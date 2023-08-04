Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана («Р-Спорт»)
Фигуристка Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана.
Ранее стало известно, что Самоделкина планирует перейти из России в Казахстан.
«Казахстанская федерация за них не ходатайствовала. Самоделкина в личном порядке обратилась, она уже получила паспорт Казахстана.
Сейчас стоит вопрос в откреплении», – сообщил источник «Р-Спорта».
Сообщалось, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) уведомлена о желании фигуристки перейти в другую страну, но пока не дала разрешение.
Но что-то никто не пишет, что паспорт другой страны получила втихаря, не предупредив заранее журналистов со спортс.ру)
Может у Рукавицина