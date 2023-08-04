Самоделкина продолжит работу с Соколовской в ЦСКА даже в случае перехода в Казахстан («Р-Спорт»)

Фигуристка Софья Самоделкина продолжит работу в ЦСКА даже в случае перехода в Казахстан.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 16-летняя Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской.

Сегодня появилась информация, что фигуристка намерена перейти в сборную Казахстана и уже получила гражданство этой страны по ускоренной процедуре.

Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?