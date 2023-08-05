Гуменник о короткой программе под Rammstein: «Популярная группа, песня ритмичная, под нее приятно катать»

Петр Гуменник рассказал, почему решил кататься под Rammstein в новом сезоне.

Сегодня фигурист представил новую короткую программу под песню Sonne на мастер-классе Тамары Москвиной в «Игоре».

«Музыку мы поставили на шоу, потом оказалось, что она всем понравилась, и мы с Николаем Морошкиным решили, что она может стать музыкой для программы на сезон. Потому что популярная группа, песня ритмичная, под нее приятно катать», – сказал .