ФФКР рассмотрит запрос на переход Самоделкиной в Казахстан не раньше декабря

Теги сборная России сборная Казахстана женское катание Александр Коган Софья Самоделкина Фигурное катание

Запрос на переход Софьи Самоделкиной в Казахстан рассмотрят не раньше декабря.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена выступать за Казахстан и уже получила паспорт этой страны. 

«Все вопросы о переходах спортсменов рассматриваются исполкомом ФФКР дважды в год – в декабре и в мае.

Запросы от других национальных федераций исполкомом рассматриваются при наличии всех необходимых документов. Ближайшее рассмотрение исполкомом ФФКР запроса Самоделкиной может быть не ранее декабря», – сказал Коган.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

36 комментариев

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Короче, минус сезон для Сони
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Ответ lanfqk
Короче, минус сезон для Сони
И так был бы минус сезон, она выступала на внутрироссийских стартах в прошлом сезоне, ее не отпустили бы без паузы явно
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Вместо того, чтобы пойти фигуристке навстречу устраивают очередной цирк
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Жаль,значит в сезоне Соню не увидим (((
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Скорее всего, просто ждут этот закон о компенсациях. Смысл отпускать сейчас, если через полгода это можно сделать за денежку. А на фигуристов им всегда было плевать. Что на наших, что на ненаших. Нет, если блатные, тогда другое дело.
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Ответ severyanka
Она уже гражданин другой страны, ну какой декабрь? На каких основаниях ее держат...
На тех, что она выступала еще на ФГР в марте в последний раз и числилась в сборной до конца сезона.
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Ответ lanfqk
Короче, минус сезон для Сони
зато плюс вся остальная спортивная карьера
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Ответ Shtirly
Я считаю это абсолютно правильно. Отсидит карантин и на свободу с чистой совестью...
Ну, у кого-то 25 мая - запрос на переход, 28 мая он одобрен, 1 августа - выступление за новую страну, а 7 августа - интервью о том, что "мы не имеем никакого отношения к блату". Забавно, что обе новости рядом.
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Ответ Sgi
А почему Дэвисов так быстро отпустили ?
Потому что они год не соревновались внутри страны
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Ответ Лека-Лека
Со стороны ФФКР это просто подлость. Украли у девчонки сезон. Удерживать бесполезно. Спортсмены будут уходить. Это их право. Любой наш спортсмен, перешедший в другую страну, это все равно пропаганда российского спорта, российской школы. Выставили бы счет и отпустили. Сонечке не терять терпения и удачи.
Зачем нам пропаганда? Нам нужны хорошие соревнования (кстати, это и есть лучшая пропаганда), раз уж этот гнусный ИСУ отстранил нас от своих, а если все разбегутся, получим водокачки типа исушных. Вы этого хотите? Впрочем, если кто-то так рвётся на исушные, пусть платит и валит. И тренируется там, куда свалил.
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Ответ LemonAndSugar
но в этом сезоне 100% россиян еще не будет, а в следующем - как знать, Соне придется конкурировать. ближайший сезон для Сони был бы потенциально медальным:(
Она в любом случае не могла бы выступать в этом сезоне. Только начиная с мая 2024
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Ожидаемо, конечно. Будем надеяться, что декабрь - крайний срок этого вопроса.
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Со стороны ФФКР это просто подлость.
Украли у девчонки сезон.
Удерживать бесполезно. Спортсмены будут уходить. Это их право.
Любой наш спортсмен, перешедший в другую страну, это все равно пропаганда российского спорта, российской школы.
Выставили бы счет и отпустили.
Сонечке не терять терпения и удачи.
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Рассмотрят в декабре, но карантин-то будет с момента невыступления на внутренних соревнованиях. Зависит от того, насколько Казахстан заинтересован в Софе.
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какого года, уточните пж
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Ответ Аленка_76
Жаль,значит в сезоне Соню не увидим (((
Ну она в любом случае,до сентября 2024-го нигде бы не выступала.
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Ответ LemonAndSugar
но в этом сезоне 100% россиян еще не будет, а в следующем - как знать, Соне придется конкурировать. ближайший сезон для Сони был бы потенциально медальным:(
и в следующем сезоне россиян не будет, вангую, пока Путин у власти, россиян на международных соревнованиях не будет, а как мы знаем со слов Пескова, Путин на следующих выборах уже победил с более чем 90% голосов
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Ответ marcusdi
зато плюс вся остальная спортивная карьера
Вам-то откуда знать, плюс там или что? Заглянули в завтрашний день?
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Жаль, конечно, что Соне придется проваландаться весь грядущий сезон без соревнований. За это время нужно будет восстановить ультра-си и наработать стабильность, чтобы в сезон 24-25 входить во всеоружии. Потому что с такими прокатами, что мы видели на ЧР и ФГП, Соне не светит даже первая десятка на ЧМ, причем вне зависимости от того, будут ли к тому времени допущены российские фигуристки или нет. Остается только пожелать, чтобы этот переход оправдался и принес свои плоды.
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Жаль, конечно, что не скоро увидим катание Сони
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Да уж ((надеюсь в этом году и желательно , чтоб отпустили .
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Я считаю это абсолютно правильно. Отсидит карантин и на свободу с чистой совестью...
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Болельщики, зачем вмешиваться в чужую работу?
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Исполком ФФКР решил преподнести Самоделкиной и К° рождественский подарок. Помнится, что крепостное право отменили в России в 1861 году.
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Надеюсь до декабря с Самоделкиной будут брать по тарифу за лед и за тренера все подтверждая чеками. Если нет то пусть ее на лёд финансируемый государством нельзя не в коем случаи. Пусть снимает лёд нанимает тренера по договору и тренируется до декабря.
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