Николай Морошкин: «Гуменник в спокойном режиме накатывает программы с очень сложным прыжковым контентом. У него вполне хорошая форма для августа»
Хореограф Николай Морошкин рассказал о подготовке фигуриста Петра Гуменника к сезону.
«Петр Гуменник в спокойном режиме накатывает свои программы с очень сложным прыжковым контентом.
В субботу он представил свою короткую программу на мастер‑классе в «Игоре». Мы с Вероникой Анатольевной (Дайнеко) остались довольны тем, как он себя показал. У него вполне хорошая форма для августа.
Мы ищем различные идеи и способы развития пластики в хореографии, а также много работаем над актерской игрой в программах.
В данный момент мы занимаемся шлифовкой программ в хореографическом плане и подготовкой костюмов к сезону.
В среду у нас начнутся контрольные прокаты сборной команды Санкт‑Петербурга среди юниоров. Там мы представим короткие и произвольные программы своих учеников, которые входят в сборную», – сказал Морошкин.
Вы же не возмущаетесь, когда Тутберидзе дорабатывает поставленные программы тому же Грасслю.