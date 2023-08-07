Татьяна Тарасова: «Пусть Самоделкина выступает за Казахстан и завоевывает медали. Никогда не надо никого удерживать»
Татьяна Тарасова считает, что Софью Самоделкину нужно отпустить в Казахстан.
Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход.
«Никогда не надо никого удерживать. Лучше отпустить Софью Самоделкину.
Пусть она выступает за Казахстан и завоевывает медали», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)
Сравнивать Девисов с другими нет смысла , они обманывали весь сезон , что вот на следующий старт точно прилетят , как оказалось преднамеренно обманывали , будучи членами сборной.
Самоделкина весь сезон прошлый выступала и имеет право перехода,,соблюдая правила перехода.
И сколько вранья было от этих древесин во время КП - ох, и на билетов денег нет, и вообще прилететь не получается. А сами втихаря высиживали карантин. Ну, сказали бы честно, что так и так, будем пробовать себя в других федерациях. Что тут такого?
Но разве правда - это про вороватую Этери?
Зачем мне это? - затем что вы пишите это - "Вы это все?"
А вы всё придумали и решили за меня - "Вы ведь их хейтите из за мамы, которую не любите из -за Трусовой"
Я не хочу это обсуждать . Хотела лишь отметить двойные стандарты.
И спорить не хочу, когда поймете , что переходы не ваше дело , а дело федры и спортсмена, тогда и перестанете набрасывать на отдельных спортсменов. Удачи всем фигуристам и фигуристкам , это их жизнь в такое непростое время.