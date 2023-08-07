Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана: «Не думаю, что мы будем готовы возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной»

Теги сборная России ФФКР сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина деньги Фигурное катание

В Казахстане, скорее всего, не будут готовы платить компенсацию за переход Самоделкиной.

Об этом заявил исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев. 

Ранее стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина намерена перейти в сборную Казахстана и уже получила паспорт этой страны.

«Паспорт она действительно получила. Мама ее гражданство получила, как я ранее говорил. Она сама (Самоделкина) не обращалась ни в федерацию, ни куда-либо.

Ее никто в сборную не зачислял, в любом случае мы будем ждать открепления от Российской Федерации. Это мы должны обратиться в ФФКР, а у нас должно быть основание – она должна сама обратиться к нам или ее представители.

А там – уже согласно процедуре ФФКР, когда у них будет исполком. Придется ли возместить какую-то сумму за подготовку Самоделкиной в России? Это надо читать российский устав. Я не думаю, что мы будем готовы», – сказал Бесбаев.

31 комментарий

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Походу в Казахстане вообще от наших журналистов узнали что соня собралась выступать за них. Странный конечно переход. Мама походу там кипиш подняла, а какой регламент перехода не знает.
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Короче, мать ввязалась в авантюру, а дочери теперь все шишки достанутся и возможно поломанная карьера.
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-Вы возместите деньги за Самоделкинку?
- А кто это вообще? К нам кто-то переходить собрался?!

Какой еще будет ответ на такой вопрос, если они знать не знают, кто это
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Ответ Olga.t
Комментарий удален пользователем
Окей не будет выплачивать компенсацию это плюс. Но за чей счет она будет оплачивать почти год недешевый лед и тренировки у Соколовской ? Так как я понимаю федра Казахстана вообще не склонна платить хотя бы за что то, а захочет ли Софа переехать жить и тренироваться на новую родину тот еще вопрос, тем более с ее нынешним полу гламурным образом жизни ... Мутная история конечно, запасаемся поп-корном и продолжаем следить...
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самое интересное, что она может обратиться напрямую в ису, минуя бюр.волокиту в федерациях... у ису есть отдельное коммюнике по этому поводу для спортсменов сменивших гражданство... другое дело, что она должна была это сделать до июля, чтобы в этот сезон "войти", но в исключительных случаях могут и позже рассмотреть...
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Будет куда печальнее, если Соня и даром им окажется не нужна.
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Странный переход) Уже и паспорт получили, а Федерация Казахстана по моему не в курсе что к ним Самоделкина собралась.
Либо есть кулуарная договорённость
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По ходу Самоделкины сами не поняли, во что вляпались (интересно, сами додумались или кто-то надоумил?🤔). За чей счёт она собирается тренироваться в ЦСКА? Казахская федра, насколько известно, большой щедростью не отличается. Та же Элиза имела возможность тренироваться у Борсера и Тутберидзе только потому, что у неё был спонсор.
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А на спортс уже медали ЧЧК и ЧМ на Соню повесили. Может у неё (или семьи) совсем другие планы. Странно, такое впечатление, что ушла в пустоту, не согласовав ни с кем переход. Или чего-то мы не знаем.
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Ответ Ann P
Охринеть, она же ради вас от Родины отказалась, теперь гражданка только Казахстана, а они и денег не заплатят. Че они тянут, запрос Казахстану не отправили, а те его нашим должны направить. Так реально 2 года на всю формальную волокиту с документами уйдут, блата же у Самоделкиной нет. Не смешно и иронично будет, если после окончания долгого карантина и трудностей Сони нас вернут. Если нет, то риск может и оправдан.
От Родины Самоделкина не ради «них» отказалась, а ради себя и своей карьеры. (Я не осуждаю, просто факт).
Так, а причем здесь блат, если мама Сойьи судя по всему даже регламента не знает, а интервью, что не пускают уже раздает? Даже запроса от них нет
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Ну значит примет предложение Германии, и кто там еще предлагал? )
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Если нет интереса к Софе, то зачем они собираются ждать её отрепления от ФФКР? Но чётко озвучили, что платить ничего не хотят.
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Ответ Alexander X
самое интересное, что она может обратиться напрямую в ису, минуя бюр.волокиту в федерациях... у ису есть отдельное коммюнике по этому поводу для спортсменов сменивших гражданство... другое дело, что она должна была это сделать до июля, чтобы в этот сезон "войти", но в исключительных случаях могут и позже рассмотреть...
При чём здесь ису ? ) Ису будет платить за её тренировки в ЦСКА ?
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Ответ Skyolker
Ну значит примет предложение Германии, и кто там еще предлагал? )
Это было год назад, им она тоже уже может быть не нужна.
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А Казахстан и слыхом не слыхивал, оказывается.
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Ответ Ann P
Охринеть, она же ради вас от Родины отказалась, теперь гражданка только Казахстана, а они и денег не заплатят. Че они тянут, запрос Казахстану не отправили, а те его нашим должны направить. Так реально 2 года на всю формальную волокиту с документами уйдут, блата же у Самоделкиной нет. Не смешно и иронично будет, если после окончания долгого карантина и трудностей Сони нас вернут. Если нет, то риск может и оправдан.
Почему-то все хором решили, что Самоделкина Казахстану нужна. А если это не так, что она будет дальше делать? Могу предположить, что в случае перехода, федерация и за тренировку у российских тренеров платить не будут. Пусть у Шойдорова спросят, который коньки себе за свои покупает. Здесь же, вроде, было интервью его отца? Уж кажется, свой же. Не, там мрак и клановость рулит.
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Она может вообще никуда не прикрепляться, а поехать как нейтральный спортсмен. А с казахским паспортом визу получать будет легче.
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Откуда они тогда знают про паспорт?
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Ответ Рус Киссенжер
за "её тренировки в ЦСКА" уже заплатила мама. адиос "страна равных возможностей".
Да шо ви говорити ! ))))
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Ответ АНтошка 14
Странный переход) Уже и паспорт получили, а Федерация Казахстана по моему не в курсе что к ним Самоделкина собралась. Либо есть кулуарная договорённость
скорее всего, не хотят комментировать, пока вопрос не решён.
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Ответ Ann P
Это было год назад, им она тоже уже может быть не нужна.
поедет как нейтральный спортсмен
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Казахстан не хочет ссориться. А отпускать не отпускает наша федерация.
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Ничего, ЦСКА возместит)
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Ответ Alexander X
самое интересное, что она может обратиться напрямую в ису, минуя бюр.волокиту в федерациях... у ису есть отдельное коммюнике по этому поводу для спортсменов сменивших гражданство... другое дело, что она должна была это сделать до июля, чтобы в этот сезон "войти", но в исключительных случаях могут и позже рассмотреть...
Для того, что бы в ИСУ обращаться, нужно, что бы заявка в федру Казахстана от Самоделкиной уже была. А иначе как? "Милая ИСУ, разреши мне переход в Казахстан, у которого нет никаких уведомлений от меня по этому поводу"?
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Ответ private dancer
При чём здесь ису ? ) Ису будет платить за её тренировки в ЦСКА ?
финансовые вопросы решаются через гражданские суды, в крайнем случае через cas... так что "вперёд и с песней"....
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