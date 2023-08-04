Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана («Р-Спорт»)

Фигуристка Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана.

Ранее стало известно, что Самоделкина планирует перейти из России в Казахстан.

«Казахстанская федерация за них не ходатайствовала. Самоделкина в личном порядке обратилась, она уже получила паспорт Казахстана.

Сейчас стоит вопрос в откреплении», – сообщил источник «Р-Спорта».

Сообщалось, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) уведомлена о желании фигуристки перейти в другую страну, но пока не дала разрешение.