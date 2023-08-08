Глава МВД Казахстана: «Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой страны»

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана в общем порядке.

Об этом рассказал министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов. 

«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке (ранее появилась информация, что она получила паспорт по ускоренной процедуре – Sports.ru), потому что ее мать была гражданкой Казахстана», – ответил Ахметжанов на вопрос журналистов в кулуарах правительства.

В августе сообщалось о возможном переходе 16-летней Самоделкиной в сборную Казахстана. При этом в союзе конькобежцев этой страны заявили, что фигуристка пока не обращалась в республиканскую федерацию.

Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России. 

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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12 комментариев

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Видимо люди просто хотят сделать все по порядку без всякого блата и тому подобного. Получили гражданство, открепятся от ФФКР, а потом и обратятся ФФК Казахстана, там думаю от девушки с такими данными не откажутся, тем более когда сделано все как надо. Но ФФКР конечно же навстречу не пойдет, это же не те кто надо.
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Если по законам Казахстана нельзя иметь другое гражданство, то не открепилась ли Софа от ФФКР автоматически, являясь гражданкой не России?
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уже до главы МВД дозвонились))
Осталось только президенту Казахстана высказаться, что он думает по поводу Самоделкиной
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Ответ nina1212
что то вы сами себе противоречите))) Если спортсмен нужен, то его как раз и не отпускают Логично?? Или в вашей вселенной Тутберидзе всему зло и ее надо обвинять всегда при любых обстоятельствах Чем вам так Самоделкина не устраивает, что вы хотите быстрее от нее избавиться и сплавить в другую страну
ФФКР может не отпустить Соню совсем по другой причине... Они не хотят открыть калитку для других возможных переходов.
Это в порядке предположения, как вариант.
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Ответ Katerina Sunny
Если по законам Казахстана нельзя иметь другое гражданство, то не открепилась ли Софа от ФФКР автоматически, являясь гражданкой не России?
Несовершеннолетней вроде можно иметь двойное гражданство.
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Да мы уже это усвоили, какой опцией воспользовалась Самоделкина получив паспорт гражданки Казахстана. Дождёмся декабря и узнаем, что решит ФФКР.
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Кому-то не даёт покоя паспорт Самоделкиной...
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Ответ nina1212
что то вы сами себе противоречите))) Если спортсмен нужен, то его как раз и не отпускают Логично?? Или в вашей вселенной Тутберидзе всему зло и ее надо обвинять всегда при любых обстоятельствах Чем вам так Самоделкина не устраивает, что вы хотите быстрее от нее избавиться и сплавить в другую страну
Мне то как раз она нравится и я очень хотела бы видеть ее на соревнованиях. Мало того я считаю отпустить некоторых спортсменов ФФКР будет даже в плюс, потому что когда они начнут выступать за ними будут следить так как все знают что они были нашими и тем самым интерес к ФК не будет так стремительно падать.
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Ответ Katerina Sunny
Если по законам Казахстана нельзя иметь другое гражданство, то не открепилась ли Софа от ФФКР автоматически, являясь гражданкой не России?
так все бы уже так и делали
Или только Софа такая умная
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Ответ nina1212
так все бы уже так и делали Или только Софа такая умная
Кто все-то? Кто отказывался от гражданства российского?
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Ответ Люблю Женьку
Несовершеннолетней вроде можно иметь двойное гражданство.
Так матери нельзя. А мать должна была за нее подать на гражданство Казахстана, т к несовершеннолетняя. Сама она подать не может по той же причине. Согласие дать, разве что, т к 16 есть.
По-любому, либо пришлось отказаться от российского, либо кто-то мутит воду.
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