Самоделкина продолжит работу с Соколовской в ЦСКА даже в случае перехода в Казахстан («Р-Спорт»)
Фигуристка Софья Самоделкина продолжит работу в ЦСКА даже в случае перехода в Казахстан.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 16-летняя Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской.
Сегодня появилась информация, что фигуристка намерена перейти в сборную Казахстана и уже получила гражданство этой страны по ускоренной процедуре.
Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.
«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?
Это как минимум. А вообще пора за переход наших фигуристов в другую страну брать плату, как за лучших футболистов (т.е. десятки-сотни миллионов долларов).
1. захочет ли федерация Казахстана оплачивать тренировки в другой стране, вряд ли я думаю, у них теперь есть своя школа Лизы Турсынбаевой, только за свои кровные.
2. Разрешит ли наша федра, ЦСКА не частная школа, что хочу, то ворочу.
Ну и третья, Казахстан пока как то сам не в курсе, я так поняла, что Самоделкина к ним переходит и уже все решила😱