Самоделкина получила паспорт Казахстана, но не обращалась в Союз конькобежцев страны

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина не обращалась в казахстанскую федерацию с вопросом о переходе.

Об этом сообщили в Союзе конькобежцев Казахстана.

«Софья Самоделкина еще не обращалась в республиканскую федерацию. Она стала гражданкой Казахстана, у нее есть паспорт, но о своих целях и намерениях она федерации ничего не говорила.

На сегодняшний момент она просто гражданка Казахстана. Я не могу комментировать ничего, потому что диалога с российской стороной еще не было», – рассказала исполнительный директор федерации Надежда Перфильева.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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16 комментариев

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Вряд ли Соня стала бы менять гражданство, если бы не было договоренностей.
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Все так криво, косо, по-дилетантски. Без грамотных, профессиональных действий, к эксперту бы чтоли обратились. Журналисты все начало узнали без особых проблем.
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Кто-то, не разобравшись в правилах, втравил семью Самоделкиной в историю?
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То есть они реально запросили переход у нашей федерации и не сообщили Казахстану, что переходят к ним? Что за капец
Казахстан уже ответил: им направляют желание о переходе, его согласовывают ,и они уже направляют ФФКР. Карантин, деньги, время, это уже потом.
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Сложилость впечатление, что Сонины родители решили, что если она будет гражданином другой страны, то всё само собой образуется, минуя все процедуры.
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Девушку жалко. Окружение Сони должны позаботиться о том , чтобы не травмировать ее. такой шум подняли, а казахи знать не знают , что происходит.
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Ладно родители ничего не понимают, почему тренера не направили спортсменку, как и что нужно делать?
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Ответ Alex1104
Кто-то, не разобравшись в правилах, втравил семью Самоделкиной в историю?
Вряд ли. Просто озвучивать пока не хотят.
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Ответ Olya Ru
Ладно родители ничего не понимают, почему тренера не направили спортсменку, как и что нужно делать?
С чего вы решили, что ничего не понимают? Мама тоже поменяла гражданство, значит есть какая-то многоходовка. Просто мы здесь рассуждаем, услышав звон.
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О том, что Соня может уехать в Казахстан, давно же говорили. Не стоит верить всему написанному здесь, может набросы.
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Ответ <vella>
а никому не пришло в голову, что первопричина смены гражданства - не цель стать №1 в Казахстане и выступать на международных стартах (это как приложение), а желание сменить гражданство из-за событий - СВО, возможная новая мобилизация, под которую могут попасть близкие родственники мужского пола, глобальные санкции и все вытекающие из этого последствия?
И такое может быть.
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Ответ <vella>
а никому не пришло в голову, что первопричина смены гражданства - не цель стать №1 в Казахстане и выступать на международных стартах (это как приложение), а желание сменить гражданство из-за событий - СВО, возможная новая мобилизация, под которую могут попасть близкие родственники мужского пола, глобальные санкции и все вытекающие из этого последствия?
Нет, только вам. Получается, что для этого девочка Самоделкина сменила гражданство?🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Или они все собираются туда перейти вслед за ней?🤔
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Ответ <vella>
а никому не пришло в голову, что первопричина смены гражданства - не цель стать №1 в Казахстане и выступать на международных стартах (это как приложение), а желание сменить гражданство из-за событий - СВО, возможная новая мобилизация, под которую могут попасть близкие родственники мужского пола, глобальные санкции и все вытекающие из этого последствия?
Да-да и поэтому она остается тренироваться в ЦСКА)
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