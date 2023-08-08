Глава МВД Казахстана: «Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой страны»

Российская фигуристка Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке.

Об этом рассказал министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов.

«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке (ранее появилась информация, что она получила паспорт по ускоренной процедуре – Sports.ru), потому что ее мать была гражданкой Казахстана», – ответил Ахметжанов на вопрос журналистов в кулуарах правительства.

В августе сообщалось о возможном переходе 16-летней Самоделкиной в сборную Казахстана. При этом в союзе конькобежцев этой страны заявили, что фигуристка пока не обращалась в республиканскую федерацию.

Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.

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