Татьяна Тарасова: «Пусть Самоделкина выступает за Казахстан и завоевывает медали. Никогда не надо никого удерживать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Софью Самоделкину нужно отпустить в Казахстан.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход. 

«Никогда не надо никого удерживать. Лучше отпустить Софью Самоделкину.

Пусть она выступает за Казахстан и завоевывает медали», – сказала заслуженный тренер СССР. 

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)

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34 комментария

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Это тот случай, когда Татьяна Анатольевна совершенно права! И выразила своё видение чётко и ясно!
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Ответ Mion
Их распяли не за переход, а вранье и набрасывание на вентилятор. По-моему, никто кроме Смолкина на кровавый режим не жаловался из переходящих))да и от выступлений под разными предлогами ни Чиризано, ни Самоделкина не отказывались
Вы совершенно правы и ещё можете ответить Лапо Елканн, который для многих в сумраке .
Сравнивать Девисов с другими нет смысла , они обманывали весь сезон , что вот на следующий старт точно прилетят , как оказалось преднамеренно обманывали , будучи членами сборной.
Самоделкина весь сезон прошлый выступала и имеет право перехода,,соблюдая правила перехода.
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Ну наконец-то, а то я начал беспокоиться, где бабуленция
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Ответ AllaS
Вы совершенно правы и ещё можете ответить Лапо Елканн, который для многих в сумраке . Сравнивать Девисов с другими нет смысла , они обманывали весь сезон , что вот на следующий старт точно прилетят , как оказалось преднамеренно обманывали , будучи членами сборной. Самоделкина весь сезон прошлый выступала и имеет право перехода,,соблюдая правила перехода.
Все верно, но сектантам Тутберидзе этого не объяснить. Что она мерзкая врушка, что ее дочь - одного поля ягоды. Понятно, конечно, что спортсмены всегда будут искать способ выступать на международной арене - и это нормально, но сколько помоев Этери и ее окружение вылило на того же Лиза, который ещё прошлым летом сказал правду, что начались метания. США не захотели обременять себя аскетами, Израиль - тоже, Грузия согласилась.

И сколько вранья было от этих древесин во время КП - ох, и на билетов денег нет, и вообще прилететь не получается. А сами втихаря высиживали карантин. Ну, сказали бы честно, что так и так, будем пробовать себя в других федерациях. Что тут такого?
Но разве правда - это про вороватую Этери?
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Ответ Lapo Elkann
Для нее отличный шанс , внутри России не конкурентоспособна , а на межд. стартах может показать себя. Но двойные стандарты , ДС за переход распяли , хотя они год пропустили.
Их распяли не за переход, а вранье и набрасывание на вентилятор. По-моему, никто кроме Смолкина на кровавый режим не жаловался из переходящих))да и от выступлений под разными предлогами ни Чиризано, ни Самоделкина не отказывались
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Я думала, мы уже всё обсудили и всех выслушали, но нет.
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Её уже все проводили, а федра, оказывается, ещё даже не отпустила)) Сми впереди паровоза, как всегда..
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Ответ Oleandra
Пусть выступает за кого хочет, но пусть платят за неё.. а то на сборах Соколовской этим летом была, а кто платил за неё - неизвестно
Уверен заинтересованным лицам, руководству ЦСКА, самой Самоделкиной, тому кто платил это известно. А остальным вроде как и знать такие вещи незачем
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Ответ Lapo Elkann
Зачем мне это. Такого организованного негатива я не помню. Хотя все спортсмены готовят сперва документы , а потом обьявляют про переход. А здесь еще и нестандартная ситуация. отстранениеот межд. стартов. Я не хочу это обсуждать . Хотела лишь отметить двойные стандарты.
Не хочу это обсуждать, просто хочу писать и что бы мне никто не противоречил ))))
Зачем мне это? - затем что вы пишите это - "Вы это все?"
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Ответ nnp165
Уверен заинтересованным лицам, руководству ЦСКА, самой Самоделкиной, тому кто платил это известно. А остальным вроде как и знать такие вещи незачем
а почему незачем? рассказали ведь, что Дэвисы вернули сумму, потраченную на их подготовку.. а сколько шуму здесь было, почему мол они зарплату получали и их готовили.. а про Самоделкину знать нам необязательно?
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Тогда всех надо распустить, кто хочет пусть переходит, а то более слабые перейдут, а сильные будут сидеть без медалей
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Ответ Lapo Elkann
А что обсуждать ? Вы ведь их хейтите из за мамы, которую не любите из -за Трусовой . А так реакция юыла бы как у меня на Самоделкиной. Это дело спортсменки. Она хочет для себя как лучше, хотя если ДС хотели получить право на выступления на межд. стартах, то Самоделкина обиделась, раз ее не включили в сборную. Но еще раз напишу, желаю ей удачи в обретении новой родины. Так как понимаю, что Соня хочет кататься и это для нее прекрасный шанс. А то что вы говорите за всех , это факт. Разве комментаторы со спортс , это все ?
"А то что вы говорите за всех , это факт."
А вы всё придумали и решили за меня - "Вы ведь их хейтите из за мамы, которую не любите из -за Трусовой"
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Ответ AllaS
Вы совершенно правы и ещё можете ответить Лапо Елканн, который для многих в сумраке . Сравнивать Девисов с другими нет смысла , они обманывали весь сезон , что вот на следующий старт точно прилетят , как оказалось преднамеренно обманывали , будучи членами сборной. Самоделкина весь сезон прошлый выступала и имеет право перехода,,соблюдая правила перехода.
По правилам перехода она должна отсидеть карантин, как минимум один год и это именно правило, установленное нашей федерацией. Так чего же вы призываете нарушать эти правила, они же ведь не просто так придуманы от нечего делать, в них как раз заложен определенный смысл, чтобы человек хорошенько подумал, прежде чем решаться на переход. Вот посидит в карантине, подумает и следующая желающая тоже подумает, стоит или не стоит изменять родине и свою карьеру ставить выше всех. А что у других по две или три карьеры в жизни, почему это самой хитрой Самоделкиной надо давать преференции и просто так отпускать, причем тренироваться она будет там же, в ЦСКА. Мне вот интересно , а этот год карантина, Казахстан ей будет оплачивать лед, работу тренера и все остальные расходы на тренировки уже и не россиянки и еще не казашки?
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Ответ AllaS
Вы совершенно правы и ещё можете ответить Лапо Елканн, который для многих в сумраке . Сравнивать Девисов с другими нет смысла , они обманывали весь сезон , что вот на следующий старт точно прилетят , как оказалось преднамеренно обманывали , будучи членами сборной. Самоделкина весь сезон прошлый выступала и имеет право перехода,,соблюдая правила перехода.
Может, и не обманывали, а просто не знали, что делать и куда податься. И что с ними будет.
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Ответ tanya_1111
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Зачем мне это. Такого организованного негатива я не помню. Хотя все спортсмены готовят сперва документы , а потом обьявляют про переход. А здесь еще и нестандартная ситуация. отстранениеот межд. стартов.
Я не хочу это обсуждать . Хотела лишь отметить двойные стандарты.
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Ответ Lapo Elkann
Вы это все ?
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Ответ tanya_1111
Вы серьезно думаете что негодование вызвал именно переход Дэвисов? За переход как раз были все рады.
Вы это все ?
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Ответ Mion
Их распяли не за переход, а вранье и набрасывание на вентилятор. По-моему, никто кроме Смолкина на кровавый режим не жаловался из переходящих))да и от выступлений под разными предлогами ни Чиризано, ни Самоделкина не отказывались
Что значит , не отказывались, они паралельно документы готовыли и обьявили, я Чех или итальянец , а я Казашка.
И спорить не хочу, когда поймете , что переходы не ваше дело , а дело федры и спортсмена, тогда и перестанете набрасывать на отдельных спортсменов. Удачи всем фигуристам и фигуристкам , это их жизнь в такое непростое время.
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Ответ Lapo Elkann
Для нее отличный шанс , внутри России не конкурентоспособна , а на межд. стартах может показать себя. Но двойные стандарты , ДС за переход распяли , хотя они год пропустили.
Вы серьезно думаете что негодование вызвал именно переход Дэвисов? За переход как раз были все рады.
+3
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сегодня тарасова-джекил
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Я тоже так считаю, у каждого свой путь.
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Голос Разума
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Пусть выступает за кого хочет, но пусть платят за неё.. а то на сборах Соколовской этим летом была, а кто платил за неё - неизвестно
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утро, бреемся. читаем новые бредни
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