкой программ в хореографическом плане и подготовкой костюмов к сезону.

В среду у нас начнутся контрольные прокаты сборной команды Санкт‑Петербурга среди юниоров. Там мы представим короткие и произвольные программы своих учеников, которые входят в сборную», – сказал Морошкин.