Татьяна Тарасова: «Пусть Самоделкина выступает за Казахстан и завоевывает медали. Никогда не надо никого удерживать»

Татьяна Тарасова считает, что Софью Самоделкину нужно отпустить в Казахстан.

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход.

«Никогда не надо никого удерживать. Лучше отпустить Софью Самоделкину.

Пусть она выступает за Казахстан и завоевывает медали», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)