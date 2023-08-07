Самоделкина получила паспорт Казахстана, но не обращалась в Союз конькобежцев страны
Фигуристка Софья Самоделкина не обращалась в казахстанскую федерацию с вопросом о переходе.
Об этом сообщили в Союзе конькобежцев Казахстана.
«Софья Самоделкина еще не обращалась в республиканскую федерацию. Она стала гражданкой Казахстана, у нее есть паспорт, но о своих целях и намерениях она федерации ничего не говорила.
На сегодняшний момент она просто гражданка Казахстана. Я не могу комментировать ничего, потому что диалога с российской стороной еще не было», – рассказала исполнительный директор федерации Надежда Перфильева.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Казахстан уже ответил: им направляют желание о переходе, его согласовывают ,и они уже направляют ФФКР. Карантин, деньги, время, это уже потом.