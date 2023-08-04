Самоделкина продолжит работу с Соколовской в ЦСКА даже в случае перехода в Казахстан («Р-Спорт»)

Теги сборная России женское катание Светлана Соколовская переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина продолжит работу в ЦСКА даже в случае перехода в Казахстан.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сейчас 16-летняя Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской.

Сегодня появилась информация, что фигуристка намерена перейти в сборную Казахстана и уже получила гражданство этой страны по ускоренной процедуре.

Самоделкина – победительница финала Кубка России среди юниоров, этапа Гран-при России.

«Ей там будет лучше». Наша топ-фигуристка собралась в Казахстан – отпустят?

 

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
То есть работать будет,но гражданство сменю. Как то двулично
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самое интересное, как на это будут реагировать на международке, будет ли допускаться до стартов ученица тренера из ЦСКА? Пусть и выступающая за другую страну.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
а с какого простите? она судя по всему даже перестала быть гражданкой России. пусть едет в Казахстан и там тренируется
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Maxximus
А в чем проблема? Если Казахстан оплатит лёд и работу тренера, пусть катается
Так пусть оплатит сначало она ещё туда не перешла, а гражданкой уже стала. Нет оплаты нет тренировок
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AAPolyansky
а с какого простите? она судя по всему даже перестала быть гражданкой России. пусть едет в Казахстан и там тренируется
А в чем проблема? Если Казахстан оплатит лёд и работу тренера, пусть катается
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Прежде, чем получить гражданства Казахстана, она должна отказаться от российского ( в Казахстане не предусмотрено двойное гражданство ). Тогда и отплачивать лёд, тренировки, стипендию платить должен Казахстан Самоделкиной.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казахстан должен компенсировать России все затраты на подготовку фигуристки (с детского возраста до дня перехода) и дальше оплачивать все ее расходы, включая лёд, зарплаты тренеров, перелеты и т.д. и т.п.
Это как минимум. А вообще пора за переход наших фигуристов в другую страну брать плату, как за лучших футболистов (т.е. десятки-сотни миллионов долларов).
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так и подумала, увидев количество минусов под своим коментом, что пусть тренируется где хочет, только не у нас. И кто же, интересно, их понаставил?🤔
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AAPolyansky
а с какого простите? она судя по всему даже перестала быть гражданкой России. пусть едет в Казахстан и там тренируется
Да, какое то опрометчивое заявление.
1. захочет ли федерация Казахстана оплачивать тренировки в другой стране, вряд ли я думаю, у них теперь есть своя школа Лизы Турсынбаевой, только за свои кровные.
2. Разрешит ли наша федра, ЦСКА не частная школа, что хочу, то ворочу.
Ну и третья, Казахстан пока как то сам не в курсе, я так поняла, что Самоделкина к ним переходит и уже все решила😱
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Litr2
А освобождать братьев ракетами и бомбами, как будет?
Чубатые, идите на свои ресурсы. Не братья вы нам
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это нужно прекращать. У нас есть частные катки, например, Плющенковский, всех иностранцев туда ну или еще куда...Граждане других стран не должны тренироваться на гос катках, тем более тех школ, которые имеют отношение к вашим вооруженным силам, а ЦСКА именно такое место.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ наталья Головченко
Вы серьезно??? Они не просто разрешат, они еще и все оплатят все расходы, в двойных размерах. Им за счастье, иметь такую фигуристку. У нас "неталантлива", как выразилась ТАТ, а у них на вес золота. Хоть с ЦСКА, хоть с чем либо.
В Казахстане сейчас работает Элизабет Турсынбаева, казахская федра для чего помогала ей открыть школу, чтобы платить спортсмена за тренировки в другой стране? Вряд ли.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
"Матушка, неужели мы это проглотим?" (с)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надо бы сначала у Казахстана спросить, разрешат ли они тренироваться в клубе ЦСКА. Если умные - не разрешат.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бежать ей надо от Соколоской.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cказали, она уже получила гражданство/паспорт, значит отказалась от российского. И наверняка не вчера получила. Непонятно, как будучи еще не в сборной Казахстана она тренится в ЦСКА и ездит по сборам. За свой счет?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Maxximus
А в чем проблема? Если Казахстан оплатит лёд и работу тренера, пусть катается
Проблема в том, захочет ли Казахстан оплачивать, если захочет и договорятся с ФФККР нет проблем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Владимир Георгия
ЕЁ ДЕЛО.
Это не ее дело. Это наше дело, поскольку все эти катки строились и содеожатся из наших налогов, Самоделкина больше не гражданка, судя по всему, мы не обязаны ее содержать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ AAPolyansky
а с какого простите? она судя по всему даже перестала быть гражданкой России. пусть едет в Казахстан и там тренируется
А к Грасслю, Квителашвили и Егадзе у вас такие же претензии?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ наталья Головченко
Вы серьезно??? Они не просто разрешат, они еще и все оплатят все расходы, в двойных размерах. Им за счастье, иметь такую фигуристку. У нас "неталантлива", как выразилась ТАТ, а у них на вес золота. Хоть с ЦСКА, хоть с чем либо.
И все же, надо бы спросить сначала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AAPolyansky
а с какого простите? она судя по всему даже перестала быть гражданкой России. пусть едет в Казахстан и там тренируется
Квителашвили с Турсынбаевой много лет тренировались в хрустальном. Почему их не отправляли по месту постоянной регистрации?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alla Belova
Самое интересное, как на это будут реагировать на международке, будет ли допускаться до стартов ученица тренера из ЦСКА? Пусть и выступающая за другую страну.
По тренерам пока вроде отсечек не было. Время покажет, всегда можно переобуться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЕЁ ДЕЛО.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Док Аксель
Прежде, чем получить гражданства Казахстана, она должна отказаться от российского ( в Казахстане не предусмотрено двойное гражданство ). Тогда и отплачивать лёд, тренировки, стипендию платить должен Казахстан Самоделкиной.
Так уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий