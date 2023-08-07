Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана: «Не думаю, что мы будем готовы возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной»

В Казахстане, скорее всего, не будут готовы платить компенсацию за переход Самоделкиной.

Об этом заявил исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев.

Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина намерена перейти в сборную Казахстана и уже получила паспорт этой страны.

«Паспорт она действительно получила. Мама ее гражданство получила, как я ранее говорил. Она сама (Самоделкина) не обращалась ни в федерацию, ни куда-либо.

Ее никто в сборную не зачислял, в любом случае мы будем ждать открепления от Российской Федерации. Это мы должны обратиться в ФФКР, а у нас должно быть основание – она должна сама обратиться к нам или ее представители.

А там – уже согласно процедуре ФФКР, когда у них будет исполком. Придется ли возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной в России? Это надо читать российский устав. Я не думаю, что мы будем готовы», – сказал Бесбаев.