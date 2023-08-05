Гуменник о короткой программе под Rammstein: «Популярная группа, песня ритмичная, под нее приятно катать»

Теги сборная России мужское катание Николай Морошкин Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал, почему решил кататься под Rammstein в новом сезоне.

Сегодня фигурист представил новую короткую программу под песню Sonne на мастер-классе Тамары Москвиной в «Игоре».

«Музыку мы поставили на шоу, потом оказалось, что она всем понравилась, и мы с Николаем Морошкиным решили, что она может стать музыкой для программы на сезон. Потому что популярная группа, песня ритмичная, под нее приятно катать», – сказал Гуменник.

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11 комментариев

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Очень необычный выбор для фигурного катания
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Так на шоу другая же композиция была, Mein Herz Brennt
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Ответ Pennywise
Хватит эту чушь пороть. Эта песня была написана для Кличко, когда они были не шибко известные боксеры, выступавшие в Германии. Причем он сам попросил, чтобы была песня для выхода на ринг, а затем отказался. Здесь нет ничего проукраинского.
А клип?
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Ответ Юра Плисецкий
Т е. почему Петя выбрал песню с откровенно проукраинским бэкграундом, он так и не объяснил. Лихо.
Хватит эту чушь пороть. Эта песня была написана для Кличко, когда они были не шибко известные боксеры, выступавшие в Германии. Причем он сам попросил, чтобы была песня для выхода на ринг, а затем отказался. Здесь нет ничего проукраинского.
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Ответ Pennywise
Хватит эту чушь пороть. Эта песня была написана для Кличко, когда они были не шибко известные боксеры, выступавшие в Германии. Причем он сам попросил, чтобы была песня для выхода на ринг, а затем отказался. Здесь нет ничего проукраинского.
Кличко тогда был вполне известным боксером. Или Rammstein будет писать песню каждому ноунейму? Звучит странно.
В любом случае в текущей ситуации настолько известная песня провокационна.
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