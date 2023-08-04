Татьяна Тарасова: «Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к ним цепляться и порицать. Карьера всего одна»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова призвала «не цепляться» к спортсменам из-за смены гражданства.

«Меняют гражданство не только фигуристы. Это сейчас в любом виде спорта есть. Российские спортсмены неизбежно будут менять гражданство, не надо к ним цепляться и порицать. Карьера всего одна»,  – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Сегодня стало известно о возможном переходе российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

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9 комментариев

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В смене гражданства виноваты не спортсмены, а Система мирового спорта, построенная на паспортах, а не на принадлежности к профессиональному клубу.
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Правильно говорить Безызбежно, у Вас же папа хоккейным тренером был.
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Трындец
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Достойная дочь своего отца. Тренера сборной СССР и ЦСКА.
Он бы поддержал?
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Ответ Алексей Мирутко
Правильно говорить Безызбежно, у Вас же папа хоккейным тренером был.
Точно! Так в древнем словаре Даля (том 1) написано. Домохозяйки не дадут соврать)
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Ответ Orange carrot
Достойная дочь своего отца. Тренера сборной СССР и ЦСКА. Он бы поддержал?
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Ответ Алексей Мирутко
Комментарий удален пользователем
бери глубже
и казахстан и московия вышли из улуса джучи...
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