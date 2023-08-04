Татьяна Тарасова: «Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к ним цепляться и порицать. Карьера всего одна»

Татьяна Тарасова призвала «не цепляться» к спортсменам из-за смены гражданства.

«Меняют гражданство не только фигуристы. Это сейчас в любом виде спорта есть. Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к ним цепляться и порицать. Карьера всего одна», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Сегодня стало известно о возможном переходе российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?