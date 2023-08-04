Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана («Р-Спорт»)

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина получила паспорт Казахстана.

Ранее стало известно, что Самоделкина планирует перейти из России в Казахстан. 

«Казахстанская федерация за них не ходатайствовала. Самоделкина в личном порядке обратилась, она уже получила паспорт Казахстана.

Сейчас стоит вопрос в откреплении», – сообщил источник «Р-Спорта». 

Сообщалось, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) уведомлена о желании фигуристки перейти в другую страну, но пока не дала разрешение.

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30 комментариев

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Не зря так давно слухи ходили! Удаче Соне, надеюсь к ЧМ уже все решится и мы увидим ее на старте!
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Удачной карьеры Софье. А вот наша федерации отпустит? Хотя надо отпустить.
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Ответ Oleandra
вот именно.. изгнать и Губанову, и Самоделкину.
Грассля и Егадзе никуда изгонять не надо? Квителашвили в группе занимал лед, которые российские фигуристы могли получить. Или нет, там особые условия?
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Рада за Соню, хоть бы всё сложилось.
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Ответ Oleandra
Ну вот пусть сезончик без выступлений покантуется.. и за подготовку заплатит.
Желаю Соне, чтобы всё получилось!
Но что-то никто не пишет, что паспорт другой страны получила втихаря, не предупредив заранее журналистов со спортс.ру)
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Ответ Gelios77
О ,еще одна по примеру Девисов попку понесла в условно теплое местечко. Хоть тушкой, хоть чучелком.
Правильно сделала,хоть какой-то шанс реализоваться .Даже если РФ допустят к соревнованиям,она не пробьется в сборную никак,потому что очень выросла в пубертат и никак не сможет обойти подросших детей
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Если есть паспорт, то все должно быть проще. Удачи Соне, мне она очень нравится.
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Что бы быть честной перед собой осталось сдать российский паспорт, И тогда вообще никаких вопросов и претензий. Ни моральных ни материальных. Хотя материальные конечно есть, но это другая история.
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Ответ Sportsfan
К ЧМ 25-го года да.
Вообще главное Милан 2026!
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Ответ Любитель_ФК
Не знаю насчет оплаты за прежние годы подготовки, в нее были вложения не малые средства и пока такого закона не существует, но я бы таких не пускал тренироваться в наших спорт сооружениях и запретил тренерам работать с такими беглецами. Пусть тренируется в Казахстане и у их тренеров или у кого -то еще.
Если спортсмен или принимающая сторона готовы выплатить штрафы, то в чем проблема?
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Печаль, конечно, Соня талантливая, хотелось бы ее в сборной видеть. Но думаю, теперь у нее цель - медаль на ЧЧК, при удачном сезоне вполне подъемная цель.
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Не знаю насчет оплаты за прежние годы подготовки, в нее были вложения не малые средства и пока такого закона не существует, но я бы таких не пускал тренироваться в наших спорт сооружениях и запретил тренерам работать с такими беглецами. Пусть тренируется в Казахстане и у их тренеров или у кого -то еще.
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А тренировать кто будет? Сборная Казахстана в курсе, что ЦСКА это условно(см.Исинбаеву), но армейский клуб, а его спортсмены не везде приветствуются.
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Ответ Jessi
Это не фейк. Да и Майей был не фейк, просто не получилось
В Италии там сразу ответили что их не интересуют те, кто не имеет никакого отношения к Италии.
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Ответ Gelios77
О ,еще одна по примеру Девисов попку понесла в условно теплое местечко. Хоть тушкой, хоть чучелком.
Да, понесла и правильно делает! Спорт быстро заканчивается, ребята всю свою ещё не длинную жизнь вкалывают! Удачи Соне!
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Ответ Orange carrot
А тренировать кто будет? Сборная Казахстана в курсе, что ЦСКА это условно(см.Исинбаеву), но армейский клуб, а его спортсмены не везде приветствуются.
Не в ЦСКА будет
Может у Рукавицина
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Ответ Любитель_ФК
Не знаю насчет оплаты за прежние годы подготовки, в нее были вложения не малые средства и пока такого закона не существует, но я бы таких не пускал тренироваться в наших спорт сооружениях и запретил тренерам работать с такими беглецами. Пусть тренируется в Казахстане и у их тренеров или у кого -то еще.
Тогда скоро и тренера тоже переезжать начнут, чем дольше будет длиться изоляция, тем больше вероятность этого. В Казахстане, кстати, есть кому тренировать: и Лиза Турсынбаева ученица Тутберидзе, и Илья Климкин уже год работает, хороший тренер, кстати
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Ответ Olya Ru
Не зря так давно слухи ходили! Удаче Соне, надеюсь к ЧМ уже все решится и мы увидим ее на старте!
К ЧМ 25-го года да.
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в Любителе ФК взыграла вертухаевская кровь
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Позорище! Назад не пускать, лишить всего!
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безызбежность!)
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А разве паспорт так просто получить?
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Новая казашка
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Казахстан как всегда сгребает русских спортсменов и не брезгует
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