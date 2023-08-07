Гуменник о короткой программе: «Буду собирать самый дорогой контент из того, что будет хорошо получаться»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о планируемом контенте в короткой программе.

«Четверные лутц и риттбергер так и останутся в короткой программе? Посмотрим, у меня еще есть флип, есть сальхов, есть тулуп, буду собирать самый дорогой контент из того, что будет хорошо получаться», – сказал .

Также он рассказал о работе над короткой программой под Rammstein с хореографом Ксенией Михеевой.

«Ксения занимается современным балетом, эту музыку, как мне кажется, она очень хорошо чувствует, поэтому поставила очень подходящие движения – современные, необычные.

С Ксенией мы работали в основном на полу, а Николай Юрьевич Морошкин помогал перенести эти движения на лед, что-то поменять, что-то отбросить, сделать так, чтобы в прокате их можно было исполнять», – добавил фигурист.