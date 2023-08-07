Самоделкина получила паспорт Казахстана, но не обращалась в Союз конькобежцев страны

Фигуристка Софья Самоделкина не обращалась в казахстанскую федерацию с вопросом о переходе.

Об этом сообщили в Союзе конькобежцев Казахстана.

«Софья Самоделкина еще не обращалась в республиканскую федерацию. Она стала гражданкой Казахстана, у нее есть паспорт, но о своих целях и намерениях она федерации ничего не говорила.

На сегодняшний момент она просто гражданка Казахстана. Я не могу комментировать ничего, потому что диалога с российской стороной еще не было», – рассказала исполнительный директор федерации Надежда Перфильева.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?