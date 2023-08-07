ФФКР рассмотрит запрос на переход Самоделкиной в Казахстан не раньше декабря
Запрос на переход Софьи Самоделкиной в Казахстан рассмотрят не раньше декабря.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена выступать за Казахстан и уже получила паспорт этой страны.
«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФКР дважды в год – в декабре и в мае.
Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФКР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», – сказал Коган.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Украли у девчонки сезон.
Удерживать бесполезно. Спортсмены будут уходить. Это их право.
Любой наш спортсмен, перешедший в другую страну, это все равно пропаганда российского спорта, российской школы.
Выставили бы счет и отпустили.
Сонечке не терять терпения и удачи.