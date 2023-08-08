Глава МВД Казахстана: «Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой страны»
Российская фигуристка Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке.
Об этом рассказал министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.
«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке (ранее появилась информация, что она получила паспорт по ускоренной процедуре – Sports.ru), потому что ее мать была гражданкой Казахстана», – ответил Ахметжанов на вопрос журналистов в кулуарах правительства.
В августе сообщалось о возможном переходе 16-летней Самоделкиной в сборную Казахстана. При этом в союзе конькобежцев этой страны заявили, что фигуристка пока не обращалась в республиканскую федерацию.
Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Осталось только президенту Казахстана высказаться, что он думает по поводу Самоделкиной
Это в порядке предположения, как вариант.
Или только Софа такая умная
По-любому, либо пришлось отказаться от российского, либо кто-то мутит воду.