ФФКР рассмотрит запрос на переход Самоделкиной в Казахстан не раньше декабря

Запрос на переход Софьи Самоделкиной в Казахстан рассмотрят не раньше декабря.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) .

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена выступать за Казахстан и уже получила паспорт этой страны.

«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФКР дважды в год – в декабре и в мае.

Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФКР запроса может быть не ранее декабря», – сказал Коган.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?